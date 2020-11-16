Теперь, с сегодняшнего дня, с 16 ноября, всем маломерным судам выход в акватории официально закрыт, соответствующее для этого распоряжение было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Однако, исключением будут являться судна, которые совершают исключительно разрешённый вылов рыбы.
В документе, который подписал губернатор, также уточняется, что это закрытие навигации обусловлено такими причинами, как понижение среднесуточных показателей температур воздуха, ухудшения в ветро-волновом режиме, а также появлением ледостава.
Ранее было известно, что с 15 ноября, воскресенье, у плавсредств закрывается навигация на рукавах реки Невы в Санкт-Петербурге.
Маломерным судам теперь закрыта навигация на водоёмах Ленобласти
© Фото: pixabay.com
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С 16 ноября 2020 года, на водоёмах Ленинградской области для маломерных судов закрыта.
Теперь, с сегодняшнего дня, с 16 ноября, всем маломерным судам выход в акватории официально закрыт, соответствующее для этого распоряжение было подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Однако, исключением будут являться судна, которые совершают исключительно разрешённый вылов рыбы.
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