Крещение-2017: правила купания и места купелей в Петербурге и Ленинградской области

В четверг, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне, один из главных церковных праздников. Традиционно в этот день верующие будут нырять в проруби.
Несмотря на то, что в этот день обеспечивать безопасность верующих у купелей будут сотрудники МЧС, необходимо рассчитывать собственные силы. "Санкт-Петербург.ру" расскажет, какие меры предосторожности есть при нырянии в ледяную воду, кому это категорически противопоказано и где в Петербурге и Ленинградской области можно окунуться в прорубь.
Правила купания
Погружение в прорубь — это сильный стресс для организма неподготовленного человека. Есть ряд заболеваний, при которых нырять в ледяную воду категорически запрещено:
- воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- эпилепсия, перенесенные травмы черепа; склероз сосудов головного мозга;
- невриты, полиневриты;
- сахарный диабет, тиреотоксикоз;
- глаукома, конъюнктивит;
- туберкулез легких, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема;
- нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы;
- язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит;
- венерические заболевания.
Фото: share.slickpic.com/AlekseyKlimets
Тем, у кого этих проблем нет, стоит помнить несколько правил, которые позволят минимизировать ущерб для своего здоровья.
- Купаться можно только в специально оборудованных прорубях, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей:
- Перед купанием в проруби нужно разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
- К проруби надо подходить в удобной и нескользкой обуви, которую можно легко снять. Также можно использовать шерстяные носки.
- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда нельзя нырять в прорубь вперед головой.
- Нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
- Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Ребенок может испугаться и забыть о том, как плавать.
- При выходе из проруби не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть больше воды и, опираясь на поручни, быстро и энергично подняться.
- После купания надо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
Фото: sevizm.mos.ru
Требования к купелям
Все купели к празднику Крещения Господня должны быть оборудованы в соответствии с определенными требованиями.
- Глубина купели не должна превышать 1,2 - 1,8 м, толщина льда вокруг купели должна быть не менее 25 см. Ближе 100 м от купели не должно быть промоин и спусков воды.
- Купель с трех сторон по периметру оборудуется леерным ограждением с фонарями на леерных стойках. Подо льдом купель огораживается с четырех сторон в целях предотвращения затягивания человека течением под лед.
- Купель должна быть хорошо освещена и оборудована громкой связью. В ночное время купель и маршруты подхода и отхода к ней должны быть освещены.
- Купель должна иметь два спуска, оборудованных лестницами: спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды — с противоположной стороны.
- Вблизи купели оборудуется спасательный пост, оснащенный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помощи. В состав спасательного поста включаются два аттестованных спасателя, один из которых постоянно находится у кромки купели во время проведения купания.
- Рядом с выходом из купели оборудуется отапливаемое помещение (вагончик, палатка) для обогрева и переодевания вышедших из воды, также возможна организация раздачи горячих напитков.
- Место соприкосновения льда с берегом оборудуется сходнями, путь от купели до отапливаемого помещения выкладывается соломой или опилками.
- Для обеспечения общественного порядка в районе массового купания осуществляется дежурство наряда полиции, в задачи которого входит недопущение скопления людей на ограниченном участке льда, выхода на лед лиц, не участвующих в купании, а также лиц, находящихся в состоянии опьянения, контроль за допуском купающихся к купели по очереди.
- Вблизи купели обеспечивается дежурство бригады скорой помощи.
- Расходы по обустройству и содержанию купели осуществляют организующие купель физические и юридические лица, общественные и религиозные объединения за счет собственных средств.
Фото: gazeta.a42.ru
Список купелей
В Петербурге для Крещения подготовлено 20 купелей.
Главная городская купель уже пятый год подряд будет обустроена у стен Петропавловской крепости. Год назад в нее окунулись более 10 тыс. человек.
В связи с реконструкцией Иоанновского моста в этом году купель с ротондой и куполом будет установлена у берегов Невы со стороны Трубецкого бастиона, откуда открывается панорама Дворцовой набережной, Зимнего дворца и Исаакиевского собора. Купель будет открыта с 13:00 до 00:00.
В Ленинградской области прорубей к празднику подготовят практически в три раза больше — их будет 59.
Фото: gubernator74.ru
Санкт-Петербург
- г. Сестрорецк, Петровская набережная, д. 1 (территория Храма Апостолов Петра и Павла)
- г. Пушкин, Колонистский пруд, территория СПС-17
- г. Колпино, улица Володарского, д. 42
- п. Усть-Ижора, Шлиссельбурское шоссе, д. 217
- г. Красное Село, Безымянное озеро, пр. Красных Командиров
- Среднее Суздальское Озеро, на территории ООО "Петровский оздоровительный комплекс", ул. Никольская, д. 13
- Среднее Суздальское Озеро, ул. Большая Озерная, д.84
- пр. Обуховской Обороны, д. 24 (берег реки Невы)
- Рыбацкий пр., д.12, лит. А (берег р. Невы)
- Аптекарская набережная (между ул. Профессора Попова и Аптекарским пр.)
