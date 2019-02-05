Цвет имеет значение: почему Дворцовый мост становится то красным, то синим, то фиолетовым

Красный мост

Уже не первый год в Петербурге проводят событие «Китайский Новый год – веселый праздник весны». И каждый раз с наступлением Нового года по лунному календарю на Дворцовом мосту загораются красные огни.

«Именно с включения этой подсветки пять лет назад начиналась история празднования китайского Нового года в нашем городе. Тогда это вызвало большой ажиотаж, проводились параллели с праздничной иллюминацией на Эйфелевой башне. Новость облетела центральные СМИ Китая и оказалась в самом топе», – рассказал глава комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев.

Необычную иллюминацию в 2019 году зажгли 4 февраля. Посмотреть на нее можно до 19 февраля включительно.

Фото: vecherka-spb.ru

Синий мост

Огни переправы между Васильевским и Адмиралтейским островами не всегда символизируют праздник. С недавних пор ежегодно 2 апреля мост становится синим – чтобы привлечь внимание к проблеме аутизма.

«Синий – официальный цвет фонда «Аутизм говорит», по инициативе которого акция проходит в разных странах мира. В этот день запускают в небо синие надувные шары, зажигаются синие огни, подсвечиваются здания, памятники, мосты и другие архитектурные сооружения», – отмечают в пресс-службе предприятия «Ленсвет».

Фото: ТАСС

Фиолетовый мост

Весной Дворцовый мост на один вечер становится фиолетовым. Делают это 19 мая в Международный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

В мире живут несколько миллионов человек с таким недугом, в том числе с болезнью Крона или язвенным колитом. Это тяжелые заболевания, которые могут быть опасными для жизни. При этом пациенты нередко обращаются за помощью, когда ситуация уже переходит в серьезную стадию.

Причины развития ВЗК до сих пор неизвестны. К развитию хронического воспаления кишечника может приводить неадекватное поведение иммунной системы.

Фото: AG Loyalty

Бесцветный мост

В марте мост даже лишается подсветки – все ради пользы для нашей планеты. Такую акцию проводят в «Час Земли», который в этом году пришелся на 30 марта.

На 60 минут в центре Северной столицы, а также в других городах и странах выключают свет на достопримечательностях, крупных зданиях и площадях. По замыслу Всемирного фонда дикой природы, акция призывает задуматься о световом загрязнении, потреблении электроэнергии и других мировых проблемах.

Фото: Игорь Логвин / «Карповка»

Разноцветный мост

В 2015 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечался Международный год света и световых технологий. В событии участвовал и Петербург.

В течение нескольких дней Дворцовый мост, как и Троицкий, был разноцветным. Такая же подсветка была у телебашни.

Задачей Международного года света была экология окружающей среды и эргономичное использование света.

Разноцветным мост бывает и в новогодние праздники. В этот период переправу украшают гирлянды.

Фото: starbeak.livejournal.com