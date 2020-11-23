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Проектирование развязки в Кудрово завершено

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© Фото: instagram.com./dorogi_lo

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Специалисты завершили 3D-проект развязки с Мурманским шоссе.

Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области сообщила о завершении разработки специалистами 3D-проекта по развязке с Мурманским шоссе. В официальном Instagram-аккаунте, в посте с новостью завершения проектировки, комитета сообщается, что вся документация была передана уже на экспертизу для оценки.

Уже к началу 2021 года будет получено заключение по проекту ГАУ "Леноблгосэкспертиза". По завершении экспертизы будет проведён конкурс на выбор подрядчика для строительных работ по проекту развязки.

Специалисты по проекту развязки запланировали строительство нескольких улиц, проездов, съездов, а также по проекту предусмотрено благоустройство участка транспортно-пересадочного узла.

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