- Петропавловская крепость, напротив Иоановского равелина, восточнее Иоанновского моста
- п. Лахта, Береговая, 19, яхт-клуб "Геркулес"
- Приход строящегося собора Святого Духа (ул. Ольховая, д. 2, напротив детской поликлиники)
- г. Петергоф, Ольгин пруд
- п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (купальня на территории Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни)
- п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки)
- п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (пруд у церкви Святых апостолов Петра и Павла в Знаменке)
- г. Кронштадт, Тулонская аллея, д. 3 (территория яхт-клуба)
- напротив дома №110 по ул. Бухарестской (прорубь карьера бывшего завода "Керамика")
- Петропавловская крепость, купель Клуба городских моржей
Ленинградская область
Всеволожский район
- Щегловское СП, дер. Щеглова, Щегловский парк, пруд
- Куйвозовское СП, пос. Стеклянный, оз. Силанде
- Сертоловское ГП, г.Сертолово, водоем по адресу ул. Ветеранов, д. 11, корп. 1
- Заневское СП, д. Кудрово, река Оккервиль
- Новодевяткинское СП, д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерная
- Юкковское СП, д. Юкки, озеро Тохколодское
- Токсовское СП, пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16, купель на территории собора
Выборгский район
- Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)
- Советское ГП, п. Советский, р-н, ул. Спортивная, Выборгский з-в, бухта Советская
- Выборгское ГП, Выборгский з-в, бух. Салакка-Лахти, г. Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ
- Полянское СП, п. Сосновый Бор, пруд Монастыря Оптина Пустынь
- Полянское СП, п. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая
- Приморское ГП, г. Приморск, ул.Заводская, д. 9, на базе "Яхт-клуба"
Приозерский район
- Приозерское ГП, крепость Корела, оз. Вуокса
- Плодовское СП, п. Плодовое, оз. Отрадное
- Кузнечнинское ГП, пгт. Кузнечное, оз. Ратное
- Сосновское СП, п. Сосново, оз. Лесное
- Петровское СП, п. Петровское, оз. Петровское, вблизи б/о "Связист"
- Мельниковское СП, п. Мельниково, оз. Вуокса
- Мичуринское СП, п. Мичуринское, оз. Мичуринское
- Красноозерное СП, п. Красноозерное, оз. Красное
- Раздольевское СП, д. Раздолье, ул. Береговая, около д. 1, оз. Волынское
- Ромашкинское СП, п. Саперное, оз. Саперное
Ломоносовский район
- Большеижорское ГП, п. Большая Ижора, святой источник Иордань
- Гостилицкое СП, д. Гостилицы, озеро
- Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, оз. Гора-Валдай
Кировский район
- Суховское СП, дер. Кобона, Новоладожский канал (у кафе "Веселый Роджер")
- Путиловское СП, д. Петровщина, пруд
- Кировское ГП, в устье р. Мойки (р. Нева)
- Кировское ГП, р.Нева, ул. Набережная, д 6А
Сланцевский район
- Старопольское СП, д. Пенино, купель
- Сланцевское ГП, водоем д. Сижно
Кингисеппский район
- Котельское СП, д. Пиллово, часовня-купальня им. Почарьевкое иконы Божьей Матери
- Усть-Лужское СП, д.Выбье, часовня-купальня им. Святого Николая Чудотворца
Лужский район
- Дзержинское СП, п. Дзержинского, оз. Череменецкое
- Толмачевское ГП, д. Красные горы, оз. Красногорское
Гатчинский район
- Вырицкое ГП, пос. Вырица, пр. Володарского, р. Оредеж
- Дружногорское МО, п. Дружная Горка, оз. Орлинское
- Сиверское ГП, п. Сиверский, Большевская наб
- Рождественское СП, деревня Рождествено
- МО "Город Коммунар", ул.Строителей, д. 3А (купаля при храме)
Волосовский район
- Каложицкое СП, д. Каложицы, р. Хревица, Святой источник
Киришский район
- Киришское ГП, г. Кириши, Волховская наб., д. 5, р. Волхов, на территории спасательной станции
- Будогощское ГП, д. Змеева Новинка, деревянная закрытая купель
Тосненский район
- Любанское ГП, г. Любань, ул. Ленинградская, д. 1А, р. Тигода (у храма Петра и Павла)
- Форносовское СП, д. Мыза, пруд на территории храма
- Никольское ГП, г. Никольское, правый берег р. Тосна
- Ульяновское ГП, дорога А 120, правый берег р. Тосна, у храма Святого Николая
- Тосненское ГП, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием Храма Иконы Божьей Матери, река Тосна
Волховский район
- Пашское СП, д. Надкопанье, р. Косопаша
- Свирицкое СП, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 37, р. Котиха
- Потанинское СП, д. Самушкино, р. Воронежка, напротив храма Сретения Господня
Лодейнопольский район
- Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д. 30, оз. Погоское
- Доможировское СП, пруд Святого Источника Введено-Оятского женского монастыря (закрытая купальня)
- Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь
Подпорожский район
- Важинское ГП, дер. Курпово, р. Важинка, ул. Ветеранов, д. 28
Тихвинский район
- Тихвинское ГП, г.Тихвин, оз. Сырково, (территория Тихвинского Богородичного мужского монастыря)
- Пикалевское ГП, г.Пикалево, р. Рядань, района спорткомплекса "Тропа здоровья"
- Большедворское СП, пос. Красный Броневик, оз. Дымское (Антониево-Дымский мужской монастырь)