Стоимость парковки в Санкт-Петербурге не изменится

Пресс-служба городского правительства сообщила информацию о том, что Смольный не планирует изменять цены на парковки.

По распоряжению местного городского комитета по тарифам был установлен по распоряжению размер платы за парковку. Так что в грядущем 2021 году парковка не поднимется в цене.

Стоимость оплаты парковки в час составляет и составит в дальнейшем:

-Категории А, М будут 30 рублей.

-Категория В будет 60 рублей.

-Категория С составит 120 рублей.

Сообщается, что с приходом весны будет установлена круглосуточная парковка, которая будет действовать в платном режиме, который также будет работать круглосуточно. Также до этого сообщалось, что на улице Рубинштейна начала свою работу платная парковка.