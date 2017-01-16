  • 16 Январь 2017
USD 17.01.2017 59.6067 +0.2367
USD ММВБ 16:17 59.00250  
EUR 17.01.2017 63.2308 +0.1086
EUR ММВБ 16:17 63.0180  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00
Спонсор рубрики ОАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000

Крещение-2017: правила купания и места купелей в Петербурге и Ленинградской области

Автор:


© Фото: stop-prostatik.ru

Темы дня

Как не повредить здоровье при погружении в прорубь, кому нельзя нырять в холодную воду и где можно окунуться в купель — "Санкт-Петербург.ру" расскажет о том, как отметить один из главных православных праздников.

В четверг, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне, один из главных церковных праздников. Традиционно в этот день верующие будут нырять в проруби.

Несмотря на то, что в этот день обеспечивать безопасность верующих у купелей будут сотрудники МЧС, необходимо рассчитывать собственные силы. "Санкт-Петербург.ру" расскажет, какие меры предосторожности есть при нырянии в ледяную воду, кому это категорически противопоказано и где в Петербурге и Ленинградской области можно окунуться в прорубь.

Правила купания

 

Погружение в прорубь — это сильный стресс для организма неподготовленного человека. Есть ряд заболеваний, при которых нырять в ледяную воду категорически запрещено:

  • воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга;
  • невриты, полиневриты;
  • сахарный диабет, тиреотоксикоз;
  • глаукома, конъюнктивит;
  • туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема;
  • нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы;
  • язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит;
  • венерические заболевания.
 

Фото: share.slickpic.com/AlekseyKlimets
 

Тем, у кого этих проблем нет, стоит помнить несколько правил, которые позволят минимизировать ущерб для своего здоровья.

  • Купаться можно только в специально оборудованных прорубях, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей:
  • Перед купанием в проруби нужно разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
  • К проруби надо подходить в удобной и нескользкой обуви, которую можно легко снять. Также можно использовать шерстяные носки.
  • Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда нельзя нырять в прорубь вперед головой.
  • Нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
  • Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Ребенок может испугаться и забыть о том, как плавать.
  • При выходе из проруби не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть больше воды и, опираясь на поручни, быстро и энергично подняться.
  • После купания надо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
 

Фото: sevizm.mos.ru
 

Требования к купелям

 

Все купели к празднику Крещения Господня должны быть оборудованы в соответствии с определенными требованиями.

  • Глубина купели не должна превышать 1,2 - 1,8 м, толщина льда вокруг купели должна быть не менее 25 см. Ближе 100 м от купели не должно быть промоин и спусков воды.
  • Купель с трех сторон по периметру оборудуется леерным ограждением с фонарями на леерных стойках. Подо льдом купель огораживается с четырех сторон в целях предотвращения затягивания человека течением под лед.
  • Купель должна быть хорошо освещена и оборудована громкой связью. В ночное время купель и маршруты подхода и отхода к ней должны быть освещены.
  • Купель должна иметь два спуска, оборудованных лестницами: спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды — с противоположной стороны. 
  • Вблизи купели оборудуется спасательный пост, оснащенный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помощи. В состав спасательного поста включаются два аттестованных спасателя, один из которых постоянно находится у кромки купели во время проведения купания.
  • Рядом с выходом из купели оборудуется отапливаемое помещение (вагончик, палатка) для обогрева и переодевания вышедших из воды, также возможна организация раздачи горячих напитков.
  • Место соприкосновения льда с берегом оборудуется сходнями, путь от купели до отапливаемого помещения выкладывается соломой или опилками.
  • Для обеспечения общественного порядка в районе массового купания осуществляется дежурство наряда полиции, в задачи которого входит недопущение скопления людей на ограниченном участке льда, выхода на лед лиц, не участвующих в купании, а также лиц, находящихся в состоянии опьянения, контроль за допуском купающихся к купели по очереди.
  • Вблизи купели обеспечивается дежурство бригады скорой помощи.
  • Расходы по обустройству и содержанию купели осуществляют организующие купель физические и юридические лица, общественные и религиозные объединения за счет собственных средств.
 

Фото: gazeta.a42.ru
 

Список купелей

 

В Петербурге для Крещения подготовлено 20 купелей.

Главная городская купель уже пятый год подряд будет обустроена у стен Петропавловской крепости. Год назад в нее окунулись более 10 тыс. человек.

В связи с реконструкцией Иоанновского моста в этом году купель с ротондой и куполом будет установлена у берегов Невы со стороны Трубецкого бастиона, откуда открывается панорама Дворцовой набережной, Зимнего дворца и Исаакиевского собора. Купель будет открыта с 13:00 до 00:00. 

В Ленинградской области прорубей к празднику подготовят практически в три раза больше — их будет 59. 

Фото: gubernator74.ru
 

Санкт-Петербург

  • г. Сестрорецк, Петровская набережная, д. 1 (территория Храма Апостолов Петра и Павла)
  • г. Пушкин, Колонистский пруд, территория СПС-17
  • г. Колпино, улица Володарского, д. 42
  • п. Усть-Ижора, Шлиссельбурское шоссе, д. 217
  • г. Красное Село, Безымянное озеро, пр. Красных Командиров
  • Среднее Суздальское Озеро, на территории ООО "Петровский оздоровительный комплекс", ул. Никольская, д. 13
  • Среднее Суздальское Озеро, ул. Большая Озерная, д.84
  • пр. Обуховской Обороны, д. 24 (берег реки Невы)
  • Рыбацкий пр., д.12, лит. А (берег р. Невы)
  • Аптекарская набережная (между ул. Профессора Попова и Аптекарским пр.)
  • Петропавловская крепость, напротив Иоановского равелина, восточнее Иоанновского моста
  • п. Лахта, Береговая, 19, яхт-клуб "Геркулес"
  • Приход строящегося собора Святого Духа (ул. Ольховая, д. 2, напротив детской поликлиники)
  • г. Петергоф, Ольгин пруд
  • п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (купальня на территории Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни)
  • п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки)
  • п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (пруд у церкви Святых апостолов Петра и Павла в Знаменке)
  • г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 3 (территория яхт-клуба)
  • напротив дома №110 по ул. Бухарестской (прорубь карьера бывшего завода "Керамика")
  • Петропавловская крепость, купель Клуба городских моржей

