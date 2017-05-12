Протоколы сионских мудрецов, или петербургские корни грандиозной истории обмана

∗ Протоколы сионских мудрецов — подложный антисемитский документ, в котором излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира.

Первые публикации

Именно у нас в августе 1903 года в новой газете «Знамя» документ, известный всему миру как «Протоколы сионских мудрецов», был впервые опубликован под названием «Программа завоевания мира евреями». Автор публикации — одиозная личность, известный антисемит Павел Иванович Крушеван. Косвенно, хотя и совершенно определенно, именно его статьи в газете «Бессарабец» стали причиной произошедшего накануне (апрель 1903 года) кишиневского еврейского погрома, в результате которого погибло 49 человек. На страницах газеты «Бессарабец» Крушеван пересказывал слухи об убийстве четырнадцатилетнего подростка Михаила Рыбаченко, которое якобы носило ритуальный характер, старательно подогревая массовую истерию и антиеврейские настроения в обществе. И хотя впоследствии оказалось, что никто не пил кровь христианских младенцев, а убийца — собственный дядя Рыбаченко, никаких угрызений совести Крушеван не испытал, и буквально через несколько месяцев уже в столичной газете опубликовал один из самых страшных антисемитских текстов.

Однако первая публикация «Протоколов» прошла практически незамеченной. Вероятно, не очень много читателей было у газеты «Знамя». Зато другая, более полная версия, напечатанная спустя два года в книге «Великое в малом» Сергея Нилуса, уже обратила на себя внимание. И если журналист-черносотинец, виновник еврейских погромов, Крушеван представляется мне беспринципным человеком, фанатиком, то о православном писателе Сергее Нилусе хочется поговорить. В прошлом студент юридического факультета, изучавший труды немецких философов, видимо, пережив внутренний переворот, стал автором православных очерков. Вспомните, духовные поиски на рубеже ХIX-XX веков были настоящей модой: Блаватская, оккультизм, спиритические сеансы, Рерих. Нилус же отправился за смыслом жизни, путешествуя по православным монастырям. Его книга «Великое в малом» полна предчувствия Антихриста. Осознавал ли Нилус, какую роль могут сыграть его слова в зараженной антисемитизмом стране? В стране, в которой уже были и кровавое воскресенье, и поп Гапон. «Публикуя «Протоколы сионских мудрецов», Нилус, конечно же, не имел задачи провоцировать погромы, не говоря уже о газовых камерах», — Александр Кравецкий.

Фото: wikimedia.org

Книга обратила внимание многих, даже Николая II. Еще бы, в ней появились, наконец, простые ответы на сложные вопросы. Все так плохо и страшно не из-за проводимой годами бездарной политики, а из-за неподвластных нам тайных сил. Как устоять перед соблазном свалить все беды на мировой заговор? Помните нетленное: «И если в кране нет воды...».

После расстрела царской семьи следователь, составлявший опись имущества в доме Ипатьева, отметил в спальне великих княжон только три книги: Библия, «Война и мир» Толстого и «Великое в малом».

Расследование

Император Николай II. Фото: hadashot.kiev.ua

И если Николай II поначалу не усомнился в подлинности «Протоколов», то по приказу Петра Столыпина было инициировано секретное расследование. И Нилус, и Крушеван не могли толком объяснить, откуда у них тексты, указывая лишь на туманный французский источник. Работа фальсификаторов была проведена на высшем уровне, никто не сознался в подделке, однако доказательства, что это именно подделка, следователи нашли несомненные. Это был самый обыкновенный плагиат, причем весьма топорно сделанный. Целыми абзацами текст был скопирован с сатирического произведения французского журналиста Мориса Жоли «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье, или Макиавеллистская политика в XIX веке». Собственно, гротескные тиранические монологи духа Макиавелли о власти и стали основой «Протоколов». В дополнение авторы использовали для своей подделки масонские сочинения.

Вероятней всего, заказчиком документа выступил Петр Рачковский, полицейский чиновник, заведующий иностранной агентурой Министерства внутренних дел, человек с очень-очень интересной биографией. Например, его связывают с убийством Плеве, с вербовкой Гапона.

Непосредственным исполнителем, по одной из версий, считается Матвей Головинский, русско-французский журналист, выполняющий задания охранки. Помогал ему многолетний сотрудник охранки И. Манусевич-Мануйлов (авантюрист, человек с яркой биографией). Далее с помощью Юлианы Глинки (тоже дама интересная и в этой истории не случайная) документ был переправлен в Россию как тайный и сверхсекретный, выкраденный из еврейского хранилища во Франции. Остальное, так сказать, дело техники.

Зачем все это понадобилось? Вероятно, дискредитировать левую оппозицию, народовольческие движения, поскольку еврейская прослойка в среде революционеров была весьма значительна.

Надо отметить, что русское правительство в данной ситуации повело себя весьма достойно. После доклада Столыпина о том, что документ — фальшивка, его было запрещено публиковать и «Протоколы» в политической борьбе не использовались.

Шествие по миру

После революции 1917 года вместе с эмигрантами были вывезены из России и экземпляры «Протоколов».

В США их издание 500-тысячным тиражом спонсировал Генри Форд.

В Германии «Протоколы» выходили при активной поддержке Альфреда Розенберга, идеолога теории о расовой чистоте, сподвижника Гитлера. Вероятно, именно они подготовили почву для победы нацистской политической партии. После их прихода к власти тиражи «Протоколов» стали заоблачными и могли сравниться, пожалуй, с изданием Библии. Их проходили в школе, они публиковались в самых тиражных газетах. В «Майн Кампф» Гитлер напрямую ссылается на них.

Их издавали в Англии, Италии, Франции. Время от времени происходили суды, печатались опровержения, иногда это помогало остановить заразу.

Всего они изданы на 80 языках. Было бы наивно предполагать, что после окончания Второй мировой войны об этом документе забудут. Например, в 1974 году протоколы публикуются в Индии под названием «Международный заговор против индийцев».

Фото: nnm.me

В 2003 году на выставке священных книг монотеистических религий в Александрийской библиотеке Египта рядом с Торой оказалась копия «Протоколов». ЮНЕСКО публично осудило эту выставку.

Надо сказать, что сейчас в России «Протоколы сионских мудрецов», наряду с «Майн Кампф», считаются экстремистской литературой.

Забыты ли они в России? Вспоминают ли их только как о еще одной мистификации прошлого? Эх... Достаточно просто прочитать комментарии в интернете на эту тему, чтобы понять, насколько мы далеки от идеального мира. Но чтобы не заканчивать историю на такой пессимистической ноте, посоветую вам прочитать блистательного Умберто Эко, гуманиста, автора четырнадцати признаков фашизма. Именно история «Протоколов» вдохновила его на роман «Пражское кладбище».