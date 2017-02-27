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Великий пост: испытание души и тела

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© Фото: pravmir.ru

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Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

В этот понедельник, 27 февраля, для православных верующих наступил Великий пост, который продлится вплоть до 16 апреля - главного христианского праздника Пасхи.

Пища духовная

 

Пост - это "малое умирание". Постясь, человек исторгает свой разум из круга обычных вещей и переключается на совершенно иные, высшие мысли. Он думает о том, что сделано, а где предстоит "поработать". Человек словно замирает для привычного уклада жизни. Это и есть та "малая смерть" для мира в пользу души. Очищая дух, христианин ждет главного жизненного события - победы жизни над смертью, духа - над плотью - радостного праздника Пасхи.

Привычка поститься встречается еще в Ветхом Завете. Иудеи постились на протяжении жизни дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Но смысл такого поста не был заключен в смирении и покаянии, он производился в дань памяти каким-либо событиям и предписывался в заслугу себе. Христианами он осуждался, однако идею двухдневного поста они переняли, наделив ее религиозным смыслом. И по сей день такой пост соблюдается верующими – дни поста приходятся на среду и пятницу.

Что касается Великого поста, он имеет миссионерское значение и происхождение. Традиция соблюдать пост появилась в первые века христианства. Правда тогда эти 40 дней постились не христиане, а язычники, которые только хотели принять Крещение. Так и Христос после своего Крещения ушел в пустыню на 40 дней, где соблюдал строгий пост и боролся с дьявольскими искушениями.

«Официально» пост был установлен позже - апостолами, которые ежегодно повторяли подвиг Иисуса Христа. Сорокадневный пост соблюдал еврейский пророк Моисей перед получением десяти заповедей христианства от Господа.

Сами христиане постились не 40 дней Великого поста, а лишь его последние шесть дней, предшествующие Пасхе - Страстную Седмицу. И до сегодняшнего дня Великий пост состоит из двух частей – это Святая Четыредесятница и затем Страстная Седмица. Первый этап поста в этом году продлится до Вербного воскресения – 9 апреля. Страстная Седмица начнется 10 апреля вплоть до самой Пасхи, выпадающей на 16 апреля.

Фото: sputnik-ossetia.ru
 

Страстная Седмица - это самая важная и строгая неделя. Если в первые 40 дней человек идет к Богу, то в Страстную Седмицу уже Господь идет к верующему христианину, преодолевая преграды: через страдания, арест, Тайную Вечерю, Голгофу, сошествие в ад и, наконец, к вечной жизни - воскрешению.

Библейские сказания говорят, что в период Великого поста душа человека сближается с Богом. И следующие полтора месяца необходимо провести в смирении, покое и молитве. Мысли постящегося должны быть чистыми и светлыми. И если обыватели знают о посте скорее как об ограничении в пище - еда должна быть максимально простой и дешевой, то для истинно верующих на этом ограничения не заканчиваются. Важным моментом считается воздержание от супружеского долга и всяческих увеселительных мероприятий и развлечений. Воздержание необходимо и от других пороков, таких как вредные привычки, эгоизм, ложь, гордыня, злость.

Согласно результатам всероссийского опроса «Левада-центра», который проходил с 17 по 20 февраля среди 1600 жителей городов и сел страны, большинство россиян не готовы  изменить свой рацион и отказаться от развлечений в период Великого поста. Полностью соблюдать пост в течение семи недель готовы только 2% респондентов. Последнюю неделю говеть будут 4%, а частично поститься (не есть мяса и не употреблять алкоголь) — 18%. Подавляющее большинство опрошенных (73%) сохранят обычный режим питания.

При этом, по словам социолога «Левада-центра» Карины Пипия, православная самоидентификация, как правило, существенно не влияет на решение соблюдать пост. Большинство респондентов, причисляющих себя к православным, не говеют.

Фото: imperor.net

 

Пища земная

 

Пост позволяет почувствовать вкус простых и истинно нужных организму продуктов, заставляет ощутить полезный голод. Пост должен быть не в тягость, а в радость. Не хлебом единым будет жив человек - ему важна в первую очередь духовная пища.

В этот период с физиологической точки зрения очищается организм, освобождается от накопленных шлаков, токсинов, ведь пост сопровождается воздержанием от обильной жирной и вредной пищи. А вот соблюдение этих правил каждый соизмеряет со своими силами и состоянием здоровья. Конечно, такой "диетой" ни в коем случае нельзя доводить организм до изнеможения, ухудшения физического или интеллектуального здоровья.

Предписания к трапезе Великого поста отмечены еще с древности. В это время нельзя употреблять алкоголь, мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, рыбу, желатин и приготовленные на его основе блюда. Выпечка и сладости также не позволительны в пост. По правилам, строгий пост разрешает есть по будням только один раз в день, в выходные можно совершать трапезу дважды в день. Ни в коем случае нельзя переедать.

В пост надо следовать определенному меню, расписанному церковью по дням. Первый день Великого поста считается самым строгим и отмечен полным воздержанием от пищи, как и пятница последней недели поста. В первую и последнюю недели церковь рекомендует сыроедение. В остальное время сухоедение и горячая не жареная пища без масла чередуются по дням. Растительное масло разрешено употреблять по субботам и воскресеньям. Рыбу допустимо употреблять только в субботу и воскресенье шестой недели поста.

Фото: v.img.com.ua
 

Монастырские повара говорят, что постное меню не должно слишком сильно отличаться от привычного каждодневного – пусть это будут фаршированные перцы, итальянская паста, лазанья, борщ, щи, гаспачо, вареники или плов, но только вегетарианские. Постная еда должна быть максимально разнообразна и полезна организму человека, в этот период можно попробовать непривычные и новые продукты, доселе еще неопробованные.

Разрешено не соблюдать строгий пост беременным женщинам, кормящим матерям, заключенным и военнослужащим. Тяжело больные люди и маленькие дети также не обязаны поститься. Но послабления касаются только трапезы.

Если кто-то не может совершать пост по всей строгости, это не значит, что он вообще не должен поститься. Всегда есть то, в чем можно именно себя ограничить. Главное в пост - подчинить свои желания силе духа. Председатель отдела религиозного образования и катехизации Московской городской епархии иеромонах Онисим (Бамблевский) подчеркнул, что главный смысл поста — в духовном обновлении, а не в гастрономическом воздержании. По его словам, человек может компенсировать говение молитвой, добрыми делами, чтением Священного Писания и отказом от вредных привычек.

Фото: weekend.rambler.ru
 

«Многие имеют немощи, сахарный диабет или другие серьезные заболевания. У кого-то труд связан с тяжелой физической нагрузкой, кто-то работает на транспорте суточными сменами и питается в столовой, не имея возможности выбирать еду. Есть замечательная традиция среди людей, имеющих страсть к курению, — они просят благословения у приходского священника, молятся и в течение поста отказываются от сигарет. И многие больше не возвращаются к этой пагубной привычке, — цитируют «Известия» иеромонаха Онисима.

Пост – это радостное время, ради которого человек должен быть готов отсечь свой комфорт ради высших целей.

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