Водители в Петербурге провели всю ночь на улице

Вчера, в ночь со вторника на среду, с 29 на 30 число, водители Санкт-Петербурга провели зимнюю ночь на дороге в ожидании ГИБДД, в городе аварии.

Вечером вторника городские дороги были загружены пробками на все 9 баллов. Такие заторы на дорогах образовались из-за осадков, а также из-за предновогодних дней. В социальных сетях автовладельцы делятся о случившихся авариях. Так, по информации очевидцев, произошло столкновение лоб в лоб двух легковых машин на Новоколомяжском проспекте. Также произошло столкновение трамвая и легковой машины на улице Комсомола. Об этом ночью 30 декабря сообщили в telegram-канале "Мегаполис".