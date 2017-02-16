Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

Озвучить экранного героя — это огромная ответственность, и большая часть успеха фильма зависит именно от качества перевода и голосов дублеров. При этом мало кого из них узнают на улице и просят автограф. Кто же они, эти люди, благодаря которым мы не только видим, но и слышим привычное нам кино, и в чем заключается специфика их работы.

Пиратский перевод

Донести до русского зрителя звуковую сторону зарубежных фильмов можно с помощью субтитров, закадрового перевода или дубляжа.

Закадровый перевод у современного зрителя ассоциируется с первыми видеомагнитофонами и переводчиками-любителями. В домашних условиях они переводили и озвучивали фильмы в меру своих способностей. Тот закадровый голос шутя ассоциировали с прищепкой на носу. До зрителя просто доносился смысл сказанного актерами и ни о каком дублировании, конечно, речи ни шло.

Самым известным голосом на широко распространившихся в СССР "пиратских" видеокассетах стал закадровый голос переводчика Алексея Михалева. В его синхронном переводе наш зритель впервые услышал диснеевские сказки. Он же первым перевел "Крестного отца", "Апокалипсис сегодня", "Пролетая над гнездом кукушки", а также "Индиану Джонса". Его современник радиоведущий и переводчик Леонид Володарский "прочитал" зрителю "Звездных войн".

Золотая эра синхронного перевода пришлась перестройку, когда лицензировали видеопрокаты. На полки кинопроката хлынули тысячи кинолент, а один и тот же фильм переводили многократно под разными названиями. Одноголосый синхрон завоевал рынок благодаря тому, что выигрывал у дубляжа в цене и в скорости. За сутки опытный переводчик мог "наговорить" несколько фильмов.

Сейчас голос "с прищепкой на носу" вызывает разве что ностальгию по той эпохе. Тем не менее, и сегодня есть любители того самого синхрона. Любители жанра поясняют: во время просмотра о существовании переводчика забываешь, улавливаешь только суть и наслаждаешься разговорами актеров в оригинале. Мастером синхрона сегодня является Дмитрий "Гоблин" Пучков: его студия "Полный Пэ" выпускает фильмы только в одноголосом переводе.

Фото: igate.com.ua

Прежде чем "положить в губы"

Переводчику кинофильмов необходимо блестяще владеть не только литературным, но и драматургическим и даже разговорным языками.

Сначала с фильмом работает профессиональный переводчик. Перевод обычно занимает от трех до пяти дней (актерский текст, титры и субтитры). Следом к процессу подключается так называемый укладчик, он же литературный редактор. Английские слова практически вдвое короче русских. И автор синхронного текста заменяет их близкими по смыслу. При этом реплика в русском варианте обязательно должна совпасть по длине и артикуляции с оригинальным текстом, и главное - повторять смыкание губ актеров. Такой шаг называют - "положить в губы". Как итог: зритель должен верить, что герой говорит именно по-русски.

Роли дублировали

Одновременно с "укладкой" текста подбираются актеры для дубляжа. Их подбором, как правило, занимается прокатчик, дистрибьютор картины, или режиссер дублерского состава.

Нередко, в случаях с международными блокбастерами, пробы актеров проводят сами производители, присылают какие-то эпизоды и просят их озвучить.

Как правило, нужны актеры с характерными голосами, умеющие играть интонациями и подстраиваться под роль. Главное в дубляже - тембральное сходство актера и дублера, а также соответствующая энергетика.

За актером дубляжа нередко закрепляется определенное амплуа. К "звездам" отечественного дубляжа можно отнести главный закадровый бас - актера Рогволда Суховерко. Его глубоким голосом говорят Эрик Лассард из "Полицейской академии", маг Гэндальф из трилогии "Властелин Колец", гигант Хагрид из цикла фильмов о "Гарри Поттере" и множество других персонажей. Не менее узнаваемый голос у Александра Ленькова, амплуа которого — гномы, смешные старикашки и разумные животные. У телезрителей его голос ассоциируется со Степаном Капустой из сатирической передачи "Тушите свет", а у геймеров — с гномами в Warcraft 3.

