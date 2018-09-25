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Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

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© Фото: Игорь Сикорский / flickr.com

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

Представители царства грибов могут быть так же опасны, как дикие звери или ядовитые растения. Совет: если вы внимательно прочитаете статью и все равно не сможете понять, ядовитый или не ядовитый перед вами гриб – оставьте его в лесу.

Бледная поганка

 

Этот гриб мало чем отличается от съедобных и тем он опаснее остальных: шляпка поганки имеет желто-бурый, бледно-зеленый или оливковый цвет. Края шляпки обычно светлее, чем ее центр.

На ножке сверху расположено кольцо белого цвета. Шапка у молодого гриба по форме напоминает куриное яйцо, со временем она становится плоской. Бледная поганка (или мухомор) имеет сильное токсическое действие.

Встречается: с августа по конец сентября

Фото: zelenyjmir.ru
 

Ложная лисичка

 

Шапка «Говорушки оранжевой» яркого окраса от оранжевого до медно-красного и формой напоминает воронку с гладкими краями. Пластинки ярко-красного цвета, ножка около 10 см в высоту, обычно суженная к основанию.

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Гриб растет группами и часто прямо около «хороших» лисичек. Отличить их довольно просто: мякоть ложных лисичек имеет очень неприятный запах.

Встречается: с июля по октябрь

Фото: kladoiskatel.spb.ru
 

Ложный опенок

 

Гриб маскируется под своего сородича и обладает выпуклой шляпкой желтого, розового или бледно-оранжевого цвета. В центре шляпки обычно цвет темнее, чем по краям. Мякоть светло-желтая, неприятно пахнет и имеет горький вкус.

Растет большими группами на гниющей древесине. Ложноопенок внешне схож сразу с четырьмя съедобными опенками: осенним, зимним, летним и серо-пластинчатым.

Встречается: с июня по октябрь

Фото: prootravlenie.ru
 

Сатанинский гриб

 

Гриб считается условно-съедобным, однако чтобы вывести из него все токсины, его необходимо термически обрабатывать в течение 10 часов. После такой карательной кулинарии мякоть становится абсолютно несъедобной. Хотя есть любители и таких деликатесов.

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Шляпка гриба имеет зеленую, оливковую или коричневую окраску и у отдельных экземпляров может достигать 40 см в диаметре. Внешне сатанинский гриб схож с обычным боровиком, но определить его просто: на срезе ножка в течение пяти минут становится сначала синего, а затем ярко-красного цвета: происходит взаимодействие яда с кислородом из атмосферы.

Встречается: с июня по сентябрь

Фото: vseznaesh.ru
 

Сыроежка жгуче-едкая

 

Среди безобидных представителей рода сыроежек встречается опасный диверсант, способный доставить массу неприятностей. Отличить его практически невозможно, по крайней мере, пока не созреют споры, которые окрасят пластинки с внутренней стороны в охряный цвет (темно-желтый или светло-коричневый).

Все части сыроежки жгуче-едкой характеризуются горьким вкусом и чувством сильного жжения после прикосновения к губам и языку.

Встречается: с середины лета по середину осени

Фото: wikipedia.org
 

Млечник серо-розовый

 

У шляпки млечника цвет варьируется от серо-розового до светло-красного. Форма округлая, напоминает воронку. Центрические кольца, чешуйки или слизь полностью отсутствуют. Плотная белая мякоть обладает на вкус умеренной горечью.

Этот вид грибов не схож ни с одним другим, и поэтому распознать его довольно просто. При приеме в пищу его токсины накапливаются в клетках печени и почек и начинается бронхиальная астма.

Встречается: с августа по конец октября

Фото: wikigrib.ru
 

Решеточник красный

 

Привлекательный на первый взгляд гриб занесен в Красную книгу, поэтому топтать его не нужно. Но и кушать тоже – он очень ядовит. Решеточник издает резкий запах гниющей плоти, разносящийся на 10-15 метров вокруг, поэтому вы его почувствуете еще до того как увидите.

Запах издают полностью созревшие грибы. Пикантный аромат привлекает насекомых, которые разносят споры по округе. Часто растет в гордом одиночестве, иногда группами. Симптомы отравления тривиальны: рвота, жидкий стул с примесью крови, повышение температуры тела. К счастью, они проходят совершенно самостоятельно спустя 10-12 часов.

Встречается: с конца весны по осень

Фото: wikigrib.ru
 

Гимнопилус прекрасный

 

На вид этот лесной обитатель и правда довольно красив, но пробовать его на вкус или даже прикасаться нельзя ни в коем случае. Растет чаще группами, огромные колонии могут простираться на десятки метров вокруг центра грибницы.

Формой и окраской гимнопилус похож на съедобные чешуйчатки, однако у пригодных в пищу грибов более крупное плодовое тело и широкое кольцо на ножке. Мякоть «прекрасного» содержит внушительное количество дурманящих и галлюциногенных веществ. Попав под их воздействие, вы легко можете закончить столь весело начавшийся поход по грибы в ближайшем болоте или непроходимой тайге.

Встречается: с конца июня по середину сентября

Фото: udec.ru 

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