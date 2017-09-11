Воровство денег с банковской карты: как это бывает и что делать?

Если бы у читательницы «Санкт-Петербург.ру» Светланы не было буддистского спокойствия, возможно, она бы уже учинила четыре поджога — с начала года петербурженка борется с «Евросетью», МТС, МВД и мошенниками. Статистика битвы: девять месяцев, более 50 заявлений, пара тысяч минут разговоров, почти 25 тысяч рублей.

В январе 2017 года у Светланы с банковской карты «Евросеть.Кукуруза» сняли 24 900 рублей. Чтобы проделать эту операцию, мошенники заказали перевыпуск SIM-карты Светланы, отменили блокировку SIM-карты и перевели деньги. МТС оказалось не в состоянии должным образом заблокировать «симку» по заявлению владелицы, «Евросеть» отказалась отменять мошеннические операции, а у МВД не хватило возможностей, а скорее – воли, добиться ответов от компаний.

История мошенничества была довольно простой: 13 января Светлане пришло SMS, что ее SIM-карта будет перевыпущена, хотя она не заказывала такой операции, о чем незамедлительно сообщила в МТС. Компания как будто бы заблокировала SIM-карту Светланы, однако мошенники сумели отменить ее заявление прямо в салоне МТС с помощью поддельной нотариальной доверенности. На следующий день мошенники в пару траншей сняли деньги с банковской карты Светланы «Евросеть.Кукуруза», используя полученные на незаблокированную «симку» SMS-ки с кодом подтверждения. Едва это произошло, Светлане позвонили из «Евросети» и сообщили, что с ее карты были совершены подозрительные переводы. Светлана подтвердила, что никаких переводов не делала, и попросила их отменить, однако компания отказалась сделать это. Не помог отменить переводы денег и десяток заявлений с соответствующими требованиями. Тогда Светлана обратилась в 38 отдел полиции, где за ее дело взялся оперуполномоченный Бабурин, который за несколько месяцев то ли не смог добиться ответа на свои запросы от «Евросети» и МТС, то ли вовсе не смог их отправить – в компаниях уверяют, что никаких запросов из полиции не получали. Сам оперуполномоченный заявил Светлане, что компании не отвечают на его запросы, и несколько раз попробовал отказать в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура Петербурга раз за разом вставала на сторону потерпевшей, продляя сроки сбора материалов. Все это тянется уже девять месяцев.

Для поиска преступников петербургской полиции достаточно запросить у «Евросети» номер счета «Яндекс.Деньги», на который перевели средства, либо же запросить у МТС копию нотариальной доверенности, которую, как сообщил Светлане оператор связи, использовали при заявлении на перевыпуск SIM-карты, но по какой-то причине сотрудники 38 отделения полиции до сих пор этого не сделали.

Подробнее о злоключениях Светланы читайте в материале «Санкт-Петербург.ру»

Когда Светлана обратилась с этой историей в «Санкт-Петербург.ру», редакция направила запросы всем участникам событий. Дело несколько зашевелилось, а в компании «Евросеть» даже пообещали вернуть украденные мошенниками деньги в виде бонусов.

«По данному инциденту было проведено внутреннее расследование совместно с нашим партнером. Важно отметить, что одной из причин мошеннических действий с картой клиентки стал перевыпуск SIM-карты. Мы поддерживаем связь с клиенткой и помогаем в решении сложившейся ситуации. Мы еще раз приносим извинения Светлане за некомпетентную и несвоевременную помощь со стороны наших сотрудников и решаем вопрос с компенсацией в качестве извинений за неоказанный сервис, — сообщила PR-менеджер компании «Евросеть» Дарья Кириченко. — Кроме того, со своей стороны мы максимально содействуем в возбуждении уголовного дела по данному факту мошенничества. Важно отметить, что на сегодняшний день от органов внутренних дел в нашу компанию не поступали запросы по данному инциденту. Ответственный сотрудник компании лично выезжал в правоохранительные органы для уточнения нюансов. Мы готовы незамедлительно предоставлять необходимые материалы для возбуждения дела и максимально содействовать в раскрытии мошеннических действий в отношении нашей клиентки».

Врио начальника пресс-службы МВД Эльмар Шахирзаев по делу Светланы ограничился коротким комментарием: «В ответ на ваш запрос сообщаю, что по указанному факту сотрудники полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга осуществляют комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение». В компании МТС компенсировать убытки Светланы отказались, но сообщили, что готовы оказывать правоохранительным органам необходимое содействие в расследовании.

На сегодняшний день назвать мошенничества такого рода массовыми нельзя: в 2015 году в Петербурге зарегистрировано 13 фактов мошенничества в сфере интернет-технологий, в Ленобласти — всего два, в 2016-м — 15 и 18 фактов, соответственно. За восемь месяцев 2017 года в Петербурге произошло два таких случая, а в Ленобласти - восемь.

Фото: kushva-online.ru

Очевидно, если бы компании могли обеспечить исключительный уровень защиты персональных данных, таких преступлений не происходило бы вовсе. К счастью, законодательство РФ предусматривает такие ситуации, и в этом случае оператор по переводу денежных средств обязан компенсировать потери, сообщили «Санкт-Петербург.ру» специалисты портала «Правовед.RU».

Юрист Дмитрий Савин объясняет, что ключевым моментом для этой ситуации является установления факта противоправности произведенного списания. Обращение в суд и все последующие действия нужно начинать после получения доказательств, что списания были неправомерными, а также после установления конечных получателей денег. Такие доказательства могут быть получены в рамках проводимой органами проверки или при расследовании уголовного дела. Без этого в суде не доказать причиненные убытки.

Имеет смысл также подать жалобу в Роспотребназор на действия МТС - по факту несвоевременной блокировки карты, и на действия банка - по факту оказания услуги ненадлежащего качества. При наличии постановлений о привлечении к ответственности в суде легче будет доказывать убытки.

«В соответствии с частью 15 федерального закона «О национальной платежной системе» в случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента — физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и клиент — физическое лицо направил оператору по переводу денежных средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств должен возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной без согласия клиента до момента направления клиентом — физическим лицом уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия клиента — физического лица», — пояснил юрист «Правовед.RU» Алексей Трошкин.

Ко всему прочему, в данном случае Светлана смело может обращаться в суд за компенсацией морального вреда, причем независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных ей убытков. В случае отказа возместить причиненные убытки можно взыскать штраф - 50% от суммы, присужденной судом.

Эффективным средством в случае бездействия полиции являются письменные жалобы в прокуратуру. Такими жалобами Светлана попросту не дает сотрудникам полиции отмахнуться от нее.

«По данному материалу органами полиции ранее неоднократно выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 20.07.2017 по указанному материалу вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, которое 16.08.2017 отменено прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, материал направлен в СУ УМВД России по Адмиралтейскому району для принятия решения в соответствии с компетенцией. Выявленные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, допущенные при проведении проверки по данному материалу, прокуратурой Адмиралтейского района включены в обобщенное представление на имя начальника УМВД по Адмиралтейскому району для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к ответственности», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Петербурга Юлиана Алексеева.

К сожалению, такие дела зачастую тянутся довольно долго, но, как показывает история Светланы, добиться возвращения своих денег вполне реально. Светлана «по-доброму» решила вопрос с «Евросетью», но с легкостью могла бы и в суде отстоять свои права. Пожалуй, главные ингредиенты успеха в подобных историях — упорство и юридическая подкованность.