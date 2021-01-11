Пресс-служба ГУП Санкт-Петербурга "Горэлектротранс" проинформировала об изменениях в маршрутах некоторых направлений трамваев и одного троллейбуса.
Таким образом, маршрут троллейбуса номер один изменяется с сегодняшнего дня, 11 января. Более того, с 12 января и до 15 апреля будут изменены направления некоторых городских трамваев, а именно: трамваи 21, 55 и 58 номеров.
Изменения маршрутизации обусловлено тем, что от проспекта Просвещения до проспекта Лунчарского ведутся путевые работы.
Более подробно с расписанием и изменениями можно ознакомиться на сайте предприятия "Горэлектротранс".
В Санкт-Петербурге меняется маршрут троллейбуса и трёх трамваев
© Фото: pixabay.com
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Изменение маршрутов связано с путевыми работами на проспекте Энгельса.
Пресс-служба ГУП Санкт-Петербурга "Горэлектротранс" проинформировала об изменениях в маршрутах некоторых направлений трамваев и одного троллейбуса.
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