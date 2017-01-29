Правильное питание и спорт – ЗОЖ или мода?

Здоровый образ жизни – кредо сегодняшнего дня многих. Спортивные костюмы и кроссовки вытесняют платья и каблуки, а вместо худобы сегодня ценятся мышцы и упругое тело. Инстаграм пестрит селфи девушек с накачанными ягодицами и парней с бицепсами из спортзалов, а ленты в соцсетях ежесекундно обновляются фотографиями с рецептами ПП (правильного питания). Наряду с этим осуждается «разгульный» образ жизни, сигареты и алкоголь.

Добрая половина звезд шоубиза активно пропагандирует здоровые привычки. Среди ярых поклонников ЗОЖ - супермодели Миранда Керр и Жизель Бундхен, гуру по оздоровлению и защите природы актриса Джессика Альба, медиа-магнат Опра Уинфри, актриса-вегетарианка Алисия Сильверстоун, Гвинет Пэлтроу, постигшие дзен Ричард Гир, Дженнифер Энистон, Хайди Клум и многие другие мировые знаменитости. Среди россиян можно выделить вегетарианку, любительницу йоги - певицу Сати Казанову, бьюти-блогера и телеведущую Викторию Боню, певицу Веру Брежневу, владелицу сети бутиков Podium Полину Киценко, а также известную тележурналистку-вегетарианку Ирену Понарошку. И на этом список не заканчиваются, ведь с каждым днем «зожников» становится все больше и больше.

ЗОЖ, кто ты и откуда?

Понятие «здоровый образ жизни» впервые появилось в России в 1989 году благодаря профессору-фармакологу Израилю Брехману, который выступил на конференции с докладом о научном внедрении концепции здорового образа жизни. В его тезисах не было ничего необычного - сбалансированное питание, полноценный сон, свежий воздух, движение, - однако в 1991 году появляется наука «валеология», основанная на брехмановских идеях. Этот курс входит в учебные планы институтов. Идеи ЗОЖ начинают пользоваться успехом, появляется все больше авторских методик. Но в 2001 году Минобразования РФ исключает этот предмет из учебных планов. И, когда россияне начинают забывать о понятии «здоровый образ жизни», на Западе его подхватывают и разрабатывают уже под своим лейблом.

Переход к здоровому образу жизни как явлению массовому в Штатах относят к началу «нулевых». Сначала стало не модным курить, потом употреблять спиртные напитки. Зеркалом внедрения ЗОЖ-тенденций стали селебрити: фотографии знаменитостей с алкогольными коктейлями в руках из ночных клубов сменились снимками звезд на пробежке с бутылкой воды.

Фото: sf-era.com/krossfit

ЗОЖ - это один из самых успешных маркетинговых примеров во всей истории. Феномен активно поддерживается спортивными брендами на протяжении десятилетий. Яркий пример – кроссфит (CrossFit). Эта спортивная дисциплина стала настолько популярной, что ей занимаются сотрудники спецслужб и пенсионеры, профессиональные актеры и беременные женщины, тяжелоатлеты и дети. Кроссфит представляет собой программу занятий, включающую упражнения из самых разных видов спорта, - именно поэтому он носит такое название. Наиболее часто используются элементы легкой и тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики и бодибилдинга.

Автором этого вида тренировок стал бывший гимнаст из Америки Грег Глассман. Он считал, что один вид спорта, борьбы или тренировок не может дать человеку идеальных результатов во всем. Везде есть слабые места. Чтобы их не было, необходимо объединить разные виды спорта в одной методике. Собственную методику Глассман разрабатывал более двадцати лет, и в 2001 году начал претворять в жизнь, открыв первый спортзал для занятий кроссфитом в Калифорнии.

фото: pinterest.com

Однако о нем мало кто знал до того момента, пока Reebok в 2010 году не заключила контракт с Глассманом. «Инновационная методика», благодаря продвижению бренда, во многих странах обзавелась последователями, которые, в свою очередь, не пожалели денег на экипировку Reebok. Сегодня по всему миру насчитывается более четырех тыс. залов для занятий кроссфитом, в том числе и в России. А многие спортивные марки - Nike, Adidas, Puma и др. – проводят масштабные PR-кампании в поддержку здорового образа жизни и спорта. А уж начинающим спортсменам всегда потребуются хотя бы кроссовки, не говоря об остальной экипировке.

