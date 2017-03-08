Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

Шляпки являются заключительным аккордом в мелодии образа женщины. Ее носили такие иконы стиля, как Одри Хепберн, принцесса Диана и даже Фрэнк Синатра. Несмотря на то, что в наше время шляпы превратились из полноценной части гардероба в аксессуар, модницы продолжают любить эти изысканные головные уборы. В преддверии Международного женского дня «Санкт-Петербург.ру» побывал на петербургском предприятии и узнал, как рождаются шляпки и как они попадают в продажу.

Как делаются шляпы

Рождение шляпы – процесс удивительный. Взглянуть на него корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» удалось, побывав на одном из ведущих предприятий Северной столицы, занимающихся производством шляп, - «Головные уборы Татьяны Тараскиной». Здесь их создают не только для модниц Петербурга, но и для дам всей России, а также делают «розетки» для стюардесс авиакомпании «Россия» и специальные шляпки для проводниц «Сапсана».

Татьяна Тараскина занимается производством головных уборов уже 20 лет. На вопрос, что привело ее именно к этому делу, она с доброй улыбкой отвечает: «Всего лишь сильная любовь к шляпам». Без одобрения Татьяны в продажу не выходит ни один головной убор ее бренда. «Шляпа — это украшение, завершающий аккорд всего образа, поэтому к созданию шляпы нельзя относиться халатно, иначе это будет просто материал, прикрывающий голову», - поясняет создательница фирмы.

Дизайн

Каждая шляпа мастера — это настоящее произведение искусства, которое начинается с рисунка. Для начала дизайнер образно представляет, какая именно нужна шляпа. В роли дизайнера может выступать и сама Татьяна, и ее подопечные на производстве или даже покупатель, но, как правило, большинство моделей рисует все же профессионал. Он, помимо формы, подбирает цвет и дополнительные декоративные вставки, которые сделают шляпу уникальной. Также выбирается материал, зачастую это велюр, фетр, меринос, но бывает мех, солома и трикотаж.

Изготовление формы

Затем рисунки и чертежи будущей шляпы отправляются к мастеру-модельщику, который занимается деревянными колодками. Мастер делает замеры и изготавливает колодку. Она делается из липы, так как этот материал наиболее пластичен, что позволяет делать гладкие канавки и углубление в форме. После того как форма готова, она поступает в цех.

Обретение формы

Когда колодка приобрела необходимый вид, для создания формы шляпы ее отправляют на натяжку, где уже появляются узнаваемые черты будущего головного убора. Перед натяжкой формовщик подготавливает колпак из выбранного материала, обмазывая его натуральным клеем-шеллаком, чтобы шляпка в процессе носки держала форму, несмотря на погодные условия. В этом деле очень важно чувствовать процесс руками, поэтому производство шляп — это на 90% ручная работа.

После того как остатки клея убраны, заготовку помещают в парильный бочок, где она разогревается на водяной бане при температуре 80 градусов Цельсия. После этого колпак становится пластичным, мягким и его можно натягивать на деревянную форму. Там будущей шляпе придают рельеф и укладывают ворс, затем обвязывают тонкими шнурами и закрепляют их концы гвоздиком.

Остатки ненужного материала отрезают ножницами, снимают часть ворсинок щеткой и отправляют заготовку сохнуть.

Как только она просохнет, наступает сложный процесс — отделение шляпы от формы. Шнуры, прикрепленные ранее, отвязываются, а гвоздик вытаскивается. Формовщик проверяет и убирает неровности, пропаривает рельеф и снимает шляпу с деревянной колодки. Шляпу необходимо снять крайне аккуратно, чтобы она не потеряла форму, а для этого, как отмечает формовщик, нужна сноровка, и ни одна машина не сможет сделать это так же качественно, как умелые руки мастера.

Обретение индивидуального стиля

Шляпа после натяжки попадает в руки к модистке и машинистке. Модистка выкраивает и прошивает отделку, а машинистка прострачивает дополнительные детали для неповторимого дизайна шляпы.

Сотрудницы мастерской поделились с «Санкт-Петербург.ру», что для изготовления по-настоящему качественной шляпы нужна не только многолетняя практика, но и любовь к этому головному убору, хорошее чувство ткани. Немаловажен и вкус.

«Это щепетильная работа. Стяжки незаметны для покупателя лишь потому, что их делают на совесть и как самому себе», – раскрыла секрет машинистка производства.

На этом этапе модистка и машинистка советуются друг с другом и с владелицей производства Татьяной Тараскиной по поводу дизайна будущей шляпки. Здесь важно коллективное мнение.

Руки модистки вносят в шляпу последние штрихи, что можно назвать настоящим прикладным искусством. Некоторые из моделей настолько сложно сделаны, что их дизайн уже не получится повторить.

Это последний этап перед тем, как шляпка отправится на полку в магазин и будет ожидать свою покупательницу.

Продажа

Магазин «Головных уборов Татьяны Тараскиной» лишь один, и находится он непосредственно на производстве в Петербурге. Сюда поступают многочисленные заказы из разных уголков нашей страны.

