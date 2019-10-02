Играет светом, сияет и переливается: майоликовый камин Михаила Врубеля в доме Бажанова

Один дом для всех

В 1905 году торгово-промышленное товарищество «Ф. Г. Бажанов и А. П. Чувалдина» решило построить себе общий жилой дом. В новом здании должны были разместиться 40-комнатные апартаменты директора-распорядителя, служебные помещения правления с залом для заседаний, 30 квартир служащих товарищества, общежитие для молодых сотрудников и артельщиков с кухней и столовой, кладовые для хранения товаров, а также прачечные и прочие хозяйственные службы, вплоть до конюшни и коровника.

Проект в 1906 году был поручен молодому киевскому архитектору Павлу Алёшину, который с энтузиазмом взялся за работу. Торжественная закладка дома состоялась 29 июня 1907 года. Для здания на Николаевской улице, 72 (теперь это улица Марата) зодчий выбрал модный стиль северного модерна. Строительство и отделка были закончены уже через два с небольшим года.

Алёшин был не только архитектором дома, но и руководителем его строительства. Правление товарищества дало ему широкие полномочия на право заключать и расторгать договоры с подрядчиками и поставщиками, контролировать качество и сроки выполнения работ, а также общаться по всем вопросам с Городской управой.

Дом получил шесть боковых флигелей разной этажности, три поперечных дворовых корпуса, а также трёхэтажный задний флигель. На первом и втором этажах главного корпуса располагалась 40-комнатная квартира Филадельфа Бажанова, главного распорядителя товарищества. Это был потомственный почетный гражданин Петербурга, купец Первой гильдии, пожизненный член Русского собрания, председатель правления Триумфальной мануфактуры и Петербургского общества взаимного кредита.

Фото: Instagram / @vlad_pitergid

Гранит, мрамор и роскошь

Строгий фасад дома Бажанова выполнен из светло-красного гангутского гранита. На парадном входе была установлена массивная бронзовая дверь, которую Алёшин специально выписал из Англии. Ажурные кованые ворота с накладными бронзовыми украшениями были изготовлены на заводе Винклера в Петербурге.

Внутренне убранство квартиры Бажанова было совершенно иным: ярким и роскошным. За дубовой трехстворчатой дверью находится парадная лестница из белого каррарского мрамора. Напротив неё на втором этаже расположена приёмная хозяина, в которой сохранилась облицовка ореховыми панелями.

Оконные проёмы здесь украшены майоликовыми вставками, выполненными по эскизам Михаила Врубеля. Но главный экспонат кабинета и всего дома – майоликовый камин «Вольга и Микула Селянинович». Он выполнен по эскизу художника в мастерской Ваулина и Гельдвейна.

На самом деле таких каминов существует несколько, и первый был создан специально ко Всемирной выставке в Париже 1900 года. Михаил Врубель вместе с Петром Ваулиным изготовили его в Абрамцевских мастерских под Москвой. Художник получил золотую медаль, а химик-колорист был удостоен почётного диплома. Камин был тут же продан состоятельным европейцам, следы его затерялись, и местонахождение сейчас неизвестно.

В Третьяковской галерее, Русском музее, московском Музее декоративно-прикладного искусства и музее «Коломенское» сохранились разборные панно по сюжету оформления камина. Но вариант в доме Бажанова отличается от всех них особой цветовой гаммой и большим количеством деталей, так как был изготовлен последним. Плюсом ко всему он единственный полностью собран и оформлен.

Фото: Instagram / @vlad_pitergid

Шедевр русского модерна

Рисунок камина по началу как бы ослепляет всей своей массой. И лишь через некоторое время в ярких пятнах начинаются проступать понятные силуэты. Глаз начинает различать фигуры двух главных героев композиции: пахаря-силача Микулу в голубой рубахе и богатыря Вольгу в доспехах.

По сюжету былины, простой крестьянин оказался сильнее всей богатырской дружины, которая вместе не смогла вытащить из пашни соху, тогда как сам Микула выдернул её одной рукой, а его кобылка – выносливей и быстрее любого богатырского коня. Поэтому образ пахаря выполнен более красочно, броско и словно освещён солнцем. Сюжетная часть камина помещена в двойную арку. Над топкой имеется ещё одна двойная арка, на которой извиваются сказочные змеи с хвостами-стрелками и огненными языками. Венчают композицию фигуры сказочных птиц «сирин» с девичьими головами.

Мотивы древнерусского узорочья органично переданы художником в стилистике модерна. А технология восстановительного обжига, которая была открыта Петром Ваулиным совместно с Михаилом Врубелем, позволила превращать глазури в металлизированные покрытия. Этим достигается особая вибрация поверхности, переливчатость и мерцание цвета на ней. И кажется, что майоликовое солнце по-настоящему горит, а весь камин играет светом, сияет и переливается.

Фото: Instagram / @vlad_pitergid

Спустя век

Камин, кстати, удачно перекликается по тематике с «Богатырским фризом» в Большой столовой дома Бажанова. На нём Николай Рерих нарисовал Бояна, Вольгу, Микулу Селяниновича, Илью Муромца, Соловья Разбойника и Садко. Семь больших панно имеют общую длину более 25 метров. К сожалению, с 1964 года этот блестящий образец «неорусского стиля» находится в хранилище Русского музея.

Дом Бажанова имеет и свои легенды. Никак не могут найти «несгораемую комнату», о существовании которой доподлинно известно, но её нет на планах. А еще есть воспоминания об огромном аквариуме, который был вмонтирован в перекрытиях светового колодца над парадной лестницей. Говорят, что в нём плавали живые рыбы, среди которых был даже сом, но документально эту сказку не смогли подтвердить.

С 1965 года в здании на Марата, 72, располагается библиотека. По словам заведующей, большую роль в сохранении красоты дома Бажанова сыграли жильцам, которые сохранили почти все десять парадных интерьеров с каминами, многометровый «Богатырский фриз», две модерновые люстры на пятьдесят лампочек каждая, резные деревянные украшения. В подлинных дубовых дверях даже сохранились оригинальные замки, а на боковинах оконных проёмов – кожаная обивка.