Число поездов на линиях было сокращено в метро Санкт-Петербурга

В Северной столице комитет по транспорту сообщил о сокращении поездов на линии в городском метрополитене. Так, по информации комитета, число поездов, которые находятся на линиях, было сокращено на десять процентов.

Интервал движения тоже находится под вопросом изменения. В комитете по транспорту Петербурга заявили, что, скорее всего, интервал будет увеличен, он будет составлять около 5 минут, таков будет временно промежуток между поездами. Но увеличение промежутка планируется исключительно на участках конечных станций, а также интервал будет обычным в дневное время, а вот утром и ночью - удлинён.

Напомним, что недавно мы писали о том, что метро в новогоднюю ночь работать не будет из соображений безопасности по коронавирусным ограничительным мерам.