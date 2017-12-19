  • 19 Декабрь 2017
USD 20.12.2017 58.6117 +-0.0823
USD ММВБ 18:17 0  
EUR 20.12.2017 69.1735 +0.0789
EUR ММВБ 18:17  
Нефть($) 19.12.2017 63.58 +0.41
Нефть(p) 19.12.2017 3726.53 +18.83

Фотоистория: как создавался Дом Советов

Автор:


© Фото: etoretro.ru

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

На фотографии - будущая Московская площадь и уже достроенный Дом Советов. Именно так он выглядел, предположительно, в 1939 году, когда строительство здания было завершено, и с него сняли леса. Согласно Генеральному плану развития Ленинграда, созданному в 1935 году, сюда должны были перенести центр города, а Дом Советов, предполагалось, станет его доминантой (новым Зимнем).

Этот план, беспрецедентный по своим масштабам и проработанности, вовсе не был безумной прихотью правительства. Более того, некоторые его пункты в той или иной мере реализуются даже сейчас.

Московская площадь – самая большая в Петербурге, ее размер – 13 га (в некоторых источниках 11). Для сравнения: Дворцовая площадь – 5,4 га, Красная площадь – 2,3 га. Планировалось, что Московская площадь будет гораздо больше – 38-59 га, у центрального здания должны были располагаться трибуны, мимо которых по различным важным датам проходили бы демонстрации со счастливыми трудящимися и военными.

Дом Советов, шедевр Ноя Абрамовича Троцкого (просто однофамильца), – самое большое административное здание города и прекрасный образчик сталинского ампира. Здесь все атрибуты – мощные колонны, портик, украшенный изображениями трудящихся, гигантский герб, венчающий здание, и даже танк на фризе.

Не стоит удивляться, что здание построено в чистом поле. К реализации всего ансамбля площади только должны были приступить. Дополнительный архитектурный конкурс для этого был объявлен в 1939 году, а в 1941 определились с окончательным вариантом: это должно было быть нечто колоссальное, целое ожерелье гигантских, связанных друг с другом площадей, но началась война, никакие Советы в этом великолепии так никогда и не поселились.

Во время войны в нем расположился командный пункт, и несмотря на близкое расположение к линии фронта, пострадал не сильно. Ходит легенда, что для дополнительной безопасности была пущена деза, что в здании расположился госпиталь для немецких военнопленных.

Фото: lendot.ru
 

После войны от масштабных дорогостоящих фантазий архитекторов, по понятным причинам, пришлось отказаться. Запланированная великолепная внутренняя отделка Дома Советов – мрамор, дорогие породы дерева, хрусталь – была осуществлена лишь частично. Об уже принятых планах застройки и переносе центра города даже не вспоминали, а в 1955 году вышло постановление Хрущева «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое поставило окончательную точку в проектах подобного масштаба.

Я часто встречаю негативные отзывы об этом постановлении, однако на взгляд неспециалиста, перед руководством страны стояли гораздо более важные задачи – просто дать исстрадавшимся в войнах людям крышу над головой.

Оценить то, чего мы лишились из-за войны, а также посмотреть другие проекты для Дома Советов и Московской площади, можно по фотографиям. Если бы все оставшееся лишь на бумаге было реализовано даже частично, мы бы жили совсем в другом городе.
1. Проект Дома Советов от автора знаменитого Московского университета Льва Руднева. Фото: archi.ru
2. Занявший второе место проект Григория Симонова. Фото: photoshare.ru
 

Автор текста - Марина Жданова, знаток неформальных путеводителей по Петербургу, еще больше об истории Северной столицы можно узнать из ее Неформальный еженедельник. «Петербургский дневник».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram