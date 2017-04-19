УФАС: Контракт на ремонт Пулковского шоссе заключен незаконно

Петербургское УФАС России выявило нарушение в действиях СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС) при заключении контракта с единственным поставщиком на проведение капремонта Пулковского шоссе.

С заявлением в антимонопольный орган обратился центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Россия».

Инспекция Петербургского УФАС установила, что контракт на сумму более 247 млн руб. заключен с ЗАО «Трест». Ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы ДТС заключила контракт без проведения торгов, нарушив тем самым закон о контрактной системе.

Проведение ремонтных работ включено в план мероприятий по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму, который утвержден губернатором города в ноябре 2016 года.

Таким образом, у ДТС было достаточно времени, чтобы провести торги на ремонтные работы, как этого требует закон, сообщает УФАС.

Антимонопольное ведомство также добавляет, что Комитет государственного финансового контроля уже оштрафовал должностное лицо ДТС, подписавшее незаконный контракт, на 50 тыс. руб.