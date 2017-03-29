Три жизни Николая Константиновича Романова

На страницах учебника истории можно найти сколь угодно много примеров людей с яркими биографиями. Одни рождаются, чтобы вершить судьбы, других словно провидение толкает на передний план, ну а третьи собственной страстью и волей добиваются того, чтобы никогда не кануть в Лету. Но иногда, не часто, встречаются истории о людях, которым, кажется, было тесно в рамках одной человеческой жизни и за свой век они умудрялись прожить несколько ярких судеб.

Итак, знакомьтесь: внук Николая I, видный ученый, меценат, успешный предприниматель, коллекционер, военный-орденоносец, а также вор, сумасшедший-клептоман, изгнанник и двоеженец — великий князь Николай Константинович.

Жизнь первая. Князь-вор

Для начала вспомним тот несчастливый день, когда жизнь Николая Константиновича впервые заложила крутой вираж, мгновенно превратив блистательного юношу в парию.

14 апреля 1874 года в Мраморном дворце, родовом доме великокняжеского семейства, была обнаружена пропажа крупных бриллиантов, вынутых из оклада иконы — семейной реликвии. В свое время этой иконой Николай I благословил брак родителей Николая Константиновича. Любимая матушка восприняла это преступление как дурное предзнаменование для семейства, а отец дал делу ход, вызвав жандармов. Возможно, знай они тогда, какой результат получит дознание, предпочли бы замять дело. Но тем не менее.

Очень скоро круг подозреваемых сузился — главным стал личный адъютант Николая Константиновича, Е. П. Варнаховский. Однако он свою вину отрицал, указывая, что действительно отнес бриллианты в ломбард, но по приказу князя. В общем, следствие установило, что виновен в краже был ни кто иной, как сам Николай Константинович Романов. Вы представляете? Какие угодно преступления можно ставить в вину семейству Романовых, но обычное, вульгарное, плебейское воровство?! Это был огромный удар для всей большой императорской семьи. Усугубляло ситуацию то, что сам Николай Константинович каяться и вину признавать абсолютно не собирался.

Николай Константинович с родителями. Фото: nlr.ru

Следствие установило, что деньги, полученные с продажи бриллиантов, великий князь потратил на свою любовницу, американскую танцовщицу Фанни Лир. Вот так банально.

Воспоминания этой красотки опубликованы и крайне любопытны, правда, все ею сказанное я бы советовала читать с определенным скепсисом. В этих воспоминаниях сама Фанни Лир выглядит как пленительнейшая женщина и добрейшая душа, их роман с князем — образец чистейшей любви, а сам князь представляется человеком удивительно благородным. Хотя, возможно, каждое слово в них правда и это я от женской зависти. Однако даже в воспоминаниях Фанни Лир не отрицает вины князя, объясняя дурной поступок клептоманией, а себя всячески выгораживая.

Надо отметить, что сам роман Николая Константиновича с танцовщицей, хоть и был скандальный и большой радости у семейства не вызывал, чем-то особенным вовсе не являлся. Более того, я бы сказала, что «крутить любовь» с танцовщицами — старинная традиция дома Романовых. Сам отец Николая Константиновича имел подобную многолетнюю связь, на что сын ему и попенял в свое время.

В общем, любимую Фанни Лир в спешном порядке выдворили из страны, и она навсегда покинула эту историю. А судьба Николая Константиновича решалась на высшем уровне, ведь в опасности была репутация Дома Романовых. Рассматривались варианты: предлагалось, например, сослать на каторгу либо отдать в солдаты.

Немного удивительно читать это нам, ведь наших современных мальчиков-мажоров за гораздо большие преступления любящие родители максимум ссылают в Лондон с безлимитной кредитной картой. Но как говорили незабвенные гардемарины: «Жизнь наша принадлежит Родине, а честь никому». Так что наказали Николая Константиновича без сочувствия — он был объявлен сумасшедшим, что означало изоляцию и принудительное лечение, также лишили всех титулов, званий и наследства, навечно выслали из Санкт-Петербурга и вычеркнули из всех бумаг, касающихся императорского дома.

Фанни Лир и Великий князь Николай Константинович. Фото: pikabu.ru, vladimir71.mirtesen.ru

Жизнь вторая. Изгнанник-ученый

И наказание это вовсе не было номинальным. В тех же воспоминаниях рассказывается, как до высылки из Петербурга Николая держали в смирительной рубашке, постоянно перегоняли с места на место, меняли сторожей, с удовольствием оскорбляющих еще недавно всесильного князя. Когда случилась вся эта неприятная история, ему было всего 24 года, совсем молодой человек. После высылки из Петербурга ему нигде не давали обосноваться, найти друзей, обзавестись связями, заставляя постоянно переезжать. За неполные семь лет он сменил десять мест обитания: Владимирская область, Умань, Тиврово и так далее.

