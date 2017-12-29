Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

На фотографии – новогодний базар на площади Урицкого в 1937 году. Новое имя она получила в честь Моисея Урицкого, председателя Петроградского ЧК, который был убит 30 августа 1918 года в вестибюле Народного комиссариата внутренних дел Петрокоммуны, который находился на Дворцовой площади.

Сегодня у нас праздничный выпуск, поэтому в детали этой трагической истории, повлекшей самые печальные последствия для страны, вдаваться не будем. В будущем я обязательно ее расскажу. Дворцовой площадь стала вновь только в январе 1944 года. Есть более известная фотография новогодней ярмарки 1937 года, сделанная с другого ракурса.

Фото: oldsp.ru

Как видите, это было весьма многолюдное мероприятие, а ведь тогда прошло всего два года с тех пор, как Новый год вновь официально разрешили праздновать. С 1929 года отмечать его приходилось тайно, в узком семейном кругу, стараясь не попадаться на глаза бдительным патрулям со своей елкой и хорошим настроением. Кстати, именно в 1937 году наш дедушка Мороз обзавелся внучкой – Снегурочкой.

Новогодняя ярмарка с фотографии известна тем, как немилосердно обошлись на ней с памятником архитектуры – Александрийским столпом. На снимке плохо видно, но среди его «украшений» были колбасы, пачки сигарет, шоколадные бомбы, консервные банки и другие символы изобилия.

Что касается первой фотографии с ларьком «Главкондитера», то мне стало интересно, откуда такой креатив? Сперва я подумала, что его оформление связано с нашей старейшей кондитерской «Север». Ведь знаменитая эмблема – два белых медведя – у «Севера», тогда еще «Норда», появилась как раз в 1936 году.

Тогда где второй медведь и причем здесь «Главкондитер»? Не сходится. Вспомнился мне и наш зоопарк со своим символом – белым медведем, однако опять же, причем здесь сладости? На ум пришел знаменитый «Мишка на севере» фабрики Крупской. И здесь разочарование – «Мишка на севере» появился только в 1939 году.

Фото: demiart.ru / company.unipack.ru

Перебирая все этикетки подряд, я все же нашла подходящий вариант.

Фото: periskop.livejournal.com

Тема героического покорения севера в 30-х годах была самой модной. Мальчишки и девчонки мечтали о полярных экспедициях и, наверняка, с удовольствием лопали карамельки с белым медведем на этикетке.

Если вы что-то знаете об этом и других, таких же необычных, павильонах «Главкондитера» в Ленинграде, я буду благодарна вам за рассказ и дополнения. Всех с праздником!

Автор текста - Марина Жданова, знаток неформальных путеводителей по Петербургу, еще больше об истории Северной столицы можно узнать из ее Неформальный Петербург. Путеводитель по культовым местам.