В Санкт-Петербурге меняется маршрут троллейбуса и трёх трамваев

Пресс-служба ГУП Санкт-Петербурга "Горэлектротранс" проинформировала об изменениях в маршрутах некоторых направлений трамваев и одного троллейбуса.

Таким образом, маршрут троллейбуса номер один изменяется с сегодняшнего дня, 11 января. Более того, с 12 января и до 15 апреля будут изменены направления некоторых городских трамваев, а именно: трамваи 21, 55 и 58 номеров.

Изменения маршрутизации обусловлено тем, что от проспекта Просвещения до проспекта Лунчарского ведутся путевые работы.

Более подробно с расписанием и изменениями можно ознакомиться на сайте предприятия "Горэлектротранс".