Вероятно, тяжело было вчерашнему баловню судьбы принимать подобные испытания. И качество жизни, и общее презрительное отношение. Многие бы вероятно сломались, смакуя обиду, живя воспоминаниями о былом величии и перебирая в уме несбывшиеся мечты. Хорошо, что характер Николая Константиновича был совсем иным, и он смог найти себе утешение в научных изысканиях. Еще до всех этих неприятностей, после тяжелого похода в составе русских экспедиционных войск в Среднюю Азию, он страстно увлекся ориенталистикой и вынашивал идею Амударьинской экспедиции. В изгнание ему было позволено взять с собой научные материалы и работать с консультантом.

Как только надзор за ним ослаб, благодаря тому, что начальство в Оренбурге, очередном месте ссылки, на многие вещи предпочитало смотреть сквозь пальцы, он тут же издал научный труд (конечно, не под собственным именем) и предпринял экспедицию от Петербурга до Перовска, мечтая о строительстве железной дороги из Петербурга в Туркестан.

Общий вид головного сооружения оросительного Романовского канала в Голодной степи. Фото: fergananews.com

Жизнь третья. Предприниматель-двоеженец

Правда, нельзя не отметить, что, воспользовавшись ослаблением режима, он страстно отдавался не только ученым делам, но и личной жизни. Тогда же в Оренбурге он женился на дочери городского полицмейстера, Надежде Александровне Дрейер. Естественно, тайное венчание очень скоро стало явным и великородное семейство князя совсем не обрадовалось подобной родственнице. Синод потребовал признать брак недействительным и покинуть семейству Дрейер Оренбург, только вот Надежде Александровне, видимо, смелости было не занимать, и она рискнула не подчиниться. Видно все-таки сжалившись над бедовым князям, ему разрешили сохранить морганатический брак и, наконец, осесть в столице Туркестана — Ташкенте. Там они стали жить под эффектной фамилией Искандер, позже ставшей их официальной фамилией.

Великий князь Николай Константинович с женой Надеждой Александровной в Ташкенте. Фото: fromuz.com

Ташкенту очень повезло, что именно этот город стал местом ссылки Николая Константиновича. До его приезда это был депрессивный средневековый край, стоящий посреди жаркой голодной степи, с лабиринтом маленьких улиц и небольшим русским населением, мечтающим о возращении на родину.

Энергичный князь провел работы по мелиорации (на собственные деньги), оживил пустынные степи, заселив их казаками-переселенцами с выдачей им ссуды на устройство жизни. Он построил в городе кино и театры, его дворец — до сих пор красивейшее здание, а его коллекции — основа ташкентского музея. Мнение о том, что он один сделал для Средней Азии больше, чем императорское правительство, разделяют все историки.

Удивительно, но в этом многогранном человеке оказалась сильна предпринимательская жилка. Он «делал деньги» практически из всего: квасные будки, фотографические ларьки, бильярдные залы, магазины, мельницы, мыловаренное производства, ткацкие фабрики. Он первым занялся новой прибыльной отраслью, построив первый хлопкоочистительный завод.

Любые авантюрные предприятия приносили прибыль. Он, например, организовал базар у железной дороги, и каждый желающий там торговать должен был купить квитанцию с совершенно потрясающей надписью: «Базар великого князя в голодной степи».

Все его огромное хозяйство приносило полтора миллиона рублей в год против двухсот тысяч, присылаемых семейством на содержание. При таких деньгах он чувствовал себя абсолютно уверенно, и несмотря на то, что номинально был на пожизненном домашнем аресте, позволял себе смелые выходки. Мне кажется, за все эти годы он вжился в навязанную ему роль сумасшедшего и начал находить удовольствие в эпатаже. Например, мог дать генерал-губернатору «по морде».

А вот другая его выходка. Будучи в браке с Надеждой Дейер, он повторно женился на молоденькой казачке Дарье Часовитиновой. Не переживая из-за своего двоеженства, он позволял себе появляться в обществе с обеими супругами. Все-таки иногда удобно слыть безумцем.

Дворец великого князя Николая Константиновича. Сооружен в 1890 г. B.C. Гейнцельманом. Фото: mir-i-mi.ucoz.ru

Три вещи, которые еще следует знать о Николае Константиновиче

Николай Константинович умер 27 января 1918 года. Ходили слухи, что расстрелян большевиками, но газетные статьи утверждают, что причина смерти — воспаление легких. Жене разрешили похоронить его у военного собора.

В молодости, путешествуя со своей роковой танцовщицей по Европе, он заказал Томмазо Солари скульптуру любимой в виде Венеры с яблоком в руке. Скульптуру доставили в Петербург и там, спустя годы, гуляя по парку, на нее наткнулась мать князя Александра Иосифовна и, видимо из сентиментальных чувств, послала ее в Ташкент изгнаннику-сыну. Интересно, что чувствовал Николай, глядя на скульптурный портрет женщины, уничтожившей его репутацию?

У Надежды Александровны и Николая Константиновича было два сына — Артемий и Александр Искандер. Младший погиб во время гражданской войны, а старший умер в эмиграции. Еще на родине он стал отцом девочки Натальи, взявшей фамилию отчима — Андросова. Вероятно, именно ей в полной мере передался непокорный характер деда. Долгие годы она выступала в парке Горького с захватывающим трюком — мотогонки по вертикальной стене и была нетитулованной королевой богемной Москвы, подругой Нагибина, Галича, Евтушенко, Вознесенского.