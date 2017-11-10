Ботанический сад продлит время работы из-за цветения уникальной агавы

Ботанический сад Петра Великого продлит время работы, чтобы посетители смогли посмотреть на уникальное растение агаву. В ближайшее время растение погибнет.

В субботу, 11 ноября, Ботанический сад будет работать дополнительные часы с 16:00 до 19:00. В это время посетители смогут посмотреть на агаву, цветонос которой растет со скоростью 15 см в сутки.

«Соцветие растений в природе может достигать высоты 10 м и более. Однако высота оранжереи не позволит цветоносу агавы достигнуть полного размера. В скором времени цветонос поднимется под купол оранжереи», – рассказали в Ботаническом саду.

Агаве 43 года. Ее привезли с Кубы в 1974 году. Это монокарпическое растение – оно цветет и плодоносит только один раз в жизни. После цветения агава умрет.

Информацию о времени работы и стоимости экскурсий можно узнать здесь.