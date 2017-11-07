Первый выстрел и Ленин на балконе: главные места революции в Петербурге

Крейсер «Аврора» на Петроградской набережной

Легендарный крейсер 1-го ранга «Аврора» навсегда вошел в историю России как один из главных символов Октябрьской революции. Тогда, 25 октября 1917 года, холостой выстрел одного из орудий корабля послужил сигналом к началу штурма Зимнего дворца.

В целом «Аврора» ведет свою историю с 24 мая 1887 года, в этот день на судостроительной верфи Новое Адмиралтейство началась жизнь корабля. По прошествии трех лет корма «Авроры» была торжественно спущена на воду, при этом присутствовали Николай II, а также императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна.

Судно принимало активное участие в боевых действиях и даже приняло «крещение» при Цусимском сражении в мае 1905 года. После этого «Аврора» возвратилась в Балтику и долгое время ходила в качестве учебного судна. С 1922 по 1940 годы на судне оттачивали свое мастерство курсанты.

Во время 1941 года «Аврора» защищала подходы к Ленинграду. От множества пробоин она села на дно, однако в 1944 году была поднята, и с 1948 года снова стала на рейд. Боевая история корабля продолжалась вплоть до 1948-го. За свою активную жизнь крейсер участвовал в четырех дальних морских походах.

В 1956 на легендарном судне состоялось открытие музея, который за прошедшие годы посетили более 28 млн гостей из 160 стран мира. Крейсеру были вручены награды - ордена Красного Знамени и Октябрьской революции. В 2004 году крейсер «Аврора» вошел в Ассоциацию плавучих музеев, куда входят исторические морские суда из девяти стран.

Сегодня, 7 ноября 2017 года, к крейсеру «Аврора» возложили более семи тыс. красных гвоздик в честь революции. Инициаторами памятной акции стали сталинисты Петербурга. Активисты закупили цветы на все средства, поступившие в ходе добровольного сбора, всего было собрано 211 тыс. рублей. Охрану крейсера сегодня усилили из-за возможного штурма.

«Залп «Авроры» (Е. Дешалыт)

Зимний дворец

Говоря о революции, наравне с «Авророй» сразу вспоминают главную площадь Петербурга и Зимний дворец. Штурм Зимнего дворца произошел в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. Большевики, предварительно заняв ряд других важных городских объектов, вошли во дворец, где располагалась резиденция Временного правительства.

В результате Временное правительство было свергнуто, а его министры, за исключением Александра Керенского, покинувшего город накануне штурма, были арестованы. Власть перешла к Военно-революционному комитету. Несколькими днями позже пришедшие к власти большевики объявили Зимний дворец государственным музеем.

При этом не менее важна и другая дата – 9 (22) января 1905 года, известная как «Кровавое воскресенье», когда расстрел мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, повлекший, по разным данным, гибель от нескольких десятков до нескольких сотен человек, вызвал взрыв возмущения в российском обществе и послужил толчком к началу революции.

«Штурм Зимнего дворца в Петрограде 25–26 октября (7–8 ноября) 1917 года» (Е. Дешалыт)

Музей политической истории России

Музей занимает два особняка, построенных в начале XIX века. Один из них некогда принадлежал балерине Мариинского театра Матильде Кшесинской. Близость Кшесинской к членам царской семьи заставила ее в дни Февральской революции 1917 года покинуть особняк. Его заняли солдаты Петроградского бронедивизиона, а затем в его помещениях разместился ряд революционных общественных организаций.

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Здесь работали видные деятели партии большевиков: Ленин, Сталин, Зиновьев и другие. С 3 (16) апреля по 4 (17) июля 1917 года с балкона особняка произносил речи Ленин. Дом превратился, как писали петроградские газеты, в «главный штаб ленинцев».

В декабре 1954 года Исполком Ленсовета своим решением разместил в особняке Кшесинской Государственный музей Великой Октябрьской социалистической революции, который в 1991 году был переименован в Государственный музей политической истории России.

Петропавловская крепость

С начала своего существования крепость использовалась как политическая тюрьма. Через нее прошли все поколения русских революционеров: декабристы, петрашевцы, народовольцы. В 1887 году здесь ожидал приговора арестованный за подготовку покушения на императора Александра III Александр Ульянов, брат Ленина.

Во время Октябрьской революции 1917 года гарнизон крепости поддержал большевиков, выступивших против Временного правительства, со стен крепости были произведены холостые артиллерийские выстрелы во время штурма Зимнего дворца, в тюрьму Трубецкого бастиона были заключены арестованные министры Временного правительства.

«Россия в трех революциях» (Н.А. Долгоруков), «Революция продолжается». (М. Ромадин)

Марсово поле

В центре Марсова поля возвышаются гранитные плиты памятника «Борцам революции» и горит вечный огонь. Весной 1917 года здесь состоялась торжественная церемония захоронения погибших в уличных боях 23-27 февраля 1917 года. Позднее здесь появились также захоронения участников Октябрьской революции и гражданской войны.

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Современный вид мемориал принял в 1957 году, когда здесь был зажжен вечный огонь, пламя которого перенесли от мартена Кировского завода. Частицы этого огня перенесены к Пискаревскому мемориальному ансамблю и к Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.

Юсуповский дворец

Ночной выстрел во дворце князей Юсуповых стал первым выстрелом революции 1917 года. В Юсуповском дворце произошло одно из самых известных преступлений в истории России - убийство царского советника Григория Распутина. Считается, что его убийство было спланировано заранее и самым тщательным образом. Однако несмотря на всю секретность операции, в подготовке которой участвовали видные представители российского дворянства, старцу все же было известно о предстоящем покушении.

Он своеобразно предсказал гибель свою и императорского дома: «Покуда я жив, будет жить и династия». Стоило убийцам пригласить его в Юсуповский дворец якобы для того, чтобы познакомить с дамой, как он сразу же догадался - визит будет роковым. Заговорщики, увидев, что «царского пророка» не берет даже цианистый калий, загодя подсыпанный ими в пирог, застрелили его, а труп сбросили в невскую полынью.

Смольный институт благородных девиц

До 1917 года в здании, построенном Джакомо Кваренги, располагался Смольный институт благородных девиц - первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию. После того, как в 1917 году он был закрыт, в здание из Таврического дворца переехал Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

25 октября 1917 года в Смольном проходил II Всероссийский съезд Советов, на котором была провозглашена победа социалистической революции в стране и сформировано первое советское правительство во главе с Лениным. В середине 1920-х перед зданием Смольного был разбит сквер и установлен памятник Ленину, а позднее - бюсты Маркса и Энгельса.

«Большевик» (Б. Кустодиев)