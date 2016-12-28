Кошелек в смартфоне: как работают бесконтактные платежи

Технология бесконтактных платежей через смартфон становится все популярнее. Появляется большое количество устройств, которые позволяют платить за различные услуги, просто приложив телефон к терминалу оплаты. Точно так же работает проездной «Подорожник» и банковские карты со специальным чипом.

Что это такое?

Бесконтактные платежи происходят при помощи технологии NFC (Near field communication — коммуникация ближнего поля). Она схожа с известным способом передачи данных Bluetooth. Главная разница между ними заключается в том, что NFC действует на значительно меньшем расстоянии, около 10 см. Это обеспечивает большую защищенность от перехвата данных, что особенно важно при проведении платежей. В целом, безопасность при использовании бесконтактных платежей не уступает классическим способам оплаты через банковские карты.

Также NFC позволяет устройствам соединяться между собой значительно быстрее, менее чем за полсекунды - устройства не только находят друг друга практически мгновенно, но и не требуют подтверждения соединения.

Устройства от Apple работают с собственной системой Apple Pay. У Android выбор приложений больше. Чтобы узнать, поддерживает ли ваш Android-смартфон функцию NFC, можно поискать на батарее телефона или на корпусе устройства текст с упоминанием near field communication либо значок в виде буквы N. Если они есть в вашем телефоне, то вы счастливый обладатель функции NFC. Также можно проверить, есть ли пункт об NFC в разделе настроек «Беспроводные сети».

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фото: vsluh.ru

Где применяется

Платить с помощью NFC можно в любых терминалах, которые поддерживают эту технологию. Подобные терминалы есть, в том числе, в гипермаркетах, сетях кофеен, заведениях быстрого питания и даже в общественном транспорте. В Петербурге терминалы для бесконтактных платежей установлены на всех станциях метро, также со смартфона можно расплатиться на некоторых автобусных маршрутах. Чтобы узнать, поддерживается ли NFC в том или ином месте, необходимо найти у терминала или на кассе логотип в виде волны.

Платежи через смартфон на небольшую сумму не требуют ввода пин-кода. Он необходим только при оплате на сумму более 1000 рублей и для снятия наличных в банкоматах с функцией NFC.

Все платежи на Android происходят при разблокированном экране смартфона, при этом не обязательно открывать приложение, к которому привязана ваша карта. На iOS платежи работают при помощи отпечатка пальца.

фото: mobile-review.com

Способы оплаты

Apple Pay

В сентябре 2014 года корпорация Apple представила свою систему платежей Apple Pay. Она действует на моделях iPhone, начиная с iPhone 6, и на наручных часах Apple Watch. Часы также позволяют использовать Apple Pay на iPhone 5, 5C и 5S, в которых нет NFC-чипа. На некоторых моделях iPad, макбуках с macOS Sierra и на айфонах Apple Pay позволяет расплачиваться в интернете.

Платежная система сначала, в октябре 2014 года, появилась в США, летом следующего года она начала работать в Великобритании. В России Apple Pay заработала 4 октября 2016 года. Сегодня она сотрудничает в нашей стране с 12 банками.

Карты, с которых будут проходить платежи, привязываются в приложении Wallet. В основном можно прикрепить карты MasterCard, лишь несколько банков в России позволяют добавить карты Visa. По умолчанию в Wallet добавляются карты, которые привязаны к аккаунту в iTunes.

Защита данных в Apple Pay, помимо прочего, обеспечивается с помощью датчика отпечатков пальцев. Информация о картах не хранится на устройствах и не передается при оплате.

Официальный сайт



Samsung Pay

Samsung представила в России свою систему платежей чуть раньше Apple — в конце сентября 2016 года. Сейчас Samsung Pay поддерживают смартфоны Samsung Galaxy S7/edge, Galaxy S6/edge, Galaxy Note5, Galaxy A7 (2016) и Galaxy A5 (2016), а в 2017 году будет запущено приложение Samsung Pay mini для всех моделей Samsung.

Особенностью системы стали бесконтактные платежи, которые работают не только при помощи NFC, а по особенной технологии MST (Magnetic Secure Transmission — магнитная безопасная передача). Она позволяет расплачиваться со смартфона даже на терминалах, которые не поддерживают NFC. Это происходит благодаря тому, что MST создает магнитное поле, схожее с сигналом магнитной полосы банковской карты. Несмотря на это, платить через систему Samsung не получится в терминалах, в которых необходимо вставлять карту в кардридер, — например, в банкомате.

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В России Samsung Pay работает с 13 банками, карты Visa поддерживаются у трех из них. Добавить карты можно в приложении Samsung Pay. Все платежи защищаются датчиком отпечатков пальцев, без него провести оплату не получится.

Официальный сайт

фото: farm4.staticflickr.com

Visa QIWI Wallet

Visa запустила свой сервис бесконтактных платежей для смартфонов летом 2015 года. Он основан на системе электронных денег QIWI. Сервис схож с системой от «Яндекса» и также работает только на устройствах Android с версией 4.4 и выше. Балансом бесконтактной карты является электронный кошелек Visa QIWI Wallet.

Официальный сайт

«Яндекс.Деньги»

Компания «Яндекс» в апреле 2016 года выпустила новую версию приложения «Яндекс.Деньги», в которой появилась поддержка платежей через NFC. Приложение работает на устройствах с операционной системой Android 4.4 и выше.

Платежи через «Яндекс.Деньги» не требуют привязки банковских карт, так как баланс бесконтактной карты — это виртуальный кошелек «Яндекс.Денег», который пополняется множеством способов. С помощью приложения можно и снять наличные, но лишь в банкоматах с поддержкой NFC.

Официальный сайт

«Кошелек»

Российская компания CardsMobile в начале 2014 года выпустила приложение «Кошелек». Оно работает с четырьмя банками — с банком «Санкт-Петербург», «Московским Индустриальным банком», банком «Русский стандарт» и «Тинькофф Банком». Информация о картах, прикрепленных к «Кошельку», хранится на облачном сервисе MasterCard. Если на устройстве есть встроенный чип Secure Element, то данные будут храниться на нем. Сервис, помимо банковских карт, позволяет добавить в приложение скидочные карты пользователя из различных магазинов.

На iOS «Кошелек» позволяет лишь пользоваться скидочными картами.

Официальный сайт

фото: droider.ru

Android Pay

Есть и другие системы NFC-платежей, в том числе у «Тинькофф Банка», «Альфа-Банка», «МТС-Банка», «Евросети» и банка «Русский стандарт». Кроме того, в 2017 году в России начнет работать аналог Apple Pay — Android Pay. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ, все смартфоны с NFC-чипами на базе Android в новом году станут полноценным платежным инструментом. Банкиры считают бесконтактную технологию чрезвычайно перспективной, особенно в сочетании с операционной системой Android, которая сегодня доминирует на рынке.

С нового года Android Pay будет работать на всех смартфонах с одноименной операционной системой: помимо Samsung, это Lenovo, Alcatel, Huawei, Хiaomi, LG и многочисленные китайские модели по доступным ценам. Кроме того, Android Pay позволит оплатить услуги не только с телефонов и планшетов на базе Android, но и с помощью часов с NFC на Android Wear 2.0 и выше.

По словам источника «Известий», проект по оплате покупок с помощью смартфонов на базе Android будет реализован в партнерстве с несколькими банками, в том числе «Альфа-Банком», «Бинбанком», «Райффайзенбанком» и «Тинькофф-банком».

Какую систему платежей выбрать?

Назвать лучшую систему бесконтактных платежей нельзя. Выбор приходится делать в зависимости от вашего устройства и банков, которые работают с тем или иным приложением.

Apple Pay работает лишь на определенном количестве устройств от Apple, Samsung Pay поддерживается небольшим количеством смартфонов Samsung. Другие приложения смогут работать на любом android-устройстве с операционной системой старше версии 4.4 и с поддержкой NFC.

фото: lexcomp.ru

Если у вашего банка есть свое приложение для бесконтактных платежей, то вы можете пользоваться лишь им. Если вам необходимо привязать различные карты, то имеет смысл выбрать приложение, которое позволяет это сделать.

Очевидные преимущества есть у нескольких платежных систем. Samsung Pay позволяет использовать бесконтактные платежи на терминалах без поддержки NFC. У «Кошелька» есть плюс в виде возможности добавлять скидочные карты в телефон вместо того, чтобы носить их с собой.

У технологии бесконтактных платежей есть и свои неудобства и недостатки. Редкие банкоматы сегодня могут идентифицировать клиента через эти системы оплаты, поэтому для снятия наличных практически всегда необходима карточка. Есть у устройств с NFC и свои риски. Причем зачастую чисто бытового свойства. К примеру, если телефон разрядится или сломается, заплатить с помощью него будет невозможно.

Неоднозначно выглядит новое решение и с точки зрения безопасности. С одной стороны, оно позиционируется как более безопасное, поскольку продавцу при совершении транзакции будут передаваться не все параметры карты, а одноразовый цифровой токен, использовать который для совершения другой операции будет уже невозможно. С другой стороны, если хакер взломает телефон, он сможет получить доступ ко всем хранящимся в нем картам со всеми вытекающими последствиями.