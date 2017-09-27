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Одна история русского разгильдяйства, или как был уничтожен кронштадтский форт «Павел»

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© Фото: captainclub.ru

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Печальными памятниками техническому прогрессу стоят в акватории Финского залива полуразрушенные форты. Теперь это мрачные свидетели эпохи - у каждого из них своя судьба.

Вероятно, все слышали о неприятной истории, произошедшей с памятником Михаилу Тимофеевичу Калашникову? Когда на открытом монументе известного советского конструктора, автора знаменитого автомата АК, историки с удивлением обнаружили схему немецкого автомата? В теории заговоров и умышленную диверсию я не верю, так что подозреваю виной тому обычное разгильдяйство. Когда одному лень лишний раз проверить, другому, утверждающему проект, лень взглянуть и перепроверить... Знаем, сами не без греха. И это хорошо, когда результатом такой безалаберности становится только позор на весь мир. История знает массу примеров, когда человеческая глупость и невнимательность приводила к куда более серьезным последствиям. 

Одну из таких печальных историй, произошедших в начале XX века, я и расскажу.

Необязательно быть мизантропом, чтобы заметить, что история человечества - это бесконечная гонка вооружений. Причем обороты все увеличиваются и увеличиваются. Мы тысячелетиями гонялись друг за другом с каменным топором, а в XX веке прошли путь от пулемета «Максим» до атомной подводной лодки.

Печальными памятниками техническому прогрессу стоят в акватории Финского залива форты. Созданные титаническим напряжением сил, отвечающие, на момент возведения, последним тенденциям технической мысли, они все-таки проиграли в этой скачке за актуальность. Теперь это полуразрушенные, мрачные свидетели эпохи. У каждого из фортов своя судьба.

Больше всего меня, пожалуй, впечатлила история форта «Павел I» (первоначальное название форта — «Рисбанк»). В середине XIX века это был самый мощный форт России. Сам Николай I внимательно следил за его сооружением и даже лично предложил некоторые инженерные решения. Ну а когда вся эта мощь стала бесполезной перед актуальным вооружением, форт превратили в оружейный склад. В 1923 году на его территории хранилось около 30 тыс. мин. Ну а теперь — удивительная история разгильдяйства и безалаберности. Кратко и с цитатами из документов военного трибунала.

Линейный корабль «Парижская коммуна» в Кронштадте, 1920-е годы. Фото: captainclub.ru

Вечером 19 июля 1923 года несколько матросов с линейного корабля «Парижская коммуна» отправились кататься на веслах по заливу. Под предлогом, что им надо оправиться (прямо в приговоре так и написано, я не фантазирую), они высадились в форте «Павел I», на котором не было охраны (напоминаю, там хранилось 30 тыс. мин).

«Внутри каменного укрепления форта военморы обнаружили разбросанные японские грелки, назначение которых для многих было неизвестным. Обратившись за разъяснением к Борисову и получив таковое, военные моряки Пронин, Путилин и Сизов разожгли при Борисове означенные грелки (свечки) и, бездельно размахивая ими, стали ходить среди мин; на это Борисов не обращал никакого внимания. Через некоторое время Сизов, Колеров и Путилин и подошедший к ним с горящей свечой Пронин стали осматривать через открытую горловину содержимое одной из мин, на дне которой увидали что-то желтое — тол. Колеров на вопрос Сизова, что это такое, ответил: «Динамит», и сразу же от мины отошел к другой группе военморов. Стоящий рядом Пронин, желая опровергнуть, что внутри мины не динамит, а просто ржавчина, в доказательство этого бросил в горловину зажженную свечку, от чего из мины показался дым, а затем и вспышка огня. Предполагая немедленный взрыв, находившиеся у мины военморы бросились бежать к шлюпке, увлекая за собой остальных. Собрав команду и усадив ее в шлюпку, Борисов быстрым ходом направился к кораблю и по прибытии доложил о случившемся Добровольскому. Последний, выслушав доклад и услыхав в это время —… — первый взрыв на форту, о случившемся начальству немедленно не доложил, находясь под влиянием особого психологического состояния: борясь между чувством долга и человечности, — раздумывая над вопросом: выдавать или не выдавать Борисова, считая, что теперь все равно делу ничем не поможешь. О случившемся доложил лишь через сутки».

Вспышку огня и отходившую лодку увидели со всеми нами любимого крейсера «Аврора». Оттуда была отправлена шлюпка. Экипаж шлюпки отправился на форт в надежде что-либо исправить, но было слишком поздно, мина взорвалась, убив троих и ранив пятерых, в том числе и смертельно командира. Последующими взрывами форт был уничтожен полностью, остался лишь небольшой участок стены. Взрывы гремели еще сутки, в радиусе 25 км осколками были выбиты все стекла в Кронштадте и Ораниенбауме, много человек погибло.

Известны нам и приговоры виновных. Самый суровый, четыре года строгой изоляции, получил Борисов, главный на шлюпке, допустивший такое несчастье.

Пытавшиеся спасти форт Император Павел I (слева направо): К. И. Сокольский, В. И. Полещук, Ф. С. Седельников, Н. К. Моралев, А. К. Евсеев

Пытавшиеся спасти форт Император Павел I (слева направо): К. И. Сокольский, В. И. Полещук, Ф. С. Седельников, Н. К. Моралев, А. К. Евсеев. Фото: captainclub.ru
 

В статье «Правда о взрыве на форту «Павел»», Гордеева Станислава Юрьевича, посвященной этому событию (Флотомастер. 2005. № 6. С. 20) встречается цитата, которую часто приводят на исторических форумах: «На территории одной из воинских частей Кронштадта, совсем недалеко от центра города до наших дней сохранился скромный памятник. Он посвящен подвигу моряков крейсера «Аврора», геройски погибших в 1923 году. Поскольку памятник находится за КПП части, туристам он совсем неизвестен. Впрочем, даже многие историки флота, если о нем и слышали, не подозревают о его существовании и месте нахождения в наши дни». Ну вот и я не подозреваю, за каким КПП его искать. А было бы интересно. Может быть, кто-нибудь из читателей подскажет?

Интересно, что существует и другая версия этих событий, которая встречается чаще, чем та, что я изложила, и именно эту версию предлагает «Википедия»: «30 матросов крейсера «Аврора», высадившиеся на форт после шлюпочных учений, оттеснив малочисленную охрану, из хулиганских соображений вызвали взрыв корабельной мины». 

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