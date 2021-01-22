В Петербурге представили альбом с документами, используемыми ленинградцами в блокаду

В Петербурге были опубликованы документы, которые использовались ленинградцами в повседневной жизни в годы ВОВ и блокады.

Ранее подобные документы редко изучались исследователями. Альбом был подготовлен сотрудниками Центрального государственного архива Петербурга при поддержке городского архивного комитета.

Издание состоит из примерно 400 документов. В него входят трудовые и зачетные книжки, ученические билеты, карточки на получение питания, призывные повестки, пропуска и другое.