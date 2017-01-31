Скорая помощь: кто и что встает на пути спасения жизней людей?

Новые стандарты работы скорой

В июле 2016 года вступило в силу новое постановление Минздрава РФ «О внесении изменений в порядок оказания скорой медицинской помощи российским гражданам». Этот приказ вводит новые стандарты работы и порядок разделения полномочий службы, например, упразднена должность водителя-фельдшера, так как один и тот же человек не может управлять машиной и одновременно осуществлять скорую медпомощь. Зато в состав бригад скорой помощи теперь вводятся медсестры и санитары. Также постановление исключает «лишнее» оборудование из машин.

В преддверии выхода постановления в СМИ появилась информация о том, что оно введет ограничения на вызовы бесплатной скорой медицинской помощи. Якобы, согласно постановлению, за год бригаду врачей скорой помощи можно будет вызвать бесплатно лишь четыре раза, за последующие вызовы придется платить. Эти сведения не соответствуют действительности - в Министерстве здравоохранения несколько раз отрицали факт введения платных скорых. Право на получение бесплатной скорой медицинской помощи сохранено.

Еще в 2014 году вызовы скорой медицинской помощи разделили на экстренные и неотложные. «Неотложки» выезжают в том случае, когда состояние пациента не несет смертельной опасности. Экстренная помощь оказывается при состояниях, угрожающих жизни: нарушение сознания, нарушения дыхания, кровотечения, внезапный болевой синдром, угроза прерывания беременности и т. д.

Выездные бригады скорой помощи также поделены на специализированные (педиатрические, анестезиологи-реанимации, экстренные консультативные, психиатрические, авиамедицинские) и бригады общего профиля. Последние, в свою очередь, делятся на врачебные и фельдшерские.

Фото: cchp.ru/skoraya_pomowglavnay

Как вызвать скорую медицинскую помощь?

По телефону путем набора номеров «03», «103», «112» или номеров телефонов медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь.

С помощью SMS можно круглосуточно, бесплатно и даже при нулевом балансе или отсутствии SIM-карты в телефоне.

При непосредственном обращении в медицинскую организацию, оказывающую скорую медицинскую помощь.

Почему медиков иногда приходится долго ждать?

В городах с населением свыше 100 тыс. бригада экстренной скорой медпомощи должна прибыть в течение 20 минут. Для других населенных пунктов и городов нормативы прибытия скорой Минздравом не установлены, срабатывает общее правило о том, что медицинскую помощь обязаны оказывать немедленно.

Если же врачи не приехали по вызову в течение получаса, либо откровенно отказали в срочной поддержке, вы имеете полное право позвонить в полицию, поскольку такие действия медиков попадают под уголовные статьи 124 и 125 УК «Неоказание медицинской помощи и заведомое оставление в опасности».

Врачи могут задерживаться по разным причинам. В период эпидемий вызовов настолько много, что медики физически не успевают охватить их. Конечно, идет распределение: в первую очередь выезжают к тем, у кого проблемы с сердцем. Иногда уложиться в норматив мешают пробки, водители и пешеходы, которые не уступают дорогу медицинским автомобилям.

Сегодня в стране идет активное обсуждение проблем, связанных с препятствиями, встающими на пути машин скорой помощи. После инцидента в Петропавловске-Камчатском, где врачи не смогли вовремя приехать к пациенту из-за автохама, возникла инициатива разрешить спецмашинам, в том числе скорой, таранить другие авто, если они мешают проехать в чрезвычайных ситуациях. Но юристы настаивают на создании сбалансированной системы, которая бы учитывала интересы всех сторон. Надо решить, кто будет оплачивать ремонт машины, совершившей таран: страховая, государство, владелец авто, создавшего препятствие? А если тот не нарушал правил парковки, ведь развитие чрезвычайных ситуаций не предсказуемо?

Также предлагается оснастить машины скорой способностью перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) и передавать сообщение водителям через радиоприемник, чтобы те заранее уступили дорогу. Заодно можно было бы сообщать автомобилистам о ДТП или вызвать к месту аварии врачей из числа водителей. На уровне обсуждения пока остается и штраф до 30 тыс. рублей за отказ пропустить машину скорой помощи.

Фото: tvpodolsk.ru

Ложные вызовы – одна из причин задержек прибытия врачей

Вызовы, которые подпадают под категорию ложных, бывают самые разные. В июле прошлого года жительница Севастополя вызвала бригаду скорой помощи, чтобы помогли принять роды ее кошке. Порой врачей вызывают, чтобы проверить работу тонометра и даже просто поговорить по душам.

Ложными часто становятся и те вызовы скорой, которые люди осуществляют для обнаруженных на остановках или на улице людей – сразу не поймешь, спят ли они в

алкогольном опьянении или им действительно стало плохо. Но пока медики едут на вызов, человек просыпается и уходит.

Врачи напрасно могут потратить свое время, если вызывающий неточно называет адрес или диспетчер не уточнил, о каком именно городе идет речь. В результате может получиться, что медиков ждут в Колпино, а они спешат по тому же адресу, но только в Петербург.

Точного определения ложного вызова в законе нет, а сами врачи считают: это те случаи, когда некого спасать. Рядовой гражданин не медик, он не может определить степень реальной опасности, поэтому штрафа за такие вызовы нет.

Но если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких причин, давая ложный адрес или для того, чтобы «насолить» соседям, вас могут привлечь к административной ответственности. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа от 1000-1500 рублей».

Фото: Евгений Самарин/РИА Новости

Когда медикам самим нужна экстренная помощь?

В 2014 году в Петербурге зафиксировано 40 нападений на врачей «неотложки», в них пострадали 43 сотрудника. В 2015-м произошло уже 47 инцидентов.

Нападение на врача или фельдшера может стоить жизни больному, поэтому те, кто препятствует врачам, должны понести заслуженное наказание. В ближайшее время в России планируется внести сразу три законопроекта, нацеленных на защиту медработников. Если они будут приняты, то за избиение врача можно будет получить до десяти лет лишения свободы. Столько же, сколько за нападение на полицейского.

В ряде западных стран нападение на медиков уже приравняли к нападению на полицейских и пожарных. Там подсчитали: риск врача столкнуться с нападением на выезде в 22 раза выше, чем для обычного гражданина в обычной жизни.

Когда в Петербурге появилась станции скорой помощи?

В этом году скорой помощи Петербурга исполнится 118 лет. Официально первые пять станции скорой помощи в городе были открыты 7 марта 1899 года. Их решено было открыть после давки во время коронации Николая II в 1896 году и наводнения в Петербурге в 1897 году.

Каждый пункт обладал двумя пароконными экипажами, восемью ручными носилками, при них дежурило по два санитара. Первые врачи скорой помощи помогали всем без исключения пострадавшим, доставляя их с улицы в ближайшую больницу или квартиру. Заведующим всеми станциями стал один из основоположников отечественной ортопедии Генрих Турнер. Помимо санитаров, с 1912 года на пунктах работала группа из 50 врачей.

Уже в 1919 году в городе появился Центральный госпиталь скорой помощи, который существует и сегодня и носит имя НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Сейчас Центральное управление городской скорой помощи в Петербурге включает в себя 26 подстанций, расположенных во всех районах города. Каждый день в Петербурге на телефон скорой помощи поступает не менее семи тыс. обращений.

Фото: ruspekh.ru