Владимир Зайцев — Роберт Дауни-младший. Фото: adme.ru

Наиболее известный женский "голос" как советских кинолент (Нина из "Кавказской пленницы", Гюльчатай из "Белого солнца пустыни", Лиза из "12 стульев"), так и зарубежных фильмов (голоса Зиты и Гиты из одноименной болливудской ленты, женские роли в "Терминаторе" "Твин Пиксе" и "Тропиканке", голос рабыни Изуары в одноименном сериале) принадлежат советской актрисе из "Девчат" и мартышке из "38 попугаев" Надежде Румянцевой.

Западные звезды на российских телеэкранах, как правило, говорят "постоянным" голосом одного и того же переводчика. Ольга Зубкова — бессменный русский голос Кейт Бланшетт, Анджелины Джоли, Сигурни Уивер, Мишель Пфайффер и Шарлиз Терон.

Титан русского дубляжа Владимир Атоник — постоянный глубокий "голос" Лиама Нисона, Хьюго Уивинга, Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона, Ричарда Гира, Алена Делона, Харрисона Форда и других известных актеров. На его счету уже более 700 работ.

На счету Станислава Концевича более 300 проектов, и каждый из них — шедевр. Его голосом в российском дубляже говорят Том Хэнкс, Николас Кейдж, Уилл Смит. "Ранние" Харрисон Форд, Джек Николсон и Арнольд Шварценеггер.

Привычный голос Джеки Чана на самом деле принадлежит Андрею Бархударову из театра "Эрмитаж", он же — Брейн из мультсериала "Пинки и Брейн".

Голос Эштона Катчера, харизматичного Капитана Джека Воробья и Леонардо из "Черепашек-ниндзя" озвучивает актер и режиссер Александр Баргман.

Актер Владимир Еремин озвучил 12 фильмов с легендарным американским актером Аль Пачино, а также столько же киноработ с невероятным Энтони Хопкинсом.

За голос теперь уже оскароносного Леонардо Ди Каприо мы благодарны Сергею Бурунову. Он также озвучивает Адама Сендлера и Джонни Дэппа.

Голливудских красавчиков Антонио Бандераса, Брэда Питта, Тома Круза и Киану Ривза озвучивает Всеволод Кузнецов. В его послужном списке более 470 фильмов.

Ольга Зубкова — Анджелина Джоли. Фото: adme.ru

Александр Гаврилин — закадровый голос канала CTC Love, получивший свою должность благодаря Роберту Паттинсону и его знаменитому вампиру Эдварду Каллену. Как актер дубляжа также работал над ролями Эштона Катчера, Тома Хиддлстона и Пола Радда.

Визитной карточкой российской актрисы Марианны Шульц являются голоса красоток Кейт Уинслет и Пенелопы Крус.

Татьяна Шитова благодаря своему соблазнительному голосу озвучивает самых сексуальных девушек из мира кино: Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Эмму Стоун, Камерон Диас и Меган Фокс.

Голосом Алексея Мясникова говорят персонажи обаятельного Тиля Швайгера и трагически ушедшего из жизни героя "Форсажей" Пола Уокера.

Вот уже 15 фильмов подряд брутального Джейсона Стетхема озвучивает такой же крутой Владимир Зайцев. Его голосом говорят и герои Роберта Дауни-младшего, и даже персонаж Джокер Хита Леджера.

Ну, а официальный голос Шрека в России Алексей Колган был признан студией DreamWorks лучшим актером, озвучившим зеленого тролля.

А вот любимца современности актера Бенедикта Камбербетча, как в популярном сериале "Шерлок" и в геройском "Докторе Стрейндже", так и в трилогии "Хоббита" огнедышащего дракона Смауга озвучивает талантливый Алексей Головчанский.

Кстати, голос полюбившегося многим злодея Мориарти в английском современном сериале можно услышать еще в более чем 470 известных работах. Он принадлежит Даниилу Эльдарову.

Сергей Бурунов — Леонардо ди Каприо. Фото: afisha.mail.ru

Телесериалы, в отличие от большого кино, не так прибыльны, поэтому на их дубляже частенько экономят: один и тот же актер озвучивает несколько ролей. Но к хорошо подобранному голосу в сериалах зрители привыкают, и его исчезновение становится неприятной новостью. К примеру, озвучившего мультяшных Гомера Симпсона и Бендера из "Футурамы", а также многих героев "Вавилона-5" Бориса Быстрова заменили и переводы без его участия утратили смысловую нагрузку.

Работа с нарисованными героями

Одно дело попадать в губы и мимику живых актеров, но как быть, если эти губы нарисованные? Чтобы в мультфильмах голоса персонажей в точности совпадали с артикуляцией их экранных воплощений, звуковая дорожка к ним записывается заранее. Сначала актеры проговаривают свои реплики, а уже под них рисуются движения губ мультяшек. Такой подход позволяет импровизировать с текстом и даже менять его на начальной стадии.

В СССР озвучкой мультфильмов увлекались звезды кино и театра. Василий Ливанов, известный миру как сыщик Холмс, вошел в историю и как голос сотен мультперсонажей. Среди них — Крокодил Гена, Карлсон, Громозека в фантастической истории "Тайны третьей планеты" и Удав из "38 попугаев".

В современной России мультфильмы озвучивают те же актеры, что занимаются дубляжом, а также приглашенные звезды эстрады и других творческих профессий. Константин Хабенский, Оскар Кучера, Александр Цекало и многие другие звезды уже известны нам по "Мадагаскару". А Дима Билан был приглашен для дубляжа "Холодного сердца" и "Троллей". В последнем оригинальный голос принадлежит американскому исполнителю Джастину Тимберлейку.

Фото: aronova.net

Секреты дубляжа

Одежда дублеров не должна шуршать и издавать других шумов. Исключены украшения и всевозможные звенящие предметы, ведь все посторонние звуки также пишутся.

Актерам при дублировании нельзя двигаться у микрофона, несмотря на то, что герой фильма при этом может бежать, прыгать, падать, бросая фразы на бегу. Все реплики при пробежке и падении воспроизводятся лишь голосом.

Артисты дубляжа зачастую не видят картину заранее. Режим секретности был введен после того, как на одной из голливудских студий прямо с монтажного стола специалистов по спецэффектам была украдена версия "Россомахи" и впоследствии разошлась по сети. Для борьбы с видеопиратами для озвучки могут прислать версию, где в звуковую дорожку вклеены посторонние шумы. Дублерам иногда приходится озвучивать роль под постоянно звучащий зуммер, который напоминает звук дрели.

В озвучивании некоторых кинолент нужно применить смекалку. Так, в мультфильме "Делай ноги" при озвучке ныряющих пингвинов актерам пришлось надевать презерватив на микрофон, и опустить его в емкость с водой, чтобы показать зрителю ныряющих в воду птиц.

На запись актеров в студии уходит от трех дней до месяца. Бывают фильмы, где задействованы десятки артистов, и каждого приходится дублировать. Когда записаны второстепенные герои, приходит группа актеров, которая озвучивает массовые сцены. Актеры воспроизводят речевые шумы, создающие атмосферу какого-либо заведения.

Каждый из артистов дубляжа может отметить и сложные в психологическом плане роли. Дублерам приходится многое пропускать через себя, плакать навзрыд и смеяться от души.

Озвучка фильмов легкое дело? Как бы не так! Фото: i1.wp.com

Об эротике и сексе

Дублерам сегодня все чаще приходится создавать неологизмы и крылатые выражения, придумывая аналоги пресловутых "факов" и слов интимного характера. К примеру, достаточно распространенное сегодня слово "чпокаться" было придумано для озвучки "Американского пирога".

Что касается озвучки непосредственно самого действа, актерам приходится стонать и кричать или, когда герои в фильме целуются, целовать собственную руку. Казалось бы, такие сцены должны приводить дублера в состояние неловкости. Но, как признаются сами актеры дубляжа, даже если в кадре есть голые тела, то, как правило, они смотрятся красиво, поэтому сцены эротики просто необходимо дублировать хорошо и со вкусом.

Порноиндустрия в озвучке не нуждается, так как в "моменты любви" актеры не говорят, а произносят лишь отдельные звуки и обрывки фраз, не нуждающиеся в переводе и делающие секс-картину более достоверной. Но и сегодня существуют студии, где по старинке "надиктовывают" текст не сами актрисы, а специально нанятые для этих целей домохозяйки, как правило, абсолютно непохожие на оригинальных актрис этого жанра.