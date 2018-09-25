Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

Представители царства грибов могут быть так же опасны, как дикие звери или ядовитые растения. Совет: если вы внимательно прочитаете статью и все равно не сможете понять, ядовитый или не ядовитый перед вами гриб – оставьте его в лесу.
Бледная поганка
Этот гриб мало чем отличается от съедобных и тем он опаснее остальных: шляпка поганки имеет желто-бурый, бледно-зеленый или оливковый цвет. Края шляпки обычно светлее, чем ее центр.
На ножке сверху расположено кольцо белого цвета. Шапка у молодого гриба по форме напоминает куриное яйцо, со временем она становится плоской. Бледная поганка (или мухомор) имеет сильное токсическое действие.
Встречается: с августа по конец сентября
Фото: zelenyjmir.ru
Ложная лисичка
Шапка «Говорушки оранжевой» яркого окраса от оранжевого до медно-красного и формой напоминает воронку с гладкими краями. Пластинки ярко-красного цвета, ножка около 10 см в высоту, обычно суженная к основанию.
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Гриб растет группами и часто прямо около «хороших» лисичек. Отличить их довольно просто: мякоть ложных лисичек имеет очень неприятный запах.
Встречается: с июля по октябрь
Фото: kladoiskatel.spb.ru
Ложный опенок
Гриб маскируется под своего сородича и обладает выпуклой шляпкой желтого, розового или бледно-оранжевого цвета. В центре шляпки обычно цвет темнее, чем по краям. Мякоть светло-желтая, неприятно пахнет и имеет горький вкус.
Растет большими группами на гниющей древесине. Ложноопенок внешне схож сразу с четырьмя съедобными опенками: осенним, зимним, летним и серо-пластинчатым.
Встречается: с июня по октябрь
Фото: prootravlenie.ru
Сатанинский гриб
Гриб считается условно-съедобным, однако чтобы вывести из него все токсины, его необходимо термически обрабатывать в течение 10 часов. После такой карательной кулинарии мякоть становится абсолютно несъедобной. Хотя есть любители и таких деликатесов.
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Шляпка гриба имеет зеленую, оливковую или коричневую окраску и у отдельных экземпляров может достигать 40 см в диаметре. Внешне сатанинский гриб схож с обычным боровиком, но определить его просто: на срезе ножка в течение пяти минут становится сначала синего, а затем ярко-красного цвета: происходит взаимодействие яда с кислородом из атмосферы.
Встречается: с июня по сентябрь
Фото: vseznaesh.ru
Сыроежка жгуче-едкая
Среди безобидных представителей рода сыроежек встречается опасный диверсант, способный доставить массу неприятностей. Отличить его практически невозможно, по крайней мере, пока не созреют споры, которые окрасят пластинки с внутренней стороны в охряный цвет (темно-желтый или светло-коричневый).
Все части сыроежки жгуче-едкой характеризуются горьким вкусом и чувством сильного жжения после прикосновения к губам и языку.
Встречается: с середины лета по середину осени
Фото: wikipedia.org
Млечник серо-розовый
У шляпки млечника цвет варьируется от серо-розового до светло-красного. Форма округлая, напоминает воронку. Центрические кольца, чешуйки или слизь полностью отсутствуют. Плотная белая мякоть обладает на вкус умеренной горечью.
Этот вид грибов не схож ни с одним другим, и поэтому распознать его довольно просто. При приеме в пищу его токсины накапливаются в клетках печени и почек и начинается бронхиальная астма.
Встречается: с августа по конец октября
Фото: wikigrib.ru
Решеточник красный
Привлекательный на первый взгляд гриб занесен в Красную книгу, поэтому топтать его не нужно. Но и кушать тоже – он очень ядовит. Решеточник издает резкий запах гниющей плоти, разносящийся на 10-15 метров вокруг, поэтому вы его почувствуете еще до того как увидите.
Запах издают полностью созревшие грибы. Пикантный аромат привлекает насекомых, которые разносят споры по округе. Часто растет в гордом одиночестве, иногда группами. Симптомы отравления тривиальны: рвота, жидкий стул с примесью крови, повышение температуры тела. К счастью, они проходят совершенно самостоятельно спустя 10-12 часов.
Встречается: с конца весны по осень
Фото: wikigrib.ru
Гимнопилус прекрасный
На вид этот лесной обитатель и правда довольно красив, но пробовать его на вкус или даже прикасаться нельзя ни в коем случае. Растет чаще группами, огромные колонии могут простираться на десятки метров вокруг центра грибницы.
Формой и окраской гимнопилус похож на съедобные чешуйчатки, однако у пригодных в пищу грибов более крупное плодовое тело и широкое кольцо на ножке. Мякоть «прекрасного» содержит внушительное количество дурманящих и галлюциногенных веществ. Попав под их воздействие, вы легко можете закончить столь весело начавшийся поход по грибы в ближайшем болоте или непроходимой тайге.
Встречается: с конца июня по середину сентября