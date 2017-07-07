Как правильно выбрать арбуз

Астраханские и краснодарские арбузы появятся в петербургских магазинах ближе к августу, но уже сейчас на прилавках можно встретить большое количество зеленых и полосатых плодов. «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько важных советов, чтобы не ошибиться в выборе.

Не бойтесь ранних сортов

«Надо ждать до августа – те арбузы, которые продают в июле еще незрелые и вредные», - часто можно услышать именно такое суждение.

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Однако эксперты отмечают, что ранние арбузы не всегда опасны для здоровья. Бахчевые культуры уже давно никто не «ускоряет» и не пичкает нитратами или другими формами удобрений, которые вредны для здоровья человека, потому как в этом сейчас нет никакого смысла

«Если не терпится, то лучше брать арбуз, выращенный в южных странах: Узбекистане, Казахстане, Азербайджане. Ежегодно мы проводим проверки и выявляем химические арбузы, этот год исключением не будет», - приводят «Аргументы недели» слова заместителя начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Ольги Фомичевой.

Никаких желтых прожилок

Все же на прилавках можно встретить и те арбузы, которые выращены с нарушениями и использованием различных не вполне полезных средств. Такие арбузы легко определить по чрезмерно светлому цвету и мягкости, а также по наличию желтых толстых прожилок в мякоти.

Но при этом вовсе не стоит дегустировать ягоду перед покупкой. Нож, который используют продавцы, может быть испачкан пылью или грязью прилавка.

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Только целые плоды

Опасность представляют не только нитраты. Весьма распространенным заболеванием при употреблении арбузов является бактериальное отравление. Иными словами, заражение кишечной палочкой.

Поэтому ни в коем случае нельзя покупать разрезанные арбузы, а тем более те, которые в разрезанном виде какое-то время пролежали на солнце. Это среда для микробов.

Подальше от дорог

Безопаснее всего покупать арбузы на официальных рынках. Желательно вдалеке от автомобильных дорог. Обязательно требуйте у продавца результаты анализов из лаборатории. Попросите результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, в том числе исследования на остаточное содержание нитратов.

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Но не стоит забывать и об известных народных приметах - хвостик должен быть сухим, а сам арбуз глухо звенеть.

Уже дома следует опустить кусочек арбузной мякоти в стакан с чистой водой. Если вода лишь немного помутнеет, плод можно есть. В случае если вода изменит цвет, лучше выбросить арбуз, так как он наверняка накачан нитратами.