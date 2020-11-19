Станция метро "Беговая" временно перекрыта

Стало известно, что станция метро в городе Санкт-Петербург "Беговая" была перекрыта, из-за чего пассажиры Северной столицы не смогли воспользоваться станцией метрополитена.

Причина, по которой станция не остановила своё функционирование некоторое время, оказалась неисправностью светофором. Пассажирам метро из-за форс-мажора временно пришлось добираться до станции подземного транспорта "Приморская".

Затем на место прибыли специалисты работы в метро и устранили неисправность работы светофора. На данный промежуток времени движение восстановлено и осуществляется в штатном порядке, поэтому пассажиры Питерского метрополитена снова могут добираться до "Беговой" без проблем и изменения своего маршрута.