«Мостотрест» немного погорячился с реагентами

Дорожные службы Северной столицы очевидно переборщили с песком и реагентами. В основном, так называемый, «пересол» был по соседству с водными объектами. Основные скопления соли были обнаружены на Каменном мосту и набережной Фонтанки.

«Мостотрест» согласиля, что подрядчик работ дорожных служб города немного перестарался, однака, это была всего лишь перестраховка из-за резких перепадов температуры и ветра. Там также сказали, что все объекты убираются с определённым графиком, поэтому обещали всё исправить.У подрядчиков «Мостотреста» главный противогололёдный материал - это песко-соляная смесь и солевой раствор.

Недавно "Мостотресту" пришлось давать комментарии по поводу обратной ситуации, когда на мосту Белинского люди с трудом поднимались вверх.