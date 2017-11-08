Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

«Санкт-Петербург.ру» и юристы портала danetnavernoe.com, рассказывают, как закон, в народе зовущийся «О тишине», защищает петербуржцев от вредного влияния шума.

Научные доказательства негативного влияния, которое может оказывать на человека шум, стали причиной законодательного регулирования допустимого уровня шума на человека. Обязательное соблюдение нормативов по уровню шума предписано Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сами эти нормативы содержатся в СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». На основании этих документов в субъектах РФ издаются нормативно-правовые акты, устанавливающие меру ответственности для нарушителей покоя ночью, в выходные и праздники.

В Петербурге и Ленинградской области административный штраф налагается на правонарушителей в соответствии с городским и областным законами – между собой они имеют ряд различий.

Что грозит шумным петербуржцам

В Петербурге «ночным временем» считается период с 22:00 до восьми часов утра, а если день нерабочий по случаю праздника, то нельзя шуметь и в дневное время с 8:00 до 12:00. Эти нормы содержатся в ст. 8 и ст. 38 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Из них же можно узнать, что является источниками шума, а также размер штрафов.

Штраф можно получить за слишком громкий просмотр телевизора, прослушивание музыки, пение и музицирование. Ночью нельзя делать ремонт, строительные работы и даже слишком бурную перестановку мебели. Также нельзя свистеть, взрывать петарды и другую пиротехнику.

Если вы все же решили поупражняться ночью в игре на скрипке или перетащить шкаф в другую комнату, готовьтесь выложить за это минимум 500 рублей – таков минимальный штраф для физических лиц. Правда в отдельных случаях, «минималка» начинается с тысячи рублей. Максимум за нарушение покоя соседей вы можете расстаться с пятью тысячами рублей.

Должностные лица, нарушающие право соседей на тишину, раскошелятся на сумму от 25 до 50 тыс. рублей, а юридические — от 50 тыс. до миллиона рублей. Такие санкции предусмотрены ст. 8 закона Санкт-Петербурга.

Отдельно штрафы установлены за проведение работ с 8:00 до 22:00 часов в многоквартирном доме без согласования с жильцами, если такие работы угрожают состоянию общего имущества дома или намного превышают допустимый уровень шума (ст. 38). Согласование необходимо, если в течение суток такие работы идут более одного часа. Или же если необходимость такого согласования предусмотрена в договоре с управляющей компанией, в уставе товарищества собственников жилья или в решении их общего собрания.

Фото: realty.e1.ru

Когда нельзя шуметь в Ленобласти

Законотворцы Ленобласти не интересуются, как именно вы не даете соседям спать, поэтому закон «Об административных правонарушениях» устанавливает разные штрафы только исходя из вашего юридического статуса – должностное, физ- или юрлицо.

При этом источники шума в областном законе упоминаются те же самые, что и в законе города. Кроме перечисленного выше к наказуемым шумам отнесена автосигнализация. Да-да, наказан будет владелец авто, которое голосит на всю улицу, если он не попытается выключить «сигналку».

Видимо, работу в Ленобласти начинают раньше, а заканчивают позже, чем в Петербурге, поэтому шуметь здесь запрещено, с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники.

Штраф во всех случаях для граждан составит 500-1000 рублей, для должностных лиц — 2-5 тыс. рулей, для юрлиц — 10-15 тыс. рублей. Также установлены размеры штрафов за повторное привлечение к ответственности по ст. 2.6 в течение года: для граждан — 1000-2000 рублей, для должностных лиц — 5-7 тыс. рублей, для юрлиц — 15-20 тыс. рублей.

И в Петербурге, и в Ленобласти есть случаи, когда шуметь можно и днем и ночью. Превышать допустимый уровень шума можно, если вы пытаетесь справиться с ЧП, ворами или буйными соседями (предотвращение противоправных действий и ликвидация чрезвычайных происшествий) или выполняете какие-либо неотложные действия для обеспечения безопасности людей. Также шуметь можно в рамках спортивных или других массовых мероприятий, одно условие – они должны быть согласованы. В честь праздника разрешено использовать пиротехнику в новогоднюю ночь с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января. И нарушить покой соседей можно при «совершении религиозных ритуалов», как гражданами, так и юрлицами. Правда в городском законе уточняется, что такие ритуалы должны совершаться в рамках канонических требований.