 

Ленинградская область

Всеволожский район

  • Щегловское СП, дер. Щеглова, Щегловский парк, пруд
  • Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, оз. Силанде
  • Сертоловское ГП, г.Сертолово, водоем по адресу ул. Ветеранов, д. 11, корп. 1
  • Заневское СП, д. Кудрово, река Оккервиль
  • Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерная
  • Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское
  • Токсовское СП, пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16, купель на территории собора

 

Выборгский район

  • Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)
  • Советское ГП, п. Советский, р-н, ул. Спортивная, Выборгский з-в, бухта Советская
  • Выборгское ГП, Выборгский з-в, бух. Салакка-Лахти, г. Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ
  • Полянское СП, п. Сосновый Бор, пруд Монастыря Оптина Пустынь
  • Полянское СП, п. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая
  • Приморское ГП, г. Приморск, ул.Заводская, д. 9, на базе "Яхт-клуба"

 

Приозерский район

  • Приозерское ГП, крепость Корела, оз. Вуокса
  • Плодовское СП, п. Плодовое, оз. Отрадное
  • Кузнечнинское ГП, пгт. Кузнечное, оз. Ратное
  • Сосновское СП, п. Сосново, оз. Лесное
  • Петровское СП, п. Петровское, оз. Петровское, вблизи б/о "Связист"
  • Мельниковское СП, п. Мельниково, оз. Вуокса
  • Мичуринское СП, п. Мичуринское, оз. Мичуринское
  • Красноозерное СП, п. Красноозерное, оз. Красное
  • Раздольевское СП, д. Раздолье, ул. Береговая, около д. 1, оз. Волынское
  • Ромашкинское СП, п. Саперное, оз. Саперное

 

Ломоносовский район

  • Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, святой источник Иордань
  • Гостилицкое СП, д. Гостилицы, озеро
  • Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, оз. Гора-Валдай

 

Кировский район

  • Суховское СП, дер. Кобона, Новоладожский канал (у кафе "Веселый Роджер")
  • Путиловское СП, д. Петровщина, пруд
  • Кировское ГП, в устье р. Мойки (р. Нева)
  • Кировское ГП, р.Нева, ул. Набережная, д 6А

 

Сланцевский район

  • Старопольское СП, д. Пенино, купель
  • Сланцевское ГП, водоем д. Сижно

 

Кингисеппский район

  • Котельское СП, д. Пиллово, часовня-купальня им. Почарьевкое иконы Божьей Матери
  • Усть-Лужское СП, д.Выбье, часовня-купальня им. Святого Николая Чудотворца

 

Лужский район

  • Дзержинское СП, п. Дзержинского, оз. Череменецкое
  • Толмачевское ГП, д. Красные горы, оз. Красногорское

 

Гатчинский район

  • Вырицкое ГП, пос. Вырица, пр. Володарского, р. Оредеж
  • Дружногорское МО, п. Дружная Горка, оз. Орлинское
  • Сиверское ГП, п. Сиверский, Большевская наб
  • Рождественское СП, деревня Рождествено
  • МО "Город Коммунар", ул.Строителей, д. 3А (купаля при храме)

 

Волосовский район

  • Каложицкое СП, д. Каложицы, р. Хревица, Святой источник

 

Киришский район

  • Киришское ГП, г. Кириши, Волховская наб., д. 5, р. Волхов, на территории спасательной станции
  • Будогощское ГП, д. Змеева Новинка, деревянная закрытая купель

 

Тосненский район

  • Любанское ГП,  г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1А, р. Тигода (у храма Петра и Павла)
  • Форносовское СП, д. Мыза, пруд на территории храма
  • Никольское ГП, г. Никольское, правый берег р. Тосна
  • Ульяновское ГП, дорога А 120, правый берег р. Тосна, у храма Святого Николая
  • Тосненское ГП, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием Храма Иконы Божьей Матери, река Тосна

 

Волховский район

  • Пашское СП, д. Надкопанье, р. Косопаша
  • Свирицкое СП, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 37, р. Котиха
  • Потанинское СП, д. Самушкино, р. Воронежка, напротив храма Сретения Господня

 

Лодейнопольский район

  • Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д. 30, оз. Погоское
  • Доможировское СП, пруд Святого Источника Введено-Оятского женского монастыря (закрытая купальня)
  • Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь

 

Подпорожский район

  • Важинское ГП, дер. Курпово, р. Важинка, ул. Ветеранов, д. 28

 

Тихвинский район

  • Тихвинское ГП, г.Тихвин, оз. Сырково, (территория Тихвинского Богородичного мужского монастыря)
  • Пикалевское ГП, г.Пикалево, р. Рядань, района спорткомплекса "Тропа здоровья"
  • Большедворское СП, пос. Красный Броневик, оз. Дымское (Антониево-Дымский мужской монастырь)

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    как Это сделано

    Лучшее в Петербурге

    «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

    «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm