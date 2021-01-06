В Жилищном комитете раскритиковали качество уборки

Специалисты городского Жилищного комитета Санкт-Петербурга проверили шестого января, насколько качественно на улицах города производят уборку. В Жилищном комитете смогли проверить 60 назначенных адресов, из которых 11 были отмечены, как некачественно убранные.

Осмотр качества уборки производится по по специально назначенному графику. По составленному графику сотрудники городского комитета производят проверку качества уборки внутриквартальных частей в районах Санкт-Петербурга.

В этот раз на проверку попались три района, а именно: Красносельский, Колпинский и Пушкинский районы города. Красносельский район заработал большее количество пунктов по претензиям на уборку улиц, так как четыре адреса из 20 были убраны очень плохо или сотрудники служб не трогали их совсем.