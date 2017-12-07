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Фотоистория: как выглядел Лиговский проспект до строительства «Галереи»

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© Фото: panoramio.com

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«Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает черно-белые и цветные снимки Лиговского.

Угадайте, какое здание изображено на фото. Не узнаете? Не удивительно, этого и нескольких соседних зданий больше не существует. На их место пришел монструозный Храм Потребления нашей культурный столицы - торговый комплекс «Галерея». Ради него пожертвовали домами 24, 26, 30, 34–36, 38, 42 по Лиговскому проспекту. Особенной исторической ценности они не представляли, являлись обычной типовой застройкой рубежа XIX-XX веков.

На фотографии Лиговский, 26. Если присмотритесь к снимку, увидите вывески «Кино» и «Экспресс». В советские годы здесь располагался дом культуры железнодорожников. Здание было построено на деньги благотворителей в 1816 году (в некоторых источниках указывается 1818 год) для дома призрения малолетних бедных при Императорском человеколюбивом обществе.

Этому обществу принадлежало огромное количество недвижимости, больше всего в Петербурге, но были также здания в Москве, Воронеже, Одессе и других городах. Благотворительность в России была широко распространена, и вся информация по суммам пожертвований сохранилась. В Очерке деятельности Императорского человеколюбивого общества за сто лет (1816-1916. Пг., 1916.) указывается, что с 1816 по 1914 год оно получило из средств частной и общественной благотворительности имущества и капитала на сумму 106 млн 305 тыс. 862 рубля 51 копейку.

Здание на Лиговском, 26, предназначалось для жизни и обучения мальчиков-сирот 6-13 лет купеческого, ремесленного и мещанского сословий. Они получали знания, необходимые для овладения каким-либо ремеслом, а по достижении 14-летнего возраста отдавались в подмастерья. Причем дом призрения еще на протяжении пяти лет продолжал следить за их судьбой.

Это здание также связано с именем известного филантропа Василия Федуловича Громова. В 1859 году он был назначен его попечителем. Богатейший купец и лесопромышленник прославился своей благотворительной деятельностью, а также любовью к музыке и садоводству. Одним из его проектов был Лопухинский сад. Он приобрел его в собственность, занялся перепланировкой и благоустройством. Свою дачу, находящуюся в саду, Громов предоставил неимущим студентам консерватории. Всем посетителям его сада по распоряжению хозяина подавались бесплатные ватрушки, бутерброды и предлагался букет для дамы. Для воспитанников дома призрения купец также сделал многое, взяв на себя содержание заведения и на тот момент 102 воспитанников.

Фото: иллюстрация журнала «Всемирное обозрение»
 

В 1861 году здесь были открыты мастерские и типография. Дети могли уже непосредственно обучаться мастерству, брались даже частные заказы. В 1866 году Василий Федулович внес 100 тыс. рублей на обеспечение здания.

В здании существовала домовая церковь. Изначально ее не было, но благодаря увеличению количества благотворителей и живому участию высокопреосвященного митрополита Никонора, она была создана и открыта. Митрополит лично осветил церковь во имя апостола Никонора. История сохранила имена людей, пожертвовавших для церкви иконы, утварь, иконостас: Прокопий Иванович Пономарев, Василий Григорьевич Жуков, Павел Иванович Кудряшев, И. Ф. Филино.

Фото: иллюстрация из книги «Благотворительные учреждения России», СПб, 1912
 

В конце XIX века число воспитанников достигало 115 человек, а домом заведовал действительный статский советник А. Ф. Липский (его могила находится на кладбище Александро-Невской лавры).

В 1905 году дом призрения перебрался в другое здание, а это собирались снести в связи с реконструкцией вокзала, однако до первой мировой войны так и не успели. После революции и до 1940-х годов здесь находился жилой дом, потом тот самый дом культуры железнодорожников с фотографии, ну а дальше вы все знаете сами.

Лиговский проспект, 26. Снос дворовых флигелей, 1996 год. Фото: citywalls.ru
 

Автор текста - Марина Жданова, знаток неформальных путеводителей по Петербургу, еще больше об истории Северной столицы можно узнать из ее книги «Питер. Арт-путеводитель. Зарисовки».

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