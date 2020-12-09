В Санкт-Петербурге на Невском устанавливают новые скульптуры

В Санкт-Петербурге проходит реализация проекта "Сквозь проспект".

В рамках данного проекта скульптуры устанавливают в пустые тумбы под рекламу, что является единственным способом обойти закон, который запрещает размещение каких-либо скульптур на Невском проспекте.

Сегодня у Гостиного двора была установлена новая композиция, которая посвящена хоккеистам. В одном из хоккеистов можно узнать Овечкина, так как на одном из хоккеистов его 8 номер изображён на спине. Его фигура побеждает соперника.

По информации, в ожидании своей установки находится ещё одна композиция. Следующая посвящена птицам, которые кружатся в танце.