Крещение-2017: правила купания и места купелей в Петербурге и Ленинградской области

В четверг, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне, один из главных церковных праздников. Традиционно в этот день верующие будут нырять в проруби.

Несмотря на то, что в этот день обеспечивать безопасность верующих у купелей будут сотрудники МЧС, необходимо рассчитывать собственные силы. "Санкт-Петербург.ру" расскажет, какие меры предосторожности есть при нырянии в ледяную воду, кому это категорически противопоказано и где в Петербурге и Ленинградской области можно окунуться в прорубь.

Правила купания

Погружение в прорубь — это сильный стресс для организма неподготовленного человека. Есть ряд заболеваний, при которых нырять в ледяную воду категорически запрещено:

воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

сердечно-сосудистые заболевания;

эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга;

невриты, полиневриты;

сахарный диабет, тиреотоксикоз;

глаукома, конъюнктивит;

туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема;

нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы;

язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит;

венерические заболевания.

Фото: share.slickpic.com/AlekseyKlimets

Тем, у кого этих проблем нет, стоит помнить несколько правил, которые позволят минимизировать ущерб для своего здоровья.

Купаться можно только в специально оборудованных прорубях, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей:

Перед купанием в проруби нужно разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

К проруби надо подходить в удобной и нескользкой обуви, которую можно легко снять. Также можно использовать шерстяные носки.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда нельзя нырять в прорубь вперед головой.

Нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Ребенок может испугаться и забыть о том, как плавать.

При выходе из проруби не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть больше воды и, опираясь на поручни, быстро и энергично подняться.

После купания надо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Фото: sevizm.mos.ru

Требования к купелям

Все купели к празднику Крещения Господня должны быть оборудованы в соответствии с определенными требованиями.

Глубина купели не должна превышать 1,2 - 1,8 м, толщина льда вокруг купели должна быть не менее 25 см. Ближе 100 м от купели не должно быть промоин и спусков воды.

Купель с трех сторон по периметру оборудуется леерным ограждением с фонарями на леерных стойках. Подо льдом купель огораживается с четырех сторон в целях предотвращения затягивания человека течением под лед.

Купель должна быть хорошо освещена и оборудована громкой связью. В ночное время купель и маршруты подхода и отхода к ней должны быть освещены.

Купель должна иметь два спуска, оборудованных лестницами: спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды — с противоположной стороны.

Вблизи купели оборудуется спасательный пост, оснащенный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помощи. В состав спасательного поста включаются два аттестованных спасателя, один из которых постоянно находится у кромки купели во время проведения купания.

Рядом с выходом из купели оборудуется отапливаемое помещение (вагончик, палатка) для обогрева и переодевания вышедших из воды, также возможна организация раздачи горячих напитков.

Место соприкосновения льда с берегом оборудуется сходнями, путь от купели до отапливаемого помещения выкладывается соломой или опилками.

Для обеспечения общественного порядка в районе массового купания осуществляется дежурство наряда полиции, в задачи которого входит недопущение скопления людей на ограниченном участке льда, выхода на лед лиц, не участвующих в купании, а также лиц, находящихся в состоянии опьянения, контроль за допуском купающихся к купели по очереди.

Вблизи купели обеспечивается дежурство бригады скорой помощи.

Расходы по обустройству и содержанию купели осуществляют организующие купель физические и юридические лица, общественные и религиозные объединения за счет собственных средств.

Фото: gazeta.a42.ru

Список купелей

В Петербурге для Крещения подготовлено 20 купелей.

Главная городская купель уже пятый год подряд будет обустроена у стен Петропавловской крепости. Год назад в нее окунулись более 10 тыс. человек.

В связи с реконструкцией Иоанновского моста в этом году купель с ротондой и куполом будет установлена у берегов Невы со стороны Трубецкого бастиона, откуда открывается панорама Дворцовой набережной, Зимнего дворца и Исаакиевского собора. Купель будет открыта с 13:00 до 00:00.

В Ленинградской области прорубей к празднику подготовят практически в три раза больше — их будет 59.

Фото: gubernator74.ru

Санкт-Петербург

г. Сестрорецк, Петровская набережная, д. 1 (территория Храма Апостолов Петра и Павла)

г. Пушкин, Колонистский пруд, территория СПС-17

г. Колпино, улица Володарского, д. 42

п. Усть-Ижора, Шлиссельбурское шоссе, д. 217

г. Красное Село, Безымянное озеро, пр. Красных Командиров

Среднее Суздальское Озеро, на территории ООО "Петровский оздоровительный комплекс", ул. Никольская, д. 13

Среднее Суздальское Озеро, ул. Большая Озерная, д.84

пр. Обуховской Обороны, д. 24 (берег реки Невы)

Рыбацкий пр., д.12, лит. А (берег р. Невы)

Аптекарская набережная (между ул. Профессора Попова и Аптекарским пр.)

