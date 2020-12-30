В Санкт-Петербурге сократится количество проездных

Комитет по транспорту города Санкт-Петербург сообщил, что в грядущем 2021 году в Смольном планируют сократить количество тех проездных билетов, которыми наименее часто пользуются горожане.

В комитете городского транспорта уточнили, что в планах упразднения проездные на 2, 4, 6 и 7 суток, также многоразовые проездные на подземный транспорт и несколько видов проездных для наземного транспорта на месячный срок. Более того, проездные билеты на 10 дней комбинированного типа, бумажные абонементные, которые действуют в течение месяца так же в планах убрать.

Перечисленные виды проездных билетов не пользуются спросом у местных жителей города. По итогу, в 2021 году в планах убрать 17 типов проездных и оставить в использовании 20.