  • 10 Январь 2018
USD 11.01.2018 56.8734 -0.1729
USD ММВБ 19:17 56.9617  
EUR 11.01.2018 67.8841 -0.3262
EUR ММВБ 19:17 68.2141  
Нефть($) 10.01.2018 69.04 +0.36
Нефть(p) 10.01.2018 3926.54 +8.60

«Блокадный матч»: как футбол помог Ленинграду выстоять

Автор:


© Фото: o-leningrade.ru

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассказывает историю о мужестве спортсменов блокадного Ленинграда.

Я из тех, вероятно, не самых умных людей, которые стараются быть максимально аполитичными. От всех новостей хочется быстренько зажмуриться, заткнуть уши и громко-громко запеть: «А нам все равно, а нам все равно». Только сколько не жмурься, а политика лезет и лезет, причем в те сферы, где, кажется, ей места быть не должно. Я о спорте, конечно, который вроде бы о мире, дружбе и красоте. Нет, я не так наивна и понимаю, что Олимпиада – повод для государства выпятить грудь. И все-таки, большинство из нас, если следит за соревнованиями, то болеет искренне, чувствуя единение с другими народами, гордость за своих и уважение к соперникам. Поэтому вдвойне обидно, что удалось так быстро разрушить одну из немногих прекрасных традиций, объединяющих весь мир.

Читайте также:

«Как мы дальше будем жить?»: как мир отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018

А мир помнит много историй, когда спорт становился чем-то гораздо большим, нежели просто «быстрее-выше-сильнее». Я хочу напомнить вам одну такую историю.

Это произошло весной 1942 года, после самой страшной блокадной зимы. В апреле над городом разлетелись фашистские листовки следующего содержания: «Ленинград – город мертвых. Мы не берем его пока, потому что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли». Отличный способ гитлеровских «пиарщиков» деморализовать ленинградцев, а заодно и подбодрить своих. Поднажмем и переломятся.

Пропаганде с нашей стороны необходим был мощный ответ. Пятого мая капитан НКВД, а в мирное время футболист, Виктор Бычков был отозван с места службы и получил приказ в течение суток организовать футбольный матч. В такой срок найти в измученном городе игроков, способных просто физически выдержать целый матч, – задача не из легких. Некоторых отзывали прямо с линии фронта. Виктор Сергеевич Набутов, отец знаменитого журналиста и спортивного комментатора Кирилла Набутова, был отозван прямиком из окопов Невского пятачка, и, вероятно, благодаря этому остался жив.

6 мая 1942 года на поле стадиона «Динамо» на Крестовском острове вышли две команды: команда Балтийского флотского экипажа и «Динамо» (Ленинград). Матч судил известный ленинградский арбитр Николай Усов. Было сыграно два тайма по 45 минут. В дальнейшем при проведении игр таймы сократили до 30 минут: ослабленным голодом игрокам было тяжело долго держать нагрузку. Победу со счетом 7:3 одержала команда «Динамо», но в данном случае это было абсолютно не важно. Запись матча велась на русском и немецком языках, и на следующий день для русских и фашистских солдат с помощью громкоговорителей была проведена трансляция. Вот это была настоящая победа.

Для немецких войск впечатление от этой трансляции было деморализующим. В городе, который, по заверению командующих, был практически мертв, играют в футбол! Ленинградцы же, услышав о матче, почувствовали прилив сил. И уже на следующую игру, состоявшуюся 31 мая, пришло гораздо больше болельщиков. Этот матч было решено считать первым, но Виктор Набутов в своих воспоминаниях утверждает, что первый матч состоялся именно 6 мая.

Да, вероятно, эта игра мало походила на мощный и стремительный футбол мирного времени. Истощенные игроки не всегда могли самостоятельно подняться, поддерживали друг друга. В аут не били, поскольку там была высажена картошка. Временами даже прерывали игру из-за бомбежки, и тем не менее это был настоящий спортивный праздник, в память о котором на стадионе «Динамо» на Крестовском острове установлены памятник и мемориальная доска.

Я не провожу аналогий, а просто еще раз хочу сказать, что иногда спорт становится чем-то гораздо большим, чем «организованная по определенным правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и/или интеллектуальных способностей».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге

    Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.

    читать далее →

    Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге

    Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!

    читать далее →

    Не спать! Семь необычных кофеен Петербурга

    В пасмурную осеннюю погоду многих из нас постоянно клонит в сон. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, в каких кофейнях Северной столицы приятнее всего освобождаться от оков Морфея.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram