В Санкт-Петербурге произошла сделка года

На торгах было продано здание РЖД на канале Грибоедова за 1,1 миллиард рублей. В Санкт-Петербурге произошла сделка этого года. Реализация здания бывших центральных касс РЖД стала самой крупной сделкой в 2020 году российского аукционного дома.

Аукцион был организован 4 декабря, продлилось мероприятие около десяти часов. Так как это историческое здание, претендентов было достаточно. Начальная цена такого лота на торгах составила 853 миллиона рублей, но по причине того, что за здание бывших касс боролись три компании, то цена во время проведения аукцина возросла до 1, 151 миллиарда рублей.

В списке потенциальных покупателей были три компании, однако одержало победу, акционерное общество "Отель Введенский".

Акционерное общество "Отель Введенский" планирует переделать проданное им помещение в гостиницу.