«Магазин на производстве — это, в первую очередь, плюс для покупателя. У нас более 600 моделей, это огромный выбор для клиента, который ищет индивидуальную шляпку под себя. Здесь я могу лично помочь определить наиболее подходящую шляпу под человека, а если то, чего бы хотелось, не будет на стеллажах магазина, то всегда есть на складе, и не нужно никуда ехать или ждать доставки. Но, на самом деле, если шляпа сделана хорошо, то она будет смотреться на любой девушке, - пояснила Тараскина корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», почему ограничилась магазином на производстве, а не организовала торговую сеть по городу. - У нас также покупатель может заказать головной убор по своему дизайну, и для того чтобы составить подробный проект будущей шляпки, здесь есть все. Я сразу смогу показать материал, а покупатель определится с цветом, дополнительными украшениями и так далее».

Фотографии: Мария Долбиш

Первые шляпы

История шляп насчитывает не одну тысячу лет. Прообразы современных моделей появились в Древней Греции. Местные жители надевали головной убор под названием «петасос» - низкую фетровую шляпу с полями. Ее носили во время путешествий для защиты от ветра и дождя. В такой шляпе изображался бог торговли Гермес.

В средние века в Европе распространились соломенные шляпы. По одной из версий, появились они из-за обычая выливать нечистоты из окон домов прямо на улицы. Зачастую европейцы носили с собой две шляпы. Одна была на голове, а вторая висела за спиной. Это позволяло менять головной убор, не возвращаясь домой. Во времена Карла Великого, короля франков, зеленые и желтые шляпы должны были носить только банкроты.

В XVI веке в Испании стал популярным берет, а также появился прообраз цилиндра. В следующем столетии большое влияние на популярность головных уборов оказала военная униформа. Многие европейцы полюбили широкополые шляпы с круглым верхом и перьями, которые были похожи на шляпы французских мушкетеров. Дамы также не обходили стороной этот элемент одежды, добавляя в его дизайн драгоценности и плюмаж — украшение из перьев, похожее на веер.

Фото: fotosbornik.ru

К концу XVII века во Франции модифицировали традиционный вариант шляпы с широкими полями. Они были неудобными для военных и охотников, так как ограничивали обзор, поэтому края шляпы стали подкалывать. Это привело к появлению треуголки, которую любил в том числе Петр Первый. На смену треугольной шляпе в следующем веке пришла двуугольная, одним из почитателей которой был Наполеон I.

В 1797 году Джон Гетерингтон из Англии изобрел шляпу-цилиндр, а почти через 40 лет появился шапокляк, складной цилиндр, который был в моде до времен Первой мировой войны. Другой важной моделью той эпохи стала шляпа-котелок, появившаяся в середине 1800-х годов.

⇒ Безумный Шляпник — это не выдумка Льюиса Кэрролла, автора «Алисы в Стране чудес». В прошлом для обработки фетра применялась ртуть, пары которой вредят нервной системе, вызывая спутанную речь и искажение зрения. В связи с этим в английском языке появилась поговорка «Безумен, как шляпник».

Фото: wallpapers.99px.ru

После Первой мировой войны дамы стали носить клош, шляпу в форме колокольчика. В 1930-е годы одним из ведущих дизайнеров в мире шляп становится Коко Шанель. Законодательницей в мире мод среди дам в те годы была Грета Гарбо, с чьей помощью женщины полюбили небольшую шляпку-таблетку. Такие головные уборы вернулись в моду после Второй мировой войны благодаря Жаклин Кеннеди. Другой иконой шляпного стиля была Одри Хепберн. При этом говорят, что во время Второй мировой войны, в 1942 году, в Англии из-за сокращения поставок головных уборов шляпы продавались только лысым покупателям.

В России первые шляпы появились в 1630-х годах. Их носили придворные и офицеры. При этом женские шляпы в Российской империи распространились лишь во второй половине XVIII века. Их носили только представители знати. Моду на мужские шляпы в СССР ввел Никита Хрущев. Он в 1959 году появился перед колхозниками в соломенной шляпе, после этого мужчины, которые в основном предпочитали кепки, решили перейти на этот головной убор.

К 70-м годам XX века шляпы перестали часто встречаться в женском и мужском гардеробах. Такие головные уборы превратились из обязательного элемента одежды в аксессуар.

Фото: i.kinja-img.com

Шляпная индустрия сегодня

Среди всемирно известных знаменитостей есть немало любителей головных уборов. Это актер Джонни Депп, музыканты Фаррелл Уильямс и Джей Кей из группы Jamiroquai, королева Великобритании Елизавета II, а также Михаил Боярский, который неизменно появляется на публике в широкополой черной шляпе.

Современные модели шляп изготавливают различные кутюрье и именитые фирмы с многолетней историей. Это компания Borsalino, существующая с 1957 года, Lock & Co. Hatters - старейшая фирма в мире, чьи шляпы носили Уинстон Черчилль и Чарли Чаплин; Christys’ Of London, которая создавала головные уборы для военных и членов британской королевской семьи, и Bailey, поклонниками которой были Хамфри Богарт и Фред Астер. Эти фирмы придерживаются классических форм и моделей, выдержанных в консервативном стиле.

Фото: facebook.com/Borsalinoworld

Есть дизайнеры, которые развивают шляпную индустрию с учетом современных тенденций и трендов. Среди них особняком стоит Филип Трейси - ирландский мастер, который сотрудничал с Александром Маккуином, Валентино, Ральфом Лореном и Карлом Лагерфельдом. Он также известен как автор шляп для фильмов о Гарри Поттере. Другие известные шляпники — Стивен Джонс, работавший с Comme Des Garcons, Dior и Jil Sander, Пирс Аткинсон, создающий экстравагантные модели шляп, и российский дизайнер Константин Гайдай, который выпустил свою первую коллекцию шляп в 2005 году.