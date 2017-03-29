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Свет мой, зеркальце, скажи: как делают зеркала

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© Фото: s4.fotokto.ru

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Почему изготовление зеркал в Средние века было опасным ремеслом, как выглядит самое дорогое зеркало в мире и кто открыл первый зеркальный лабиринт.

Их называют отражением души и символом иного мира, их боятся разбить и в них хотят увидеть суженого, в них заблудилась Алиса и в них не отражаются вампиры – мы знаем о зеркалах множество поверий. А когда они появились, как выглядели первые зеркала и как их изготавливают сегодня – выяснял «Санкт-Петербург.ру».

От выдувания до литья. Как делали первые зеркала

 

В одной из египетских гробниц 150 лет назад археологи нашли статуэтку, изображавшую молодую женщину, с закрепленным на ее голове металлическим диском, от времени покрытым ржавчиной. Мнения археологов относительно того, для чего служил диск, разделились: опахало, украшение или просто-напросто сковородка для выпечки сладких хлебцев. Очистив диск от многовековой пыли, ученые обнаружили, что сделан он из бронзы, причем гладко отполированной – так что его поверхность отражала лицо смотрящего. Тайна была раскрыта – загадочный диск оказался зеркалом.

Действительно, первые зеркала были бронзовые, привычные нам стеклянные появились гораздо позже – в Средние века. В XIII веке в Европе научились выдувать сосуды из стекла: стеклодув заливал внутрь такого сосуда олово, а когда оно остывало, разбивал стеклянный шар. Эти вогнутые осколки и служили зеркалом. Способ покрывать стекло тонким слоем олова для получения более совершенного зеркала в 1279 году описал итальянский монах-францисканец Джон Пекам. Следом за ним технологию производства зеркал освоили в Голландии и Фландрии, а первый зеркальный цех появился в 1373 году в немецком Нюрнберге.

Лидером по производству зеркал в средневековой Европе стала Венеция после того, как в 1407 году братья Данзало дель Галло выкупили у фламандцев соответствующий патент. Венецианские зеркала отличало высочайшее качество, так как мастера добавляли в отражающие составы золото и бронзу. Способ изготовления зеркал хранился в глубокой тайне, потому целых два века богатые и знатные люди со всей Европы выписывали зеркала именно из Венеции. А стоили они действительно немало: одно венецианское зеркало равнялось по цене небольшому морскому судну и в два раза превышало в цене картину Рафаэля.

Делать из стеклянного пузыря плоский лист первыми научились муранские мастера. В начале ХVI века братья Андреа Доменико из Мурано разрезали еще горячий цилиндр из стекла, раскатали его и наложили на серебристую пленку амальгамы толщиной с папирусную бумагу, которую получали из раствора олова и ртути. Правда такой способ изготовления был вредным для здоровья работающих. Бывали случаи, когда рабочие отравлялись насмерть ртутными парами.

Диего Веласкес. Венера перед зеркалом. 1647–1651. Национальная галерея, Лондон. Фото: smallbay.ru
 

В конце XVI века французская королева Мария Медичи заплатила огромную сумму денег, выписав из Венеции 119 зеркал для своего зеркального кабинета. В ответ Венецианская республика преподнесла ей в дар лучшую работу муранских мастеров – небольшое зеркало размером с книгу в раме, украшенной агатами, ониксами и другими драгоценными камнями. Сегодня оно хранится в Лувре и является самым дорогим в мире.

Раскрыть секрет муранских мастеров решил французский министр Кольбер, который кусал локти, видя, как деньги из Франции уплывают в Венецию. Французские аристократы украшали зеркалами в драгоценных оправах дворцы и замки, чтобы демонстрировать гостям во время приемов свое благосостояние, а их жены и любовницы щеголяли в нарядах, украшенных маленькими зеркалами. И когда французская королева Анна Австрийская появилась на балу в платье, усыпанном зеркальными кусочками, месье Кольбер понял, сколько стоил казне такой наряд, и направил своих доверенных лиц в Мурано. Те под покровом ночи вывезли с острова нескольких мастеров и доставили их во Францию. Муранские беглецы выдали свои секреты французским мастерам, и в Тур де Виле в 1665 году открылась первая во Франции зеркальная мануфактура.

