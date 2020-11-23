Глава РЖД сообщил, что высокоскоростная магистраль сможет позволить добраться из Санкт-Петербурга в Москву за два часа

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров 23 ноября, в пнедельник, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на открытии станции «Ховрино», которая будет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Октябрьской железной дороги. Глава РЖД выступил с заявлением и в ходе него сообщил, что высокоскоростная магистраль позволит добираться пассажирам из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно всего за два часа, а также, что ВСМ также станет частью МЦД-3.

По информации, это будет в два раза быстрее, чем поездка на сапсане, которая занимает около 5 часов в среднем.

Также глава РЖД заявил о том, что ВСМ будет первой высокоскоростной магистралью, которая строится в России. Данная магистраль предназначена исключительно для поездов, которые разгоняются от от 200 до 400 километров в час.