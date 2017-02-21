«Двенадцать»: кто и как может стать присяжным в суде

С судом присяжных большинство из нас знакомы по зарубежным фильмам, где адвокат произносит пылкую речь в надежде повлиять на присяжных заседателей и смягчить приговор, либо по русским не всегда правдоподобным шоу вроде «Суд идет». Между тем, суд присяжных – серьезный инструмент демократической судебной системы.

Как работает суд присяжных

В России суд присяжных действовал с 1864 по 1917 год. В современной России институт суда присяжных вновь был введен в 1993 году, и сначала действовал только в Московской, Рязанской, Саратовской, Ивановской, Ульяновской и Ростовской областях и Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях. Постепенно суды присяжных стали появляться в других регионах, а с 1 января 2010 года они действуют по всей стране.

Суд присяжных состоит из коллегии в составе 12 заседателей и одного профессионального судьи. Присяжные привлекаются к рассмотрению одного конкретного случая в год. В России суд присяжных рассматривает только уголовные дела: речь идет, как правило, об обвинениях в тяжких преступлениях в первой инстанции. Однако в их компетенцию не входят такие статьи, как «Терроризм», «Захват заложников», «Массовые беспорядки», «Шпионаж», «Покушения на общественных деятелей, сотрудников правоохранительных, судейских органов» и т.п.

Присяжные решают лишь «вопросы факта». В ходе процесса они должны ответить на три вопроса: доказан ли факт преступления; доказано ли, что его совершил подсудимый; виновен ли он в совершенном преступлении. Решение принимается большинством голосов, в отличие, например, от США, где присяжные могут принимать решение только единогласно. Обвинительный вердикт считается принятым, если семь и более присяжных проголосовали за каждый из трех вопросов. Оправдательным считается вердикт, если не менее шести заседателей дали отрицательный ответ хотя бы на один вопрос. Если голоса разделились поровну, принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ по каждому вопросу.

Далее судья решает «вопросы права» - определяет, какое наказание следует назначить преступнику. При этом оправдательный вердикт обязателен для исполнения судом, а обвинительный — нет. Если судья признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного, дело направляется на новое рассмотрение другим составом суда.

Фото: news.ykt.ru

Кто может стать присяжным

Списки присяжных формируются на основе списков избирателей, которые составляются каждые четыре года Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. Существуют два списка кандидатов в присяжные заседатели — общий и запасной. Они оба утверждаются главой региона. Для участия в судебном процессе по случайному принципу компьютерная программа выбирает из списка потенциальных кандидатов.

Отобранным кандидатам не менее чем за неделю до подготовительного заседания высылают повестки. Непосредственный отбор коллегии заседателей проводят судья, подсудимый и обвинитель на подготовительном заседании. Отобранные члены коллегии приносят присягу. После этого за неявку в суд присяжному будет грозить штраф.

Кандидатом в присяжные заседатели может стать любой гражданин России старше 25 лет, не имеющий судимостей, дееспособный, не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

Присяжным заседателем не может стать профессиональный юрист на госслужбе, так как все присяжные должны быть равны в своей квалификации. Также он не может являться подозреваемым или обвиняемым в преступлении еще на момент составления списка кандидатов. Разумеется, он должен владеть языком, на котором ведется судопроизводство.

От обязанностей присяжного освобождаются священники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также занимающие государственные или выборные должности.

Кадр из фильма Никиты Михалкова «12». Фото: timeout.ru

Можно ли отказаться быть присяжным заседателем

Согласно судебной статистике, в суд является только 20% потенциальных присяжных. Около половины из них отсеивается на предварительном слушании. Если вам как кандидату пришла повестка для участия в судебном разбирательстве, но вы по каким-либо причинам не можете или не хотите выполнять свой гражданский дог, можно взять самоотвод. Это можно сделать, к примеру, в силу почтенного возраста и связанных с ним заболеваний.

С просьбой освободить своего работника от обязанностей присяжного может обратиться работодатель. К примеру, директор школы может отпросить учителя, а руководитель оркестра - дирижера или первую скрипку. От служебных обязанностей также не стоит отвлекать пилотов, врачей скорой помощи и т. д.

Причиной отказа от участия в деле могут стать и личные обстоятельства, ставящие под сомнение объективность присяжного по данному делу.

Наконец, если вам пришла повестка для участия в суде присяжных, вы можете ее просто проигнорировать, так как ответственности за неявку на подготовительное заседание не существует.

Фото: RON CHAPPLE/THE IMAGE BANK/GETTY IMAGES

Платят ли присяжным заседателям

К исполнению обязанностей присяжных призывают на десять рабочих дней. Если рассмотрение уголовного дела затягивается — на все время рассмотрения дела. По закону работодатель обязан отпустить на это время сотрудника. Пока длится процесс, присяжного не имеют права уволить или лишить льгот.

Каждый день работы присяжным оплачивается как полдня работы судьи данного суда. Правда, это в том случае если человек безработный или у него низкий оклад. В остальных случаях присяжному выплачивается его средняя зарплата по основному месту работы. Разумеется, работодатель не оплачивает время, пока работник исполнял обязанности присяжного. Также присяжным компенсируют затраты на дорогу до суда и обратно.

Из памятки присяжного заседателя

Вы не должны становиться независимым следователем и самостоятельно заниматься расследованием уголовного дела.

Вы не должны читать газетные статьи, слушать радиопередачи или смотреть телевизионные программы о процессе, в котором участвуете.

Вы должны быть бесстрастным и избегать в ходе процесса комментариев о своем отношении к рассматриваемому делу.