Иорданская лестница Эрмитажа: итальянские скульптуры и каррарский мрамор

Роскошная Посольская лестница

Современное здание Зимнего дворца построено в середине XVIII века знаменитым российским архитектором итальянского происхождения Франческо Бартоломео Растрелли.

При этом за каких-то 50 лет существования Петербурга подобное здание возводили уже пятый раз. Первые два дворца построили при Петре I, но новая императрица Анна Иоанновна захотела себе новый – побольше и поудобнее. Предпоследний, уже для Елизаветы Петровны, вообще был временным и его просто разобрали. В итоге официальная зимняя резиденция российских императоров была полностью закончена к 1762 году и почти полтора века после этого служила династии Романовых.

Императрица Елизавета Петровна любила роскошь и, конечно, заказала себе новый огромный Зимний дворец. Ждать пришлось долго, и она не дожила до завершения его строительства, а принимать резиденцию пришлось уже Петру III. Но и тот не успел пожить в роскоши огромного дворца, так как в результате переворота на престол взошла Екатерина II. Она, конечно, сразу начала перестраивать новую резиденцию под себя, а также уволила Растрелли. К тому моменту пышный стиль барокко уже изжил себя, но в целом дворец сохранил большую часть своего изначального декора.

Фото: Instagram / @paysage.m

Главный архитектор Зимнего дворца прекрасно продумал планировку здания, его лестниц и галерей. Для самых высоких гостей был оборудован Главный вестибюль, от которого вела галерея к подъему на второй этаж в северо-восточной части здания. Лестница, названная «Посольской», была украшена колоннами из розового искусственного мрамора, кованными золочёными решётками и другими пышными элементами барокко, которые так любил Растрелли.

Талантливый мастер специально затенил первый лестничный марш, чтобы за ним при подъёме внезапно раскрывалось огромное сияющее светом пространство высотой почти двадцать метров. Яркий свет здесь льётся внутрь из больших окон и отражается от ложных зеркальных оконных проёмов. Огромный плафон на потолке ещё больше увеличивает пространство и усиливает барочный эффект. По задумке Растрелли, гости и послы должны были сразу оценить богатство и мощь России ещё до аудиенции у императора или императрицы.

Фото: Instagram / @slowonso, @iamdalmore

Реставрация лестницы после пожара

При Николае I прямо перед праздниками – 29 декабря 1837 года – Зимний дворец загорелся. Это был один из самых крупных пожаров за всю историю страны. Огромное здание площадью больше 60 тыс. кв. метров горело 30 часов, а потом ещё три дня тлело. Во время пожара было навсегда утрачено множество произведений искусства, рукописей и хроник, а также погибли уникальные интерьеры залов. Последующая реставрация и восстановление Зимнего дворца заняли долгих два года.

Специальная комиссия занималась расследованием пожара, поэтому достоверно известна его причина. Оказалось, что при реконструкции под руководством Огюста Монферрана в 1833 году была допущена фатальная ошибка. В нескольких залах были установлены фальшивые деревянные стены, которые стояли на небольшом расстоянии от несущих каменных. И в одном из таких воздушных мешков оказался выход дымовых труб из подвальных помещений дворца.

Фото: Instagram / @aleksey_fug, @kirina09

Но все инженерные проекты, в том числе и этот, лично согласовывал сам Николай I, считавший себя знатоком строительного дела и архитектуры. Поэтому признание ошибок в проекте могло бросить тень сомнения на компетенцию императора. Конечно же, дело тихо закрыли и ограничились увольнением командира пожарной роты дворца.

Страшный пожар уничтожил всё, даже величественную Посольскую лестницу. Её восстановление было поручено выдающемуся русскому архитектору Василию Стасову, которого называют одним из основоположников русского ампира. Полтора года мастер заново создавал подъём на второй этаж дворца «совершенно по-старому», как приказал сам Николай I.

Архитектор очень внимательно изучал сохранившиеся чертежи Растрелли, чтобы восстановить его изначальный замысел. Всё же было несколько отличий: на новой Посольской лестнице появились сдвоенные колонны серого сердобольского гранита и мраморная балюстрада, а воинские атрибуты стали больше относиться к классицизму. И самое главное – ведущим цветом лестничного пространства стал белый, а не розовый, как раньше.

Фото: Instagram / @yuribach_321, @nastyashev22

Смена власти и смена названия

Лестница хорошо пережила все последующие громкие события в России. В 1904 году Николай II окончательно перебрался в Царское Село и перенёс резиденцию в Александровский дворец. В 1915 году во время Первой Мировой войны по лестнице ходили раненые, здесь работал госпиталь имени царевича Алексея Николаевича. С июля по ноябрь 1917 года в Зимнем размещалось Временное правительство России.

После образования СССР в здании Зимнего дворца был открыт Эрмитаж, в этот же момент Посольскую лестницу переименовали в Иорданскую. Имя появилось исходя из того, что по ней спускалась царская процессия во время праздника Крещения Господня к особой проруби в Неве – Иордании.

До наших дней Иорданская лестница дошла практически в первозданном виде, благодаря усилиям реставраторов и работников Эрмитажа. Скульптуры из белого мрамора, колонны – из серого, позолоченная лепнина и большой исторический плафон на потолке. Величественная роскошь подъёма в стиле русского барокко притягивает множество туристов со всего мира.

Широкая лестница расходится в разные стороны двумя торжественными маршами и соединяется на верхней площадке. По невысоким ступеням легко подняться даже в большом бальном платье. Для них и резной балюстрады использован белый каррарский мрамор, а стены выполнены уже из искусственного. Колонны на втором уровне изготовлены из сердобольского гранита, который разбавляет общую бело-золотую цветовую гамму. Десять монолитных колонн украшают и поддерживают своды лестницы.

Фото: Instagram / @anastasiyavolosovich, @evgen_ivanova

Потолком Иорданской лестницы тоже можно любоваться бесконечно. Самое интересное, что он расписан не по штукатурке или дереву, а на холсте, который плотно прилегает к поверхности. Оригинальный плафон работы Валериани сгорел во время пожара, поэтому Стасов при восстановлении использовал похожее венецианскеое полотно XVIII века. «Олимп» Гаспаро Дициани величиной 200 кв. метров был найден архитектором в хранилищах Эрмитажа, но огромная картина всё равно уступала в размерах оригиналу. Оставшееся место было расписано художниками по эскизам Стасова.

Статуи, которые украшают Иорданскую лестницу, приехали сюда из Летнего сада и Таврического дворца. Они были изготовлены в Италии и привезены в Петербург ещё в петровскую эпоху. «Власть», «Справедливость», «Могущество» – эти названия скульптур отражают все те смыслы, которые были заложены архитектором в XIX веке.

В 1898 году для освещения пространства лестницы были изготовлены электрические люстры и бра из цветного металла, позолоченные гальваническим способом. Их эскизы придумал Леонтий Бенуа в необарочной стилистике, а изготовил петербургский завод Морана.