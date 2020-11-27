Финский залив и Нева пороются льдом только к Новому году

Заморозки придут только к концу декабря и началу января, сообщают синоптики города Санкт-Петербург.

Пока что в городе на Неве, которая в ближайшее время не планирует покрываться льдом, продолжается, так называемое, "предзимье". Зима уже потихоньку начинает своё наступление, но делает это осторожно.

Только с приходом холодных ночей водоёмы города начнут замерзать и покрываться коркой льда. Что касается реки Нева и Финского залива, то они будут покрыты льдом только во второй половине зимы, то есть после наступления 2021 года.

Напомним, что сегодня сотрудники ГМЗ "Царское Село" поделились фотографиями снежного царства на территории музея-заповедника. Снег покрыл покрыл территорию и сделал музей-заповедник зимней сказкой.