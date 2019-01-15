Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

Ровно год назад, 15 января 2018 года, больше четырех тысяч человек в городе Луга на юге Ленобласти остались без света из-за аварийного отключения электричества. В зимнее время, когда световой день очень короток, внезапные отключения электричества особенно неудобны и опасны для людей. Ежегодно аварии и непогода меняют привычный ритм жизни людей, вызывают пожары и отравления угарным газом. При этом зачастую люди сами подвергают себя опасности из-за незнания правил поведения в таких ситуациях.

Самое главное – если свет отключился неожиданно, не пытайтесь сразу же встать с места, чтобы найти фонарик или свечку. Подождите пару минут, чтобы глаза адаптировались к темноте. Вам намного проще будет найти что-то, когда глаза начнут различать некоторые предметы, и вы не наткнетесь по пути на стол или стену. Важно: для лучшей ориентации в темноте и быстрого поиска места хранения аварийных средств освещения можно наклеить люминесцентные наклейки.

Затем вам нужно понять, насколько глобальна авария. Выгляните в окно, если свет горит в окружающих домах, то узнайте у соседей, есть ли у них свет (возможно проблема у вас в предохранителях). Если свет отключили не только в вашей квартире, то необходимо уточнить причину в диспетчерской управляющей компании.

Если линия занята, вы можете обратиться в администрацию населенного пункта или района, так как им доводится вся информация о массовых аварийных отключениях электроэнергии. Если это внештатная ситуация, то они вызовут аварийную службу либо сообщат о сроках отключения. Важно: телефоны диспетчерской лучше иметь заранее в контактах своего телефона.

Следующим делом важно выключить все электроприборы и электронное оборудование, а также повернуть термостат системы отопления дома до минимума. Это позволит предотвратить ущерб от скачков напряжения при восстановлении питания. Кроме того, восстановить подачу электроэнергии будет проще, когда нет большой нагрузки на электрические системы. Выключите все освещение, кроме одного источника, чтобы при восстановлении подачи электричества вы узнали об этом.

Важно не открывать без надобности морозильники или холодильники, это уменьшит время сохранения в них холода. В закрытом холодильнике продукты хранятся в течение 24 – 36 часов. Никогда не используйте древесный уголь, туристическое отопление или домашний генератор в помещении, потому что они выделяют угарный газ. Вы не можете его увидеть или почувствовать, а он опасен для жизни. Никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в месте в недоступном для детей. Обязательно тушите свечи перед сном. Используйте подсвечники.

После восстановления электроснабжения не спешите включать все приборы в сеть. Убедитесь, что напряжение в электросети не скачет, а свет не моргает. Если из-за внепланового отключения электричества у вас вышла из строя бытовая техника, то ущерб обязан возместить исполнитель коммунальных услуг или энергоснабжающая организация.