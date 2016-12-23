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Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно

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28 Декабря 2016, 09:32

Автомобиль – это не только средство передвижения, но ещё и товар, покупать и продавать который рано или поздно вынужден каждый собственник. Как провести подобную сделку быстро и выгодно?

Автомобиль – это не только средство передвижения, но ещё и товар, покупать и продавать который рано или поздно вынужден каждый собственник. Секретами быстрой и выгодной продажи авто при минимальных затратах времени и нервов поделится сайт ВыкупимВашАвтомобиль.рф

 

Пришло время продать авто... Как обычно в подобной ситуации,как правило поступают автовладельцы северной столицы? Они размещают объявление в газете или Интернете, встречаются с десятками людей, снижают цену, и, наконец, находят покупателя, затем отправляются в ГИБДД и т.д. Любой автолюбитель, хоть раз продававший своего «железного коня», знаком с этим процессом. Прежде чем машина будет куплена, могут пройти недели и даже месяцы. А если средства нужны уже сегодня? Если работа не позволяет уделить много времени «увлекательному» процессу продажи? Для этого в Петербурге, как и в других городах, существуют автосалоны или официальные дилеры, оказывающие такую удобную услугу, как выкуп автомобилей.

 

Оперативно, удобно, выгодно

У выкупа автомобилей множество плюсов, и один из основных – оперативность, что немаловажно для таких больших городов, как Санкт-Петербург. Часто достаточно позвонить, описать машину– и специалист уже готов назвать её ориентировочную стоимость. Конечно, для детального определения цены необходимо осмотреть товар, но оценщик выедет незамедлительно, и уже через некоторое время произойдёт непосредственно сама процедура выкупа. Оперативно будет произведено и переоформление документов. Понадобится всего несколько часов, чтобы автомобиль сменил владельца.

Удобство услуги выкупа авто является не меньшим плюсом, чем оперативность. Всё, что потребуется – поднять трубку, произнести адрес и показать машину оценщику. Остальное возьмёт на себя представитель автосалона.

Проданы таким образом могут быть машины в любом состоянии: как новые автомобили Volkswagen, так и BMW с пробегом. Отдельно могут быть рассмотрены случаи залоговых авто.

Иногда можно услышать, что выкуп значительно занижает цену автомобиля. Это не так. Назначаемая стоимость зависит от состояния, возраста и других параметров машины, но это характерно и для любого другого способа продажи. По услуге срочного выкупа владельцу предлагается 85-95% рыночной стоимости. Несколько процентов – небольшая плата за оперативность и удобство. К тому же деньги человек получает сразу в день продажи.

 

Необходимые документы

Если машина ещё числится на учёте в ГИБДД, надо предоставить:

  • свидетельство о регистрации;
  • ПТС;
  • ключи;
  • если по документам иной собственник – генеральную доверенность;
  • паспорт продавца.

Желательно также иметь:

  • сервисную книжку;
  • талон ТО.

Если владелец уже позаботился о снятии машины с учёта, то для осуществления услуги выкупа автомобиля из перечня документов следует исключить свидетельство о регистрации ТС – остальной пакет аналогичен.

В результате, достаточно позвонить, и все трудности по продаже и оформлению старого авто перелягут на плечи соответствующей компании. Воспользовавшись услугой можно без лишних проблем продать автомобиль с пробегом. Владельцу останется подождать всего несколько часов, и затраты на содержание машины будут с него сняты, а в кармане окажется оговоренная сумма денег – отличный стимул, чтобы приобрести нового «железного коня»!

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