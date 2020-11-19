Сильный ветер в Санкт-Петербурге вынуждает закрыть скверы и сады

Сады и скверы в центре города по причине сильного ветра вынуждены были закрыться. Сообщается что в Северной столице аномально сильный ветер, порывы которого могут достигать от 15 до 20 метров в секунду, что касается прибрежных районов, то там скорость превышает 22 метра в секунду.

Стало известно, какие места пока что недоступны для прогулок местным жителям города. Такие места, как сквер у Казанского собора и сквер Галины Старовойтовой. А также сады: Таврический, Сан-Галли, Овсянниковский, Юсуповский, Никольский и Лопухинский, также закрыты для посещения. Данную информацию сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Ветер настолько сильный, что светофор у Володарского моста не выдержал и накрыл машины. Поэтому жителям города и его гостям настоятельно рекомендуют не находиться вблизи шатких конструкций или деревьев.

Такая аномальная погода обеспечена тёплым сектором циклонического вихря, температура достигает 12 градусов максимум в городе и его областях, а ночью был побит суточный рекорд по максимальной температуре. Вихрь принёс с собой не только ветер, но и небольшие дожди и облака на город, что для постоянных жителей Питера уже привычно.