Тихорецкий проспект, возможно, станет улицей Бенуа

Кураторы Сада Бенуа, который располагается в Калининском районе Санкт-Петербурга, выдвинули идею по переименованию Тихорецкого проспекта. До 1953 года дорога называлась улицей Бенуа, кураторы сада выступают за возвращение прежнего названия.

О данной инициативе было сообщено представителями компании, осуществляющей реконструкцию сада после пожара. 19 сентября саду исполняется 130 лет. По словам представительницы компании, возможное переименование проспекта обсуждается уже долгое время. Однако, для воплощения идеи необходим общественный резонанс и получение согласия жителей. Переименование улицы стоит достаточно дорого, стоимость может быть причиной отказа от идеи администрации и жителей Калининского района.