Фотоистория: как создавался Дом Советов

На фотографии - будущая Московская площадь и уже достроенный Дом Советов. Именно так он выглядел, предположительно, в 1939 году, когда строительство здания было завершено, и с него сняли леса. Согласно Генеральному плану развития Ленинграда, созданному в 1935 году, сюда должны были перенести центр города, а Дом Советов, предполагалось, станет его доминантой (новым Зимнем).

Этот план, беспрецедентный по своим масштабам и проработанности, вовсе не был безумной прихотью правительства. Более того, некоторые его пункты в той или иной мере реализуются даже сейчас.

Московская площадь – самая большая в Петербурге, ее размер – 13 га (в некоторых источниках 11). Для сравнения: Дворцовая площадь – 5,4 га, Красная площадь – 2,3 га. Планировалось, что Московская площадь будет гораздо больше – 38-59 га, у центрального здания должны были располагаться трибуны, мимо которых по различным важным датам проходили бы демонстрации со счастливыми трудящимися и военными.

Дом Советов, шедевр Ноя Абрамовича Троцкого (просто однофамильца), – самое большое административное здание города и прекрасный образчик сталинского ампира. Здесь все атрибуты – мощные колонны, портик, украшенный изображениями трудящихся, гигантский герб, венчающий здание, и даже танк на фризе.

Не стоит удивляться, что здание построено в чистом поле. К реализации всего ансамбля площади только должны были приступить. Дополнительный архитектурный конкурс для этого был объявлен в 1939 году, а в 1941 определились с окончательным вариантом: это должно было быть нечто колоссальное, целое ожерелье гигантских, связанных друг с другом площадей, но началась война, никакие Советы в этом великолепии так никогда и не поселились.

Во время войны в нем расположился командный пункт, и несмотря на близкое расположение к линии фронта, пострадал не сильно. Ходит легенда, что для дополнительной безопасности была пущена деза, что в здании расположился госпиталь для немецких военнопленных.

Фото: lendot.ru

После войны от масштабных дорогостоящих фантазий архитекторов, по понятным причинам, пришлось отказаться. Запланированная великолепная внутренняя отделка Дома Советов – мрамор, дорогие породы дерева, хрусталь – была осуществлена лишь частично. Об уже принятых планах застройки и переносе центра города даже не вспоминали, а в 1955 году вышло постановление Хрущева «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое поставило окончательную точку в проектах подобного масштаба.

Я часто встречаю негативные отзывы об этом постановлении, однако на взгляд неспециалиста, перед руководством страны стояли гораздо более важные задачи – просто дать исстрадавшимся в войнах людям крышу над головой.

Оценить то, чего мы лишились из-за войны, а также посмотреть другие проекты для Дома Советов и Московской площади, можно по фотографиям. Если бы все оставшееся лишь на бумаге было реализовано даже частично, мы бы жили совсем в другом городе.

1. Проект Дома Советов от автора знаменитого Московского университета Льва Руднева. Фото: archi.ru

2. Занявший второе место проект Григория Симонова. Фото: photoshare.ru

Автор текста - Марина Жданова, знаток неформальных путеводителей по Петербургу, еще больше об истории Северной столицы можно узнать из ее Неформальный еженедельник. «Петербургский дневник».