Сервис "Яндекс.Пробки" сообщает жителям Санкт-Петербурга о том, что пробок сегодня нет.
По показателям сервиса, на улицах города нет машин. Однако есть участки с затруднённым движением, это следующие районы:
-около Московского вокзала,
-пересечение улицы Народная и проспект Большевиков,
-Ждановская набережная,
-около станции метро Петроградская,
-Троицкий мост (сторона дворцовой площади).
Также сервис оповещает петербуржцев о ремонтных работах на дороге по Рыбинской улице, набережной Обводного канала и ещё на Суворовском проспекте, на 33-ем километре внутреннего кольца КАД и на Лесном проспекте.
Метеорологические центры сообщают о гололедице и небольших осадков в виде снега с дождём.
На дорогах Петербурга отсутствуют пробки 3 января
© Фото: pixabay.com
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Проезд свободный.
Сервис "Яндекс.Пробки" сообщает жителям Санкт-Петербурга о том, что пробок сегодня нет.
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