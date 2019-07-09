Банковский мост: клады, реставрации, вандалы

Висячие мосты Вильгельма фон Треттера

В 1814 году император Александр I пригласил в Петербург молодого немецкого инженера-мостостроителя Вильгельма фон Треттера, которого заметил во время поездки в Баден. Талантливый юноша был выходцем из известной династии инженеров-строителей и за несколько лет жизни в российской столице стал одним из ведущих специалистов в области постройки мостов. Считается, что именно Треттер положил начало столетней эпохи немецких архитекторов в России.

В 1823 году молодой инженер подал рапорт управляющему ведомством путей сообщения о необходимости постройки в Петербурге цепных висячих мостов, на что получил высочайшее одобрение. По этой программе в столице империи было сооружено пять мостов подобного типа. Так, совместно с инженером Василием Христиановичем были построены Пантелеймоновский и Египетский мосты через Фонтанку, Почтамтский мост через Мойку, а также Банковский и Львиный мосты через Екатерининский канал, впоследствии названный в честь Александра Грибоедова. Все они существуют в перестроенном виде по сей день.

При строительстве Вильгельм фон Треттер первым начал проводить испытания материалов конструкций на надежность и прочность, что стало началом применения в строительстве новой науки – сопротивления материалов. Инженерные методы расчета прочности конструкций в том числе помогли цепным мостам сохраниться до наших дней. Также Треттер отказался от широко распространенных на Западе массивных береговых устоев, и вместо них стал делать порталы в виде ажурных арок, которые, по его справедливому мнению, обладают «элегантностью, которую нельзя достичь при других существующих системах».

Фото: Instagram / @walk.n.eat, @alenka198spb

Мост около банка и его хранители

24 июля (5 августа по новому стилю) 1826 года Банковский мост был открыт для движения и только за этот день по нему прошли больше 9 тыс. человек. Свое название он получил по расположенному рядом Ассигнационному банку, в котором сейчас находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Банк был основан в конце XVIII века для покрытия военных расходов в многочисленных военных кампаниях. Привычных серебряных монет в те годы не хватало, поэтому Екатерина II обратилась к идее выпуска бумажных денег или ассигнаций.

Пролет моста состоит из двух коробчатых балок, сваренных из швеллеров и объединенных продольными и поперечными связями. Стальную балку жесткости на фасадах закрывает карниз из досок. Роль пилонов выполняют чугунные каркасы, которые прикреплены к деревянному ростверку. Он обжат сверху и снизу массивными чугунными плитами, к которым, в свою очередь, прикреплены несущие цепи из металлических звеньев круглого сечения. Изготовление чугунных и металлических частей, а также сборку производил завод Берда, одно из лучших литейно-механических предприятий того времени.

Фото: Instagram / @alenka198spb

Но особую известность Банковскому мосту принесли декоративные скульптуры крылатых львов или грифонов работы скульптора Павла Соколова. Они установлены на чугунных каркасах по углам конструкции. Мифические львы и орлиными крыльями символизируют силу в соединении с умом. Грифоны почитались хранителями кладов и тайных знаний, за это их выбрали в качестве стражей огромных золотых запасов в банке напротив. Высота скульптур составляет около 2,4 метров, на тот момент они впервые были отлиты в столь огромных размерах.

Львов предполагалось чеканить из медных листов, но в итоге фигуры отлили из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе. Хотя крылья все же были вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом. На головах скульптур установлены светильники в виде усеченных шаров из молочного стекла с верхней литой орнаментальной крышкой из бронзового сплава. Массивные фигуры внутри полые, их главной функцией было скрывать опоры моста.

Кроме великолепных грифонов, мост изначально был украшен красивой ажурной чугунной решеткой с изображением раскрытых вееров и пальмовых листьев. Крылья мифических львов и элементы кованной ограды моста были покрыты тонким слоем сусального золота. Он был настолько тонким, что соскоблить и собрать его было практически невозможно и все золото просто превращалось пыль, но это не останавливало вандалов. К концу XIX века все позолоченные элементы были сильно испорчены, а светильники над головами львов – разбиты. Красивую кованную решетку сняли и отправили на восстановление, но она бесследно исчезла. В итоге ее просто заменили на обычную металлическую ограду без особого рисунка.

Фото: gov.spb.ru

Бесконечная реконструкция

К середине XX века мост начал постепенно разрушаться, простояв больше века без реконструкции. В 1949 году за проект восстановления Банковского моста взялся выдающийся архитектор-реставратор Александр Ротач. Впоследствии он руководил проектами по восстановлению Исаакиевского собора, Петровских ворот Петропавловской крепости, Красного и многих других мостов.

Работы на Банковском мосту в послевоенный период затянулись на много лет. В год начала реставрации удалось восстановить только деревянное полотно. В 1951-1952 годах в мастерских Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной выковали по старинным чертежам новую решетку моста, а также восстановили разбитые круглые фонари на головах грифонов. В 1967 и 1988 годах реставраторы обновили позолоту на крыльях скульптур и других деталях Банковского моста. В 1976 году были заменены деревянные прогоны на металлические для большей прочности.

Реконструкция моста продолжилась в 1997 году, когда архитекторы взялись за ремонт скульптур и реставрацию перильной решетки. В этом же году инженеры провели ремонт электроосвещения на крылатых львах. По поводу скульптур не утихает давний спор, о том, кто же изображен на них: крылатые львы или грифоны? Одни считают, что грифон может иметь на теле льва только голову орла, другие уверены, что множество других комбинаций этих животных. В любом случае основной версией происхождения слова «грифон» является греческое «Γρυψ» – «изогнутый» или «искривленный».

Фото: Instagram / @griffons_spb

В наши дни восстановление Банковского моста продолжилась в 2017 году, 19 января, впервые за два века, грифонов увезли на реставрацию, а конструкцию моста подвергли капитальному ремонту. Скульптурам решили придать первоначальный вид, утраченный при ремонте в советское время: они стали не зелеными, а темными, цвета патинированной бронзы. Оказалось, что скульптуры представляют собой сложную инженерную конструкцию. Эксперты разобрали крылатых львов на пяти частей: две боковые и три вкладыша на передних лапах и груди. Половины каждой фигуры связывали специальные крепления, которые проектировщики не предполагали, что когда-либо будут разбирать. Работу также осложняло и отсутствие подробных чертежей. После длительной реставрации 19 июня 2019 года состоялась торжественная церемония открытия обновленного Банковского моста с крылатыми львами на своих прежних местах.

Интересно, что при демонтировании грифонов с постаментов рабочие обнаружили настоящий клад из предметов, которые люди долгие годы пропихивали в щели скульптуры. Внутри выдающегося памятника реставраторы нашли много монет и купюр, а также различных записок. Все они относятся либо к нашему, либо к советскому времени. Самым интересным экспонатом оказалась большая крышка от старого чайника, никто так и не понял, как она там оказалась. Записки, в основном, содержали доверенные грифонам мечты, желания и просьбы.

Фото: Instagram / @griffons_spb

Все записки остались на хранение в реставрационной мастерской «Наследие», которая занималась реставрированием грифонов. Экспонаты, не содержащие персональных данных, планируют в дальнейшем либо выставить, либо выпустить в виде брошюры. В отреставрированных скульптурах оставить записку уже не получится, так как все трещины и щели полностью заделали.

Вообще, с крылатыми львами на Банковском мосту связанно несколько легенд, следуя которым можно улучшить свое материальное положение. Для этого нужно положить под лапу любого из четырех грифонов монетку и загадать желание. Другой распространенный способ обогащения состоит в том, чтобы прогуляться по мосту с горстью мелочи в кармане, звонко брякая ей во время пути. После того как банк стал институтом, студенты для успешной сдачи сессии стали перед экзаменом обращаться к грифонам за помощью и тереть лапу. Однако реставраторы очень просят не делать подобного – все это сильно портит скульптуры.

Не обошли мост и любители легкой наживы, а также вандалы. Еще в 2009 году с новых отреставрированных крыльев львов соскоблили позолоту, а в 2019 году буквально через день после открытия моста специалисты заметили соскобы позолоты на декоративных элементах решетки. «Мостотрест» решил в очередной раз напомнить, что большинство мостов Петербурга являются объектами культурного наследия и обязанность каждого – беречь их для потомков.