В парк Монрепо теперь можно купить билеты онлайн



Местные жители Санкт-Петербурга, а также гости района теперь смогут посетить парк Монрепо в Выборгском районе, не замерзая в очереди за билетами.

Пресс-служба парка Монрепо сообщила на своей странице официального сообщества в социальной сети "Вконтакте", что теперь для желающих посетить парк доступна продажа билетов в онлайн режиме.

Онлайн продажа билетов стала доступна со второго января для индивидуального посещения.

Сайт для покупки желающие посетить парк могут найти на официальных страницах парка в социальных сетях "Вконтакте", а также Instagram.

Более того, пресс-служба парка Монрепо добавила, что введение онлайн продажи билетов - это необходимость ввиду эпидемиологической ситуации в городе.