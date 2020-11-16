Проспект Ветеранов теперь является одним из самых протяжённых проспектов в Санкт-Петербурге

В эту пятницу, 13 ноября, торжественное открытие проспекта Ветеранов после работ в течение двух лет состоялось. На сегодняшний день проспект стал одиним из самых длинных в городе и обогнал Московский по своей длине.



Реконструировался участок от улицы Пионерсроя до пересечения с проспектом Буденного. Данный проект зародился ещё несколько лет назад, но к работам приступили только два года назад. Это стало необходимо с активной застройкой района, так как ему понадобилась более грамотная транспортная инфраструктура. Продолжение проспекта дало возможность подключить микрорайон к существующей улично-дорожной сети Петербурга.

Протяженность нового участка составляет 2,2 км, ширина имеет 4 полосы, где по 2 полосы идут в каждую сторону. В проекте также предусмотрены разделительные полосы, ширина которых 3 метра и велодорожка так же в 3 метра. У пешеходов теперь шесть регулируемых пешеходных зон.