Петропавловская крепость, напротив Иоановского равелина, восточнее Иоанновского моста

п. Лахта, Береговая, 19, яхт-клуб "Геркулес"

Приход строящегося собора Святого Духа (ул. Ольховая, д. 2, напротив детской поликлиники)

г. Петергоф, Ольгин пруд

п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (купальня на территории Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни)

п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки)

п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (пруд у церкви Святых апостолов Петра и Павла в Знаменке)

г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 3 (территория яхт-клуба)

напротив дома №110 по ул. Бухарестской (прорубь карьера бывшего завода "Керамика")

Петропавловская крепость, купель Клуба городских моржей

Ленинградская область

Всеволожский район

Щегловское СП, дер. Щеглова, Щегловский парк, пруд

Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, оз. Силанде

Сертоловское ГП, г.Сертолово, водоем по адресу ул. Ветеранов, д. 11, корп. 1

Заневское СП, д. Кудрово, река Оккервиль

Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерная

Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское

Токсовское СП, пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16, купель на территории собора

Выборгский район

Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)

Советское ГП, п. Советский, р-н, ул. Спортивная, Выборгский з-в, бухта Советская

Выборгское ГП, Выборгский з-в, бух. Салакка-Лахти, г. Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ

Полянское СП, п. Сосновый Бор, пруд Монастыря Оптина Пустынь

Полянское СП, п. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая

Приморское ГП, г. Приморск, ул.Заводская, д. 9, на базе "Яхт-клуба"

Приозерский район

Приозерское ГП, крепость Корела, оз. Вуокса

Плодовское СП, п. Плодовое, оз. Отрадное

Кузнечнинское ГП, пгт. Кузнечное, оз. Ратное

Сосновское СП, п. Сосново, оз. Лесное

Петровское СП, п. Петровское, оз. Петровское, вблизи б/о "Связист"

Мельниковское СП, п. Мельниково, оз. Вуокса

Мичуринское СП, п. Мичуринское, оз. Мичуринское

Красноозерное СП, п. Красноозерное, оз. Красное

Раздольевское СП, д. Раздолье, ул. Береговая, около д. 1, оз. Волынское

Ромашкинское СП, п. Саперное, оз. Саперное

Ломоносовский район

Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, святой источник Иордань

Гостилицкое СП, д. Гостилицы, озеро

Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, оз. Гора-Валдай

Кировский район

Суховское СП, дер. Кобона, Новоладожский канал (у кафе "Веселый Роджер")

Путиловское СП, д. Петровщина, пруд

Кировское ГП, в устье р. Мойки (р. Нева)

Кировское ГП, р.Нева, ул. Набережная, д 6А

Сланцевский район

Старопольское СП, д. Пенино, купель

Сланцевское ГП, водоем д. Сижно

Кингисеппский район

Котельское СП, д. Пиллово, часовня-купальня им. Почарьевкое иконы Божьей Матери

Усть-Лужское СП, д.Выбье, часовня-купальня им. Святого Николая Чудотворца

Лужский район

Дзержинское СП, п. Дзержинского, оз. Череменецкое

Толмачевское ГП, д. Красные горы, оз. Красногорское

Гатчинский район

Вырицкое ГП, пос. Вырица, пр. Володарского, р. Оредеж

Дружногорское МО, п. Дружная Горка, оз. Орлинское

Сиверское ГП, п. Сиверский, Большевская наб

Рождественское СП, деревня Рождествено

МО "Город Коммунар", ул.Строителей, д. 3А (купаля при храме)

Волосовский район

Каложицкое СП, д. Каложицы, р. Хревица, Святой источник

Киришский район

Киришское ГП, г. Кириши, Волховская наб., д. 5, р. Волхов, на территории спасательной станции

Будогощское ГП, д. Змеева Новинка, деревянная закрытая купель

Тосненский район

Любанское ГП, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1А, р. Тигода (у храма Петра и Павла)

Форносовское СП, д. Мыза, пруд на территории храма

Никольское ГП, г. Никольское, правый берег р. Тосна

Ульяновское ГП, дорога А 120, правый берег р. Тосна, у храма Святого Николая

Тосненское ГП, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием Храма Иконы Божьей Матери, река Тосна

Волховский район

Пашское СП, д. Надкопанье, р. Косопаша

Свирицкое СП, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 37, р. Котиха

Потанинское СП, д. Самушкино, р. Воронежка, напротив храма Сретения Господня

Лодейнопольский район

Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д. 30, оз. Погоское

Доможировское СП, пруд Святого Источника Введено-Оятского женского монастыря (закрытая купальня)

Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь

Подпорожский район

Важинское ГП, дер. Курпово, р. Важинка, ул. Ветеранов, д. 28

Тихвинский район