Французы даже превзошли в умениях своих учителей – они стали изготавливать более совершенные зеркала литьем, а не выдуванием. При способе, чьем автором называют Луку Де-Негу, расплавленное стекло прямо из плавильного горшка выливают на широкие железные столы с бортиками, как у бильярда, и раскатывают чугунным валом, наподобие того, как хозяйка, готовя пирог, раскатывает тесто скалкой. 

Зеркальная галерея Версальского дворца. Фото: visitefrance.ru
 

Большие зеркальные листы легли в основу Галереи зеркал в Версале, которую построили по заказу «короля солнца» Людовика XIV, чтобы ошеломить гостей. В фирме «Сан-Габен» изготовили 306 зеркал для галереи длиной 73 метра.

После открытия французской зеркальной мануфактуры и немецкого и богемского стекольных заводов цены на зеркала стали снижаться. Позволить себе иметь дома зеркало смогли и рядовые горожане - в XVIII веке уже две трети парижан обзавелись ими.

Безвредное, в отличии от ртути, покрытие для зеркал в 1835 году придумал немецкий химик Юстус фон Либих. Он стал наносить на стеклянный лист тончайший слой серебра. Чтобы нежная серебряная пленка не повредилась, сверху ее научились покрывать слоем краски. Такие зеркала давали ясное изображение. Эта технология производства зеркал не утратила своего значения до настоящего времени.

Фото: Sue Allatt
 

Из серебра и алюминия. Как зеркала производят сегодня

 

Основу зеркала составляет обычное полированное стекло и отражающий слой, непроницаемый для солнечных лучей. От этого слоя как раз и зависит качество производимого зеркала. Его изготавливают из алюминия или же из серебра, как и пару веков назад.

Из листового полированного стекла вырезают заготовки нужной формы, шлифуют края и, если необходимо, сверлят отверстия. Затем стекло обрабатывают паром, с помощью щеток протирают меловым порошком, промывают и высушивают горячим воздухом. Очищенное стекло тщательно обезжиривают с обеих сторон техническим спиртом, бензином или другим растворителем.

Первый способ более доступный, а зеркало к тому же отличается лучшими отражающими способностями. Минус его только в небольших размерах.Далее следует самый сложный этап в производстве - это напыление алюминия, реже титана или других металлов и сплавов. Чтобы предохранить зеркало от влаги, поверх металлического раствора наносят защитный лак, слой меди и склеивающий состав.

Во втором случае на стекло распыляется серебро высшей пробы - 999, растворенное в аммиачной воде. Перед тем, как нанести раствор серебра, стекло промывают в содовом растворе, чтобы не осталось пятен – оно должно быть безукоризненно чистое. До нанесения слоя серебра стекло хранится, смазанное мелом.

Фото: rezka-stekol.ru
 

Форсунки распыляют серебро в несколько слоев – пока на стекле не появится отражение. В цеху завода всегда царит полумрак, это необходимо для того, чтобы проверять посеребренные зеркала на просвет, - в темноте опытный оператор сможет увидеть даже малейшие дефекты. Так как серебро является очень мягким материалом, который легко поцарапать, зеркало с посеребренной стороны покрывают толстым слоем краски. Слой серебра может быть заменен на слой золота, платины или никеля.

Готовые зеркала сушат в вертикальном положении и разрезают, если это необходимо. За сутки с конвейера завода сходит столько зеркал, что ими можно покрыть пять футбольных полей.

Сегодня для производства галантерейных зеркал, в основном, используют алюминирование, а для изготовления дорогих мебельных — серебрение. Чтобы изготовить небьющееся зеркало, за его основу нужно взять не стекло, а целлулоид. 

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