Станцию метро "Маяковская" начнут ремонтировать после новогодних праздников

В Санкт-Петербурге станцию метро "Маяковская" закроют на капитальный ремонт с 10 января 2021 года.

По информации представителей метро, пересадка с первой на третью линию будет производиться в обычном режиме, а также все вестибюли станции "Площадь Восстания" будут работать в обычном порядке.

Ещё в ноябре был подписан договор о капитальном ремонте станции метро "Маяковская". В программе - ремонт вестибюля и наклонного хода станции. Договор был составлен на сумму 385 миллионов рублей, однако документ не удалось найти в системе государственных закупок, но по протоколу комиссии подписало договор ООО "Ленспецавтоматика".

По прогнозам ремонт продлится практически целый год и должен будет заавершиться 10 декабря 2021 года.