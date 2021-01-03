На дорогах Петербурга отсутствуют пробки 3 января

Сервис "Яндекс.Пробки" сообщает жителям Санкт-Петербурга о том, что пробок сегодня нет.

По показателям сервиса, на улицах города нет машин. Однако есть участки с затруднённым движением, это следующие районы:

-около Московского вокзала,

-пересечение улицы Народная и проспект Большевиков,

-Ждановская набережная,

-около станции метро Петроградская,

-Троицкий мост (сторона дворцовой площади).

Также сервис оповещает петербуржцев о ремонтных работах на дороге по Рыбинской улице, набережной Обводного канала и ещё на Суворовском проспекте, на 33-ем километре внутреннего кольца КАД и на Лесном проспекте.

Метеорологические центры сообщают о гололедице и небольших осадков в виде снега с дождём.