А что у нас?

В последние годы интерес к здоровому образу жизни повысился и среди россиян – начиная с занятий любительским спортом или танцами и правильного питания и заканчивая профессиональными тренировками и специально организованными движениями «зожников».

Работодатели сегодня в качестве бонуса для сотрудников предлагают абонементы в фитнес-клубы, количество которых стремительно растет. В модных журналах раздают советы по питанию, в соцсетях множатся сообщества «фитоняшек». Пропаганду ЗОЖ ведет и главный телемедик страны Елена Малышева с программами «Жить здорово» и «Здоровье», а ее специальная авторская методика «Худеем с Еленой Малышевой» пользуется огромной популярностью как в России, так и за рубежом. Привитие привычек к здоровому образу жизни вновь реализуются на уровне государства - например, президентская программа «Здоровая Россия» или проект Росмолодежи «Беги за мной».

В нашей стране мода быть здоровым, что сегодня равно «быть счастливым», стала настоящей панацеей для нации. Молодежь встряхнулась и взялась за самосовершенствование. В большинстве случаев изменения вызваны не внутренним осознанием проблемы, а стремлением быть в тренде. Однако, пусть и разогретый, интерес к своему здоровью – хорошая тенденция в условиях современного общества: душные офисы, работа за компьютером, интеллектуальная нагрузка, требующая минимум телодвижений и максимум сосредоточенности. Главное для компенсации недостатка физической активности и поддержания формы выбрать верную методику, коих в современном информационном обществе более чем предостаточно.

Прокачаться по ЗОЖ не выходя из дома

Пожалуй, самыми популярными фитнес-проектами в России стали: курс здоровой жизни «The Тело» (проект «Сила воли») Ляйсан Утяшевой, интерактивная ЗОЖ-игра «Бешеная сушка» от петербуржца Василия Смольного, «Твой личный тренер» (Fit For You) от жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, а также настоящий «бойцовский клуб» из Северной столицы от солистки группы Alai Oli Ольги Маркес - SektaSchool.

«The Тело»

Павел Воля и Ляйсан Утяшева представляют проект на передаче «Вечерний Ургант». Фото: instagram.com/silavoli24

Совместный проект супругов Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Ляйсан — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике с множеством чемпионских наград и дипломированный тренер по физической культуре (выпускница НГУ им. П. Ф. Лесгафта) — отвечает за раздел «The Тело», а юморист Павел — «The Мозг» проекта. В 19 лет Ляйсан ушла из гимнастики и поправилась с 47 до 80 кг — пока проблемы со здоровьем не заставили ее снова взять себя в руки. Теперь этими знаниями о здоровье, питании и фитнесе она готова поделиться со всеми желающими за умеренную плату.

Гимнастка разработала программу лично, вложив в нее все свои знания, накопленные за годы в спорте. Участникам курса предлагаются изменения постепенные, без резкой смены образа жизни. В программе: корректировка режима питания совместно с простыми упражнениями, которые обновляются еженедельно и, что самое привлекательное, занимают 10-15 минут в день, и их можно выполнять даже на работе. Инструкции приходят в форме видеоуроков, а прогресс отслеживает профессиональная команда поддержки по еженедельным отчетам участников.

Официальной информации о стоимости нет, по всей вероятности, прайс-лист раскроют только тем, кто заполнит анкету и подпишется на участие. По неофициальной информации из социальных сетей, стоимость абонемента на три месяца составляет около десяти тыс. рублей.

«Бешеная сушка»

Фото: instagram.com/beshenayasushka

Проект, завоевавший дикую популярность, во-первых, благодаря сумасшедшей харизме экспрессивного Василия Смольного (фитнес-блогер, шоумен, диджей, ЗОЖ-пропагандист, ведущий рубрики в передаче «Доброе утро» на «Первом канале»), а во-вторых – благодаря призам. Лучшие «сушильщики» получают автомобиль Mini Cooper, миллион рублей или сертификат на увеличение груди, а также несколько призов по 30 тыс. рублей и другие бонусы. Победителей «Бешеной сушки» - целых сто человек.

Суть игры такова: каждый день участники получают задание с тренировкой, раз в неделю — «судный день», если не справляешься с отчетным заданием - вылетаешь из проекта. Тренировки одинаковы для всех, занимают 30-40 минут, можно выполнять в домашних условиях. Программа питания — индивидуальный расчет суточной потребности в калориях с разбивкой по балансу белков-жиров-углеводов и рекомендациями по планированию рациона. Участник имеет свой личный онлайн-кабинет, где отслеживает задания и отправляет свои видеоотчеты.

Есть несколько вариантов оплаты игры — от простого «участника» за 3500 рублей до неприкасаемого «мажора» за 16 тыс. (с полным иммунитетом от вылета из программы — «можешь платить и ничего не делать»).

«Твой личный тренер»

Команда Fit For You. Фото: vk.com/fitforyouteam

Оксана Самойлова предлагает персональную программу тренировок и питания, которая составляется на основе 56 пунктов анкеты и разработана лучшими спортсменами, профессиональными диетологами и спортивными врачами. Подходит всем, даже при наличии каких-либо проблем со здоровьем. Можно выбрать различные опции: тренировки, питание или и то и другое вместе - все разрабатывается именно с учетом ваших нужд и ограничений.

Тренировки записаны на видео, которые можно найти в личном кабинете участника проекта. Что касается питания, то все рассчитано до грамма и разделено на пять приемов пищи в день. С куратором можно общаться онлайн, есть мобильное приложение. Бонусом - розыгрыш ценных призов среди членов клуба. Цена на этот вариант варьируется от 2500 рублей за недельный экспресс-курс до 17 тыс. рублей за 24 недели абонемента на тренировки + питание.

SektaSchool или Школа идеального тела

Фото: instagram.com/sektaschool

Пожалуй, самый известный и популярный вид ЗОЖ-игры от неординарной Ольги Маркес. У этой школы есть множество направлений — и интенсивные тренировки, и специальные тренировки для мам, и курс, разработанный специально для беременных, а также курсы для мужчин и взрослых людей и многое другое. Но несмотря на всю многогранность «учения», Sekta основывается на одинаковых для всех принципах здорового питания и интервальных тренировках шесть раз в неделю. Заниматься можно в зале с кураторами или дома в удобное время по видеоурокам.

Сами «сектанты» позиционируют свое сообщество как «эффективная система питания и тренировок для достижения идеальной физической формы здоровым и естественным путем». Главный идеолог проекта является автором и исполнительницей песен в группе Alai Oli, журналистом по первому образованию, дизайнером и экспертом в модных тенденциях, а попросту – байером. При этом Оксана Самойлова окончила Колледж фитнеса и бодибилдинга, УРГПУ «Институт Физкультуры», и все в Sekta держится на ее авторитете.

Сообщество выросло из обычного блога, а сегодня насчитывает десятки тысяч участников по всей стране, которые не только похудели, но и обрели веру в себя. Среди них - как обычные молодые мамы, столкнувшиеся с проблемой лишнего веса после родов, так и продвинутые красотки, считающие, что нет предела совершенству. Среди знаменитых учеников - солист группы «Каста» Влади и бывшая жена рэпера Гуфа, а ныне модный блогер, дизайнер и стилист Айза Долматова.

Стоимость двухмесячного участия в проекте вполне доступная - около 5000 рублей.

Несмотря на то, что организаторы и идеологи ЗОЖ-проектов обещают за несколько недель подарить вам новое тело и новую жизнь, сроки, в которые хочется добиться результата, вы определяете сами. Организм - это сложный механизм со своими законами, поэтому не стоит отчаиваться, если результат не виден через неделю или две. Все индивидуальны, и тем, у кого результат приходит не сразу, нужно просто проявить больше терпения.

Важно во всем сохранять чувство меры и здравый смысл. И пусть мода остается модой, в том числе и на здоровый образ жизни, но разум всегда должен быть «в тренде».

фото: